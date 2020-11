Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Koei Tecmo et Team Ninja travaillent actuellement sur le dernier contenu complémentaire pour Nioh 2, mais ils préparent déjà plusieurs surprises pour célébrer le 4e anniversaire de la franchise. L’un d’eux est The Nioh Collection, un titre en cours de sortie sur PlayStation 5.

Comme vous l’imaginez, le jeu comprendra les 2 tranches de la saga et tout son contenu supplémentaire. Les studios ont décidé d’exploiter la puissance de la nouvelle console de Sony pour proposer des remasters des deux jeux.

Cela signifie que les utilisateurs de PlayStation 5 pourront profiter de Nioh et Nioh 2 avec de multiples améliorations. D’autre part, les propriétaires actuels de Nioh 2 auront plusieurs options pour obtenir la version améliorée de la suite sans frais supplémentaires.

La collection Nioh arrive sur PS5 avec tout ce contenu

Koei Tecmo et Team Ninja ont annoncé Nioh 2: The Complete Edition pour PlayStation 4, ainsi que Nioh 2 Remastered: The Complete Edition, Nioh Remastered: The Complete Edition et The Nioh Collection pour PlayStation 5.

Tous les titres sortiront simultanément le 5 février 2021. Comme nous l’avons mentionné, The Nioh Collection comprendra la remasterisation des deux tranches avec tout leur contenu supplémentaire.

Les remasters fonctionneront à 4K et jusqu’à 120 fps. De plus, ils profiteront du SSD de la console pour offrir des temps de chargement réduits. Une autre bonne nouvelle est que les utilisateurs de PS4 pourront suivre et suivre leurs progrès sur PS5.

La pré-vente des jeux débutera le 20 novembre sur le PlayStation Store. Les propriétaires de Nioh 2: The Complete Edition pour PS4 pourront passer au remaster PlayStation 5 sans frais.

Les joueurs qui ont déjà la suite sur PS4 auront également la possibilité de mettre à jour le jeu de base et son contenu supplémentaire pour recevoir la version optimisée sur la nouvelle console. Koei Tecmo a précisé que Nioh 2 Remastered et son DLC ne seront pas disponibles à l’achat individuel.

La collection Nioh arrive sur # PS5 en février, mettant à niveau les deux jeux et tous les DLC en résolution 4K et fonctionnant à des fréquences d’images allant jusqu’à 120 images par seconde. Détails complets: https://t.co/JhxzPSD1bU pic.twitter.com/axr5AjKbKL – PlayStation (@PlayStation) 13 novembre 2020

Enfin, il a été rappelé aux joueurs que la troisième et dernière extension de la suite est en cours. Le premier samouraï sera présenté en première le 17 décembre.

Trouver: Nioh a déjà vendu 2,5 millions d’exemplaires dans le monde

La collection Nioh pour PlayStation 5 sera disponible le 5 février 2021. Retrouvez toutes les actualités liées à la franchise sur ce lien.

