Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Dans le monde des speedrunners, tout se passe (enfin, presque tout), ce qui a poussé les experts à sortir des sentiers battus pour battre des records. Récemment, une technique que les speedrunners de Dragon Quest III utilisent est devenue virale, qui sont prêts à brûler leur console pour s’améliorer.

En août 2020, un bug a été découvert dans Dragon Quest III qui a considérablement réduit le temps nécessaire pour le terminer. Pour l’activer, les joueurs doivent sauvegarder le jeu, puis éteindre la console et l’allumer rapidement tout en appuyant sur le bouton de réinitialisation. Si le joueur a de la chance, le jeu redémarrera avec un problème qui permettra à tous ses personnages d’avoir leurs meilleures statistiques.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Dragon Quest fête ses 35 ans avec des annonces majeures

Ce qui est intéressant, c’est que c’est un pépin qui apparaît plus facile si la température du Famicon est comprise entre 50 ° et 80 ° C. Ainsi, les joueurs ont utilisé différents types d’objets tels que des fers pour chauffer leurs consoles et faciliter le pépin. obtenir. Ceci en profitant de la montée en température rend la mémoire plus volatile.

Ce qui est frappant, c’est que des joueurs comme Baku_zero utilisent plus tard des blocs de glace pour refroidir leur console. Comme vous pouvez le voir, c’est une méthode vraiment étrange, mais très efficace.

RTAinJapan ド ラ ク エ 3 出走 準備 完了! あ と は ホ ッ ト プ レ ー ト の 温度 を キ ー プ し な が ら 待 つ け. か な り シ ビ ア な の で 事故 っ の 温度 を キ ー プ な が が ら 待 だ け. か な り シ た ア な の で 事故 っ の で 事故 っ の で 事故 っ の で 事故 っ の で 事故 っ – Hitsheegame @ ホ ッ ト プ レ ー ト 使 い RTAinJapan (@Hitsheegame) 27 décembre 2020

う ち の 本体 で は 、 冷 や し た 方 が 結果 が 良 い の で 、 こ う な り ま し た 🥶 pic.twitter.com/ZV0GWsku26 – ば く ぜ ろ 🎮 冷 や し RTA は じ め ま し た (@baku_zero) 27 décembre 2020

Avec cette méthode, Pirohiko, un joueur expert de Dragon Quest, a réussi à atteindre un temps record pour le terminer en 22 minutes et 7 secondes. On ne sait pas encore combien d’échauffement la console fait, mais nous doutons que cela empêchera la communauté d’expérimenter le jeu.

Et vous, que pensez-vous de ces méthodes? Dites le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles liées à Dragon Quest.

La source