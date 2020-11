Quand Google Photos, ou Google Photos en anglais, a été lancé en mai 2015, ce fut une révolution dans le domaine du stockage en ligne et un coup dur à la table de Google démontrant sa puissance. Gratuitement, vous pouvez enregistrer vos photos sans limites. Photos et vidéos HD illimitées. De plus, il a été synchronisé avec vos appareils de manière transparente et automatique.

Mais les années passent, les utilisateurs s’habituent à un service tel qu’il est Google Photos et Google change de stratégie. Depuis un certain temps, ils sont passés de l’offre de stockage en ligne à l’offre de paiement via la marque. Google One. Et précisément pour cette raison, Google Photos dit adieu au stockage gratuit.

Plus besoin de télécharger des dizaines de gigaoctets sur le cloud avec des souvenirs enregistrés dans des photos et des vidéos. Désormais, vous n’aurez plus que 15 Go de votre compte Google gratuit, partagés avec Gmail Oui Google Drive. Si vous voulez plus d’espace, vous devrez passer par la boîte. Soit ça, soit aller à certaines des alternatives suivantes.

Photos chez Amazon

Est-ce que tu regardes espace illimité pour votre collection de photos et de vidéos? Si tel est le cas, votre principale alternative est Photos chez Amazon, un service disponible sur le Web, sur Windows, macOS, iPhone, iPad et Android.

Amazon offre 5 Go gratuits pour enregistrer vos photos et vidéos, mais si vous êtes client de Amazon prime, vous n’aurez pas de limite d’espace pour télécharger vos images sur le cloud. Tout cela pour un coût de 36 € par an soit 3,99 € par mois.

Comme Google Photos, Photos chez Amazon vous permet d’organiser et de classer vos photos, de rechercher des personnes, des lieux et des objets, de taguer des images … Et avec le Archives familiales vous pouvez recevoir des photos de vos amis ou de votre famille partageant votre espace illimité.

Flickr

Avant de Google Photos, si vous vouliez télécharger vos photos sur Internet sur lequel vous vous rendiez Flickr, bien qu’avec les années, il tombait dans l’oubli. Dans l’ensemble, ce service de publication d’images s’est beaucoup amélioré.

Votre version payante, appelée Flickr Pro offre aussi espace illimité pour enregistrer vos photos et vidéos. Ou selon ses propres mots, des téléchargements illimités et des sauvegardes haute résolution. Le tout au prix de 7,49 € par mois ou 65’88 € par an, plus économique.

Tellement de Flickr comme Flickr Pro Ils ont un support Web et des applications pour iPhone, iPad et Android. Vous pouvez télécharger et télécharger des photos et des vidéos, les étiqueter, les organiser et décider s’ils peuvent les voir tout le monde, juste vous ou certaines personnes.

500px

Quand Flickr a commencé à tomber en désuétude, 500px se positionne comme l’alternative pour les professionnels de la photographie. Regardez simplement vos albums publics pour vérifier la qualité de vos images.

Comme Flickr, 500px Il a une version gratuite limitée et une version payante sans limites. En tant que tel. Si vous souhaitez télécharger des photos illimitées, essayez la version payante 500px. Comme le disent les responsables, la seule limite est votre créativité.

Le coût de 500px Pro et 500px génialEn échange d’un espace illimité pour vos photos, c’est 59,94 $ par an (5 $ par mois) ou 35,93 $ par an (2,99 $ par mois), respectivement. Les deux versions, Impressionnant Oui Pro, ils offrent des téléchargements illimités. La version Pro ajoute d’autres fonctionnalités. Vous les trouverez expliqués ici.

ImageShack

Similaire aux services ci-dessus, ImageShack parier d’offrir espace illimité pour vos photos en échange d’une somme modique. Plus précisément, à partir de 3,99 $ par mois ou 37,99 $ par an. Téléchargements illimités.

De plus, vous pouvez décider si les images sont visibles ou privées, vous pouvez ajouter des filigranes, sauvegardes automatiques de vos photographies, il dispose d’une version Web et d’applications mobiles et de bureau, etc. Vous trouverez plus d’informations sur la page des contrats de service.

ImageShack Il est très utile à la fois de synchroniser vos photos entre différents appareils, postez vos images sur Internet et / ou partagez-les avec vos amis et connaissances ou collectez simplement des images que vous trouvez sur le Web. Pour toutes ces tâches, vous avez différentes applications gratuites à votre disposition.

MEGA

Nous avons vu deux alternatives à Google Photos qui nous donnent un espace illimité. Oui, payant. Si vous préférez l’espace libre à l’espace disponible, vous préférerez peut-être utiliser MEGA, l’alternative à Google Drive avec jusqu’à 50 Go d’espace libre. Seule limite: téléchargez 10 Go de contenu toutes les demi-heures.

Pour le reste, il dispose d’une version Web et d’applications pour toutes les plateformes, notamment iPhone, iPad et Android. De plus, il fonctionne automatiquement et s’entend bien avec les deux photos et vidéos comme avec toutes sortes de fichiers.

MEGA Il est conçu pour stocker un grand nombre de photos et de vidéos si vous pouvez vous passer d’outils d’édition d’image ou de classification.