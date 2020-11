Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Dans une interview avec The Verge, vice-président des jeux vidéo de Microsoft, Phil Spencer, a assuré que xCloud, la plateforme Xbox pour les jeux en nuage de différents appareils auront un espace sur les Smart TV au format application pour les 12 prochains mois. Avec juste un contrôleur connecté par bluetooth ou usb et une connexion Internet stable, les utilisateurs peuvent accéder au vaste catalogue de jeux, y compris les exclusivités Xbox, à travers votre télévision.



Ce n’est pas la première fois que Spencer évoque la possibilité de amener les jeux vidéo directement à la télévision grâce au cloud, puisqu’il parlait auparavant de la possibilité de lancer un matériel qui serait connecté à la télévision via HDMI, comme le font des appareils tels que Fire TV et Chromecast, avec un prix suffisamment compétent. Cependant, il semble que la solution choisie par l’équipe à l’origine du projet ait été de se concentrer directement sur la programmation d’une application compatible avec les systèmes de smart TV du marché actuel.

Bien que ce soit un geste étrange pour certains, car nous sommes dans un contexte de lancement récent de la nouvelle génération de consoles, notamment Xbox Series X et Xbox Series S, le vice-président assure qu’il ne croit pas que ces consoles soient les dernières en distribution de l’entreprise.

Le service xCloud est déjà opérationnel depuis septembre de cette année dans 22 pays pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate. Pour y accéder, cela peut être fait à partir d’un appareil Android.

