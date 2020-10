Après sept mois de pandémie, il faut déjà être clair que le seul but des masques n’est pas de protéger celui qui les porte. En fait, l’objectif principal est d’empêcher l’utilisateur, en cas d’infection, d’infecter d’autres personnes. le chirurgical et hygiénique, recommandés pour la population générale, empêchent à peine l’entrée de particules virales de l’extérieur vers l’intérieur, mais ils le font en Fausse Route. Par conséquent, il est important que chacun porte sa petite part de responsabilité et la porte, pour éviter la contagion. Certains masques qui inactivent le virus sont déjà sur le marché, ou du moins promettent qu’ils le font. Cependant, peut-être pas avec l’approche la plus appropriée.

Laissant de côté le fait que la plupart des marques qui commercialisent ces produits n’ont publié aucune étude scientifique sur leurs procédures, elles disent que leur produit attaque le pathogène avant qu’il n’atteigne l’utilisateur. Cela pourrait être utile, bien sûr, mais cela ne protégerait toujours pas les autres personnes au cas où l’infection serait celle qui la porte. Pour cette raison, une équipe de scientifiques du Université du nord-ouest a réalisé une étude, publiée aujourd’hui dans Matter, dans laquelle un mécanisme de fabrication de masque est décrit avec une approche totalement opposée.

Masques qui inactivent le virus de l’intérieur

Comme ils l’expliquent dans un communiqué, ces scientifiques ont décidé d’agir de cette manière en raison du fait que la meilleure façon de contrôler un virus comme celui-ci est directement à partir de la source. Une fois la gouttelettes chargées de particules virales ils sont libérés et il est beaucoup plus difficile de les contrôler.

Il est important d’utiliser des substances non volatiles, afin que l’utilisateur ne les inhale pas

Certes, le fait de porter un masque, quel qu’en soit le type, réduit déjà plus ou moins ce dégagement. Cependant, il y en aura toujours qui échapper au filtre de tissu et peut être inhalé par une autre personne ou déposé sur des surfaces.

Pour éviter cela, ils ont choisi d’essayer plusieurs options, avec différents tissus et différents traitements chimiques. Ces derniers tournaient tous autour d’une condition très importante: que les substances utilisées ne soient pas volatiles, de sorte qu’elles ne puissent pas être inhalées par l’utilisateur. En outre, le tissu doit également être surveillé à cet égard, de sorte qu’il ne puisse pas être séparé de l’ensemble masque et également pour permettre le respirabilité.

Après avoir analysé plusieurs de ces composés, ils sont arrivés à la conclusion que le meilleur pour le développement de ces masques qui inactivent le virus était d’utiliser acide phosphorique et sel de cuivre.

Test dans des environnements simulés

Pour la fabrication des masques qui inactivent le virus, ils ont utilisé un polymère qui adhère fortement aux fibres du tissu, faisant office de réservoir pour les deux substances antivirales choisies.

Des simulations en laboratoire d’inhalation, d’expiration, de toux et d’éternuements ont été effectuées

L’étape suivante consistait à les tester, ils ont donc simulé les processus de inhalation et expiration, aussi bien que tousser et éternuer. Le résultat était que, dans les tissus lâches, avec de faibles densités d’emballage, telles que gaze médicale, il était possible de modifier la charge virale du 28% de gouttes expirées. En revanche, si des tissus plus serrés étaient utilisés, ce chiffre passait à 82%.

Lorsqu’ils parlent d’altération des gouttes, ils se réfèrent au fait que les structures des particules virales qu’elles contiennent ont été altérées. Ce sont des agents pathogènes très délicats et un petit changement tue leur infectivité.

Pour cette raison, s’il est important de noter qu’il s’agit encore d’un environnement simulé et qu’il faudrait vérifier ce qui se passe avec de vraies personnes, les résultats sont très prometteurs. Peut-être qu’avant la fin de la pandémie, nous pourrons avoir de tels masques. Nous ne nous protégerons pas autant, mais nous protégerons les autres. Si nous le faisions tous, nous pourrions vivre beaucoup plus calmes pour notre propre santé.

