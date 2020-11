Au cours des dernières décennies, les adaptations littéraires sont devenues une source constante d’inspiration cinématographique avec les résultats les plus variés. Des réinventions de personnages classiques, à de nouvelles visites des histoires les plus appréciées des lecteurs du monde entier.

Apporter au cinéma des histoires qui font partie de la mémoire collective semble être une manœuvre ronde pour assurer l’intérêt et le public, ce qui peut sans aucun doute être un moyen de comprendre la valeur de la littérature pour un public qui fréquente également les salles de cinéma.

Nous vous laissons une brève revue des livres et récits les plus adaptés de l’histoire et de leur impact sur le monde du septième art:

La parole divine

Si l’on s’en tient au Livre Guinness des Records du Monde, le livre le plus adapté dans le monde du cinéma est La Bible, qui a a fourni l’intrigue, les personnages et le contexte à plus de 200 longs métrages. Le livre saint de plusieurs des principales religions monothéistes du monde a été à l’origine d’histoires allant de perceptions dissemblables de la religion – telles que la controversée The Last Temptation of Christ de Martin Scorsese – à des récits directement bibliques tels que Les dix commandements de 1956 dirigés par Cecil B. DeMille et avec Charlton Heston comme Moses.

Mais la tournée ne s’arrête pas là et la liste des productions aux thèmes qui touchent, approfondissent ou montrent différents points de vue des écrits sacrés atteignent plus de 200 longs métrages. Cela, bien sûr, sans compter la variété de films se déroulant dans les moments bibliques les plus importants et aussi, les parodies moqueuses dans le style Monty Python’s Life of Brian, sorti en 1979.

Il était une fois…

Les contes des frères Grimm ont également fait l’objet de centaines de réinventions et de versions dans la Mecque du cinéma, allant de révisions macabres, de films d’action-aventure, de récits avec une interprétation terrifiante des contes traditionnels, comme la sous-estimée Blanche-Neige. : A Tale of Terror (1997) de Michael Cohn et les terrifiants Hansel et Gretel d’Oz Perkins, sorti en janvier de cette année.

Les histoires de Hans Christian Andersen ont également une représentation importante dans les adaptations de contes de fées à l’écran, qui incluent des versions locales telles que la saga de la reine des neiges de l’usine russe (avec plus de cinq films dans la saga) et de toutes sortes. de réinventions de personnages classiques comme La Petite Sirène, le vilain petit canard, les chaussons rouges et les histoires sans fin, qui font partie de l’essence même du cinéma pour enfants des dernières décennies.

Jane Austen, pour la postérité

En octobre, la énième version du roman Emma de Jane Austen, mettant cette fois en vedette la star de Queen’s Gambit Anya Taylor-Joy et réalisée par Autumn de Wilde, est sortie dans certaines salles et plus tard en VOD. C’est la quatrième adaptation du dernier quart de siècle, ce qui signifie que le personnage immortel de l’écrivain anglais a eu au moins un visage pendant trois générations différentes.

Si nous remontons vingt ans en arrière sur le calendrier, nous tomberons sur sa version plus moderne en 96: le film d’Amy Heckerling Clueless, mettant en vedette la jeune fille à la mode Alicia Silverstone, a été un succès et est devenu le film d’adolescent par excellence lorsque a pris la décision intelligente d’apporter l’histoire classique de notre temps.

La même année, le réalisateur Douglas McGrath a également porté l’histoire classique de la littérature anglaise, cette fois avec Gwyneth Paltrow, à l’écran, déclenchant une douce et inquiète polémique sur l’âge de l’actrice par opposition au personnage imaginé par Austen.

Une autre des adaptations les plus réussies du roman d’Austen est venue en 2010 et de l’endroit le plus inattendu: le film de Rajshree Ojha Aisha est devenu un succès instantané de Bollywood et a fait de son protagoniste Sonam Kapoor l’une des actrices les plus populaires. du pays. De la même manière que Clueless, l’histoire se déroule à notre époque et Aisha est l’incarnation de bonnes intentions maladroites, devenant dans l’entremetteuse de plusieurs de ses amis mais sans avoir l’intention de se marier tôt ou tard.

Une autre des œuvres les plus adaptées de l’écrivain anglais est Pride and Prejudice avec au moins 17 adaptations littérales de l’œuvre originale et quarante basées, directement ou indirectement, sur son drame central.

