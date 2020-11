Pas plus: à partir de juin de l’année prochaine, la sauvegarde de Google Photos en qualité “haute” (qui n’est pas de qualité d’origine) sera décomptée de l’espace partagé de Google. Autrement dit, à moins que vous n’ayez un Google Pixel, plus de sauvegarde gratuite illimitée en échange d’une réduction de la qualité.

Google