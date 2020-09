N’arrêtez jamais d’apprendre. N’arrêtez jamais de vivre les plaisirs de la vie. L’une des grandes missions des dirigeants devrait être d’apprendre aux autres à profiter de la vie et à trouver leur propre chemin. Comment l’apprendre? Basé sur l’exemple d’autres qui ont servi de leaders. Voici une série de réflexions qui vous amèneront à renforcer votre rôle de leader ou à trouver votre chemin pour y parvenir.

« Le courage, par-dessus tout, est la première qualité d’un guerrier. » (Carl von Clausewitz)

N’ayez jamais peur de donner votre avis ou de prendre une décision, peu importe à quel point vous le faites. Il vaut mieux faire ce qui précède que de regretter de ne pas avoir essayé. Un leader doit être conscient que ses décisions peuvent le conduire sur la voie du succès ou de l’échec, mais c’est un risque qu’il doit prendre à tout moment. Un chef est un guerrier qui doit être courageux sur le champ de bataille de la vie.

« Ne priez pas pour une vie facile, priez pour avoir la force de faire face à une vie difficile. » (Bruce Lee)

Les choses ne seront jamais faciles. Et si vous pensez qu’ils le sont, ne vous attendez pas à ce qu’il en soit ainsi pour toujours. Dans la vie comme dans les affaires, souffrir d’obstacles fait partie de l’équation. Sur cette voie, le leader doit avoir le courage, le courage et la patience de relever chaque défi. Rien ne sera facile, mais la satisfaction d’atteindre votre objectif sera la meilleure de vos satisfactions.

«Je n’ai pas peur d’une armée de lions dirigée par un mouton. J’ai peur d’une armée de moutons dirigée par un lion ». (Alexandre le Grand).

Formez un groupe de travail où les moutons deviennent ce que vous êtes: un lion avide de succès. Soyez le leader avec lequel vous avez toujours rêvé d’être conduit et les satisfactions seront votre plus grande joie de vivre. De cette manière, donnez à votre peuple le même désir d’être des lions, des leaders, des figures de respect aux yeux des autres.

« Être un guerrier, c’est apprendre à être authentique à chaque instant de sa vie. » (Chögyam Trungpa)

N’essayez jamais d’être quelqu’un d’autre. Votre personnalité est unique et c’est elle qui doit définir votre vie et vos projets. Que les autres ne sont pas un modèle: qu’ils vous inspirent pour trouver votre meilleure version. À tout moment, souciez-vous de trouver ce que vous attendez de vous-même et faites-le savoir au monde.

« Ne comptez pas les jours pour que les jours comptent ». (Muhammad Ali)

C’est peut-être l’une des phrases les plus belles et les plus puissantes de l’histoire de l’humanité, car elle résume ce que la vie devrait signifier. L’intérêt de vivre doit être de faire les choses que nous aimons et de rendre les autres heureux. En ce sens, menez votre vie vers ce qui vous passionne. De cette façon, les jours compteront sous ce que vous appréciez le plus et vous ne compterez pas pour qu’ils passent et cessent de faire ce que vous détestez.

« L’expérience est le maître de toutes choses. » (Jules César)

L’expérience est l’un des enseignants les plus puissants et les plus beaux qui existent dans la vie des dirigeants. Quiconque n’en apprend pas est condamné à répéter les mêmes erreurs, échecs et peines du passé. Jetez un œil à ce qui vous a rendu heureux, à ce qui vous a fortifié et à ce dont vous avez tiré les meilleures expériences pour vous guider. Soyez le leader de chacune de vos décisions.

