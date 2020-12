Avengers et Justice League unis

Marvel et DC ont différentes histoires de super-héros qui ont été un succès dans le monde entier. Un exemple de ceci peut être les équipes du Avengers et la Justice League qui présentent plusieurs personnages populaires. Cependant, il y a des méchants qui sont également intéressants et qui méritent plus de reconnaissance.

Malgré le fait que Marvel et DC aient déjà des croisements à plusieurs reprises, un artiste DeviantArt nommé Ptimm a couvert son propre crossover entre les franchises, mais en lui donnant une approche plus flashy avec les méchants. Ci-dessous, vous pouvez voir comment la rencontre de ces personnages a été imaginée.

Venom vs Bane – Illustration x Ptimm

Comme vous pouvez le voir, il semble que les personnages de Marvel et DC se rencontrent dans un bar ou une discothèque où ils ont mis les méchants Venom et Bane pour montrer leur force jouer au bras de fer Ils sont tous les deux très puissants, donc ce serait sûrement intéressant de voir cela. Il convient de noter qu’il existe également une illustration de Shazam vs Thor qui pourrait vous plaire.

Savoir plus: Captain America vs Batman: le fanart qui rivalise avec les super-héros les plus aimés de Marvel et DC

Autres objets Marvel que vous pourriez aimer