Cela peut être difficile à croire, mais Amazon a actuellement en stock des masques N95 de sociétés comme 3M, Moldex et Honeywell, ce qui est extrêmement rare de nos jours.

Mais avant de débourser jusqu’à 15 $ par masque pour l’un de ces respirateurs N95, il y a une autre option à laquelle vous devriez penser.

Les masques faciaux Powecom KN95 autorisés par la FDA coûtent une petite fraction du prix et ils ont été entièrement testés par NIOSH, qui a constaté que ces masques fonctionnent encore mieux que la plupart des masques 3M N95 sur le marché.

Vous devriez tous être bien conscients du seul coronavirus essentiel qui est encore pratiquement impossible à trouver après tout ce temps. Non, ce n’est pas Purell, même si le désinfectant Purell figurait certainement en haut de la liste jusqu’à récemment. Ces jours-ci, vous pouvez vous rendre sur Amazon et trouver des offres assez décentes sur Purell, comme 12 paquets de bouteilles Purell 20 oz vendu directement par Amazon au prix le plus bas par once sur Internet. La pandémie COVID-19 ne va nulle part de si tôt, il ne peut donc pas faire de mal de stocker alors que les prix sont inférieurs à la normale et que les prix ont même baissé depuis Lingettes désinfectantes Purell.

Nous parlons évidemment des masques N95, qui offrent l’une des meilleures protections possibles contre le nouveau coronavirus. Pour les situations à faible risque comme être à l’extérieur, des masques de base comme celui d’Amazon masques 3 plis les plus vendus vont bien. Ils ne coûtent que 0,40 USD chacun pour le moment, c’est donc le moment idéal pour faire le plein. Mais si vous voulez de vrais masques N95 pour les situations à haut risque, comme être à l’intérieur avec d’autres personnes ou prendre les transports en commun, vous devrez certainement cracher de l’argent.

Croyez-le ou non, Amazon a actuellement de vrais masques N95 en stock de grandes marques, y compris Masques 3M N95, Moldex N95 et masques Honeywell N95. Les plus populaires parmi nos lecteurs en ce moment sont Masques Harley Brand N95. Ce sont des masques fantastiques qui feront un excellent travail pour vous protéger, mais comme nous l’avons mentionné, ils sont assez chers. Vous pouvez également trouver des options encore plus populaires, comme Masques 3M 8210 N95, mais ils vous coûteront encore plus d’argent.

Vous voulez une protection tout aussi bonne ou même meilleure que ces masques N95 pour une fraction du prix? Eh bien, vous êtes au bon endroit.

Depuis que nous avons commencé à les couvrir le mois dernier, Masques pour le visage Powecom KN95 sont rapidement devenus l’un des masques les plus vendus sur l’ensemble du site d’Amazon. C’est parce que des dizaines de milliers de nos lecteurs les ont commandés. Ce sont les seuls masques KN95 sur Amazon qui sont autorisés par la FDA pour une utilisation pendant la nouvelle pandémie de coronavirus. Ils ont même été testés par NIOSH, l’organisme chargé de tester et de certifier les équipements de protection individuelle ici aux États-Unis.

Comme la plupart des gens le savent probablement maintenant, le «95» dans N95 et KN95 signifie que le masque filtrera au moins 95% des petites particules en suspension dans l’air comme les germes et les coronavirus humains. Tout masque N95 certifié par les filtres NIOSH au moins aussi bien, bien que certains masques de haute qualité fassent encore mieux. Les masques 3M N95, par exemple, filtrent souvent 96% ou 97% des particules minuscules. Alors, comment ces Masques Powecom KN95 faire dans les tests NIOSH? On a constaté qu’ils filtraient jusqu’à 99,2% des petites particules, ce qui est encore mieux que la plupart des masques 3M N95.

C’est à peu près aussi bon qu’en ce qui concerne l’efficacité du masque facial, mais vous ne dépenserez pas plus de 15 $ par masque comme vous le feriez pour certains masques N95. En fait, si vous vous rendez sur Amazon dès maintenant, vous trouverez des masques Powecom en vente à quelques centimes du prix le plus bas jamais réalisé!

Suivez @.Deals sur Twitter pour vous tenir au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.