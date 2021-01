Malgré ses problèmes, 2020 a été une excellente année pour la jeux videoen particulier pour l’industrie numérique. Selon un nouveau rapport de SuperData Reserch, Au cours des 12 derniers mois, 139,9 milliards de dollars ont été générés par les marchés numériques Sur consoles, PC, appareils mobiles et supports interactifs, cela représente une croissance de 12% par rapport à 2019.

Le marché qui a généré le plus d’argent était le mobile, qui a obtenu 73,8 milliards de dollars, soit une croissance de 10% par rapport à 2019. Dans ce cadre, il est mentionné que Pokémon Go a enregistré une croissance de 39%, malgré les restrictions de COVID-19, et est devenu le jeu le plus réussi sur iOS et Android.

D’autre part, les revenus des jeux numériques sur PC ont représenté 33,1 milliards de dollars en 2020, tandis que les revenus numériques de la console étaient de 19,7 milliards de dollars.

SuperData mentionne également que même si les jeux gratuits ont généré 78% des revenus de l’année dernière et ont dominé le marché, les titres premium ont connu une augmentation de 28%, grâce à la quarantaine 2020. Cependant, les analystes ont souligné que ce nombre diminuera en 2021, tandis que les propositions de jeu gratuit continueront de croître.

Quant aux jeux, il a été révélé que Call of Duty: Modern Warfare a généré près de 2 milliards de dollars en 2020, ce qui en fait le titre le plus réussi sur le marché numérique en 2020. Vous pouvez consulter la liste des 10 jeux les plus réussis sur le marché numérique ci-dessous:

– Call of Duty Modern Warfare – 1,910 million de dollars

–FIFA 20 – 1 080 millions de dollars

–Grand Theft Auto V – 911 millions de dollars

–NBA 2K21 – 889 millions de dollars

–NBA 2K20 – 771 millions de dollars

– Call of Duty: Black Ops Cold War – 678 millions de dollars

–Animal Crossing: New Horizon – 654 millions de dollars

–Cyberpunk 2077 – 609 millions de dollars

– Les Sims 4 – 462 millions de dollars

–DOOM Eternal – 454 millions de dollars

De même, il a été mentionné que les revenus des jeux de réalité virtuelle ont augmenté de 25% en 2020, atteignant 589 millions de dollars. Finalement, SuperData s’attend à ce que ses revenus numériques en 2021 soient “stables”. Tout dépendra de l’évolution de la situation du COVID-19 dans le monde.

Via: SuperData Reserch