Élémentaire, cher spectateur

Toujours selon le livre Guinness des records du monde, Sherlock Holmes est le personnage qui a le plus de réinventions cinématographiques de l’histoire du cinéma.

Il y a dix ans, il avait une somme mesurable de 254 incarnations à la fois au cinéma et à la télévision, qui comprend non seulement des parties des œuvres de Sir Arthur Conan Doyle, mais aussi de brèves apparitions dans des histoires entièrement différentes. comme l’inclusion récente du personnage dans l’intrigue d’Enola Holmes, Le succès estival de Netflix.

Le chiffre comprend également son apparition dans des séries télévisées telles que CBS Elementary et le hit de la BBC Sherlock, produit par Mark Gatiss et Steven Moffat.

L’apparition la plus récente du détective le plus célèbre du monde comprend une duologie mettant en vedette l’acteur Robert Downey Jr. et Jude Law, tous deux dirigés par Guy Ritchie et qui deviendra une trilogie à un moment donné en 2021.

Une très grande histoire de crocs

Dracula, qui a été amené à l’écran dans pas moins de 272 présences terrifiantes, y compris des films qui adaptent directement le roman de Bram Stoker, La vie de Vlad Tepes II de Valachie, suit de près les traces du détective britannique. jusqu’à la réinvention la plus récente, sortie cette année d’une mini-série de trois chapitres produits pour Netflix par Mark Gatiss et Steven Moffat.

La présence de Dracula est également incluse dans les histoires mineures des courts métrages locaux du cinéma européen et aussi, dans les longs métrages d’origine locale, qui racontent la perception historique du personnage.

De l’Angleterre au monde

Shakespeare est également l’un des auteurs les plus adaptés de l’histoire du cinéma. La tragédie de Roméo et Juliette a atteint le grand écran plus de 40 fois et est à la base de toutes sortes d’adaptations – y compris animées – qui augmentent le nombre de conte des amoureux tragiques près de 200 fois, auxquels nous devons également ajouter des chapitres de diverses séries dans lesquelles le destin tragique des amoureux de Vérone est analysé sous différents angles.

Ils entrent également dans la liste avec le plus grand nombre d’adaptations de Hamlet avec une trentaine de versions au cinéma, plus une vingtaine à la télévision en plus de 70 plus ou moins directement liées au dilemme du prince de Danemark.

Très proche du barde, se trouve Charles Dickens: le chant de Noël a été adapté cinquante fois directement, en plus de plus de 100 indirectement, y compris une version curieuse avec Bill Murray dirigée par Richard Donner et créée au ‘ 88.

Alice au pays des merveilles et sa suite Alice, Through the Looking Glass de Lewis Caroll dépasse les cinquante adaptations, qui incluent des versions directement dédiées au monde des enfants, à d’autres beaucoup plus adultes et dérangeantes. Et même une bonne collection de critiques dans le monde du cinéma pour adultes, une rareté qui rend l’idée du visiteur de Wonderland plus tordue.

Pour sa part, Frankenstein par Mary Shelley a 40 versions de film, qui passent à près de 100 si l’on prend en compte les séries télévisées, les versions animées et les réinterprétations du mythe du scientifique qui transgresse toutes les limites à la recherche de créer la vie.

Immortelle France

Avec sa critique sévère de la nature humaine, Les Misérables de Victor Hugo a été adapté plus de 50 fois, dont un bon recueil de versions de l’histoire dans des films muets et une trentaine à la télévision, directement ou avec des références immédiates au roman.

Les Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas occupent également une place à part dans le cinéma avec ses 29 films, quelques-uns devant le Comte Monte Cristo – avec 24 versions – et qui compte également toutes sortes de réinterprétations dont des versions très étranges à Bollywood.

Combattre les moulins à vent

L’œuvre immortelle de Miguel de Cervantes a 20 adaptations directes et est l’inspiration de près de 200 autres, qui comprennent également des critiques de leurs personnages principaux séparément, ainsi qu’une analyse de l’histoire dans un contexte complètement différent de l’original.

Du Maine au monde

Et bien sûr, le soi-disant Maître de la Terreur ne pouvait pas manquer de la liste: Stephen King.

L’auteur est sur le point de dépasser la centaine d’adaptations de ses histoires et histoires, sans compter celles qui sont liées tangentiellement à ses histoires ou personnages les plus connus.