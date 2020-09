Lime e-scooters dans les rues de White Center, au sud de Seattle. (Photo . / Kevin Lisota)

Le conseil municipal de Seattle a voté mardi 8-1 pour approuver un programme pilote de partage de scooter. Le président du Comité des transports, Alex Pedersen, a été le seul à voter contre l’ordonnance.

Après un examen environnemental et un processus de demande qui ont suscité l’intérêt de neuf sociétés de partage de scooters, la ville est prête à tester la nouvelle option de mobilité plus tard cette année. Trois entreprises seront autorisées à faire fonctionner jusqu’à 500 scooters chacune au départ; ce nombre pourrait atteindre 2 000 pour chaque opérateur.

Les scooters seront plafonnés à 15 MPH et 8 MPH pour le premier trajet. La conduite est autorisée sur les pistes cyclables, les chemins publics et les routes avec une limite de vitesse de 25 mi / h ou moins. Les scooters ne sont pas autorisés sur les trottoirs, sauf s’ils font partie d’un itinéraire cyclable. Ils peuvent être garés dans des supports à vélos, dans des zones de meubles – la zone entre le bord de la chaussée et le bord avant de la passerelle – et dans des enclos de stationnement pour scooters.

La ville aura «l’utilisation du casque incitée»; La loi de la ville exige déjà que les motocyclistes portent des casques. La sécurité est une question clé pour les dirigeants de la ville, car des études indiquent que les blessures liées aux scooters sont en augmentation, en particulier chez les cyclistes qui ne portent pas de casque.

Les scooters rejoindront les vélos partagés dans les rues de Seattle. Les services de vélos en libre-service ont disparu plus tôt cette année en raison de la pandémie, mais Lime a déclaré le mois dernier qu’elle prévoyait de ramener 2000 vélos JUMP à Seattle d’ici cet automne.

«Après avoir été la première ville à disposer de vélos en libre-service, Seattle franchit une nouvelle étape majeure vers un avenir plus durable», a déclaré Jonathan Hopkins, directeur du développement stratégique de Lime pour le Nord-Ouest, dans un communiqué. «Il est maintenant plus important que jamais pour les résidents de disposer d’options de transport sûres et socialement éloignées, comme les vélos et les scooters, qui peuvent contribuer à réduire la congestion automobile. Nous félicitons le conseil pour sa vision et sommes impatients de servir les résidents de Seattle avec des vélos électriques et des scooters pendant de nombreuses années.

Lime et Spin participent à un programme pilote distinct avec King County dans la région de White Center, juste au sud du centre-ville de Seattle.

Vous pouvez voir la présentation du conseil municipal ici; et les exigences du projet de permis de pilote ici.