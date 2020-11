Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Récemment, le directeur exécutif de Sony, Jim Ryan, était dans une interview avec le média russe TASS, où il a parlé du lancement du Playstation 5 et je révèle des détails intéressants sur l’avenir de l’entreprise et de la console. L’exécutif a été interrogé dans l’interview sur ses attentes concernant la transition des utilisateurs de la PS4 à la PS5, si ce serait quelque chose de rapide ou de long, ce à quoi Ryan a répondu que:

«Il y a environ 114 millions de PS4 dans le monde, le nombre de celles qui passeront initialement à la PS5, si on les prend en compte, c’est un petit nombre. Mais pour nous, la communauté PS4 continuera sans aucun doute à être incroyablement importante en 2020, 2021 et 2022. Parce que pendant ces trois années, ce sera la plus grande communauté PlayStation “

Cela confirme que pour Sony la Playstation 4 continue et continuera d’être importante. Beaucoup penseront sûrement que parce qu’une nouvelle génération de consoles a été lancée, les développeurs mettront de côté les anciens appareils, car ils donneront la priorité à leur nouvelle console qui a un prix plus élevé, de meilleures fonctionnalités et un marché plus prospère. Mais ce ne sera pas le cas, du moins dans les premières années, car bien que le Playstation 5 ont des titres haut de gamme comme Spider-Man: Miles MoralesLa plupart des jeux définissant la génération arriveront probablement en 2022. Voici le commentaire de Ryan à ce sujet:

«L’histoire nous dit que c’est dans la deuxième ou la troisième année que les développeurs ont vraiment fait leur chemin. Les développeurs ont généralement besoin d’un peu de temps pour se familiariser avec le matériel. Mais c’est probablement 2022 qu’ils verront des choses merveilleuses de la même manière que 2015 ou 2016 l’étaient pour l’ancienne génération; Quand les jeux qui définissent la génération ont commencé à être publiés “

Que pensez-vous, quels jeux pensez-vous marqueront la génération de PlayStation 5?

