Peu à peu, l’industrie du jeu vidéo s’oriente vers l’environnement numérique et 2020 a été une année qui a vu une augmentation de la consommation de ce format en raison des conditions particulières causées par la pandémie. Bien que le format numérique continue de dominer, il y a de plus en plus de raisons qui poussent les utilisateurs à envisager l’acquisition de jeux numériques et cela s’est reflété tout au long de l’année écoulée et en particulier dans les titres AAA les plus importants.

AAA Games a connu une croissance de ses ventes au format numérique en 2020

Si 2020 restera dans l’histoire comme une année atypique et au début cela explique l’augmentation des ventes de jeux au format numérique, la possibilité que beaucoup de choses changent dans un proche avenir et la transition vers la distribution numérique ne peut être négligée. pourrait être accéléré. Selon le rapport annuel de la société d’analyse SuperData, 2020 a été une autre année couronnée de succès pour les jeux numériques, car elle a enregistré des revenus de 127 MMDD en ajoutant des téléphones mobiles, des PC et des consoles.

Au début, les titres mobiles continuent de dominer le secteur, avec 73,8 $ MMDD, suivis par les PC avec 33,1 $ MMDD et les consoles avec 19,7 $ MMDD. En ce sens, les titres gratuits ont été les plus réussis de 2020, générant 98,4 MMDD, ce qui s’est traduit par une croissance de 9% par rapport à 2019. Cependant, le rapport souligne l’augmentation des ventes de jeux AAA au format numérique qui a généré 24,5 MMJJ, soit une augmentation de 28% par rapport à 2019. Concernant cette section, les jeux les plus réussis ont été DOOM Eternal, The Last of Us Part II et Cyberpunk 2077.

Enfin, SuperData prévoit de bons résultats pour le secteur numérique en 2021, où il s’attend à une croissance de 2% qui se traduirait par 142 MMJJ.

