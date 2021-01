La pandémie a contraint la plupart des pays à porter pour la première fois un masque pour nombre de ses habitants. Et en peu de temps, les masques traditionnels: le blanc et le bleu sont entrés sur le marché comme un complément indispensable, mais non sans avoir d’abord changé leur design.

Par conséquent, la société Pokémon a officiellement lancé le 31 décembre 2020 à Hong Kong 5 modèles différents à alterner pour chaque jour de la semaine de travail; Pikachu, Charmander, Squirtle, Snorlax et Lapras. Ces Pokémon classiques de première génération vous aideront à abandonner les masques ennuyeux et à mettre un peu de couleur, de flair et de fanatisme Pokémon dans votre style.











Si vous êtes un grand fan de cette franchise, nous vous recommandons de jeter un œil à cet hilarant Pokémon triple fusion. Si, au contraire, vous préférez vous renseigner sur les dernières théories circulant sur les forums, jetez un œil à cette théorie selon laquelle Ash Ketchum est le père des protagonistes de Pokémon Soleil et Lune.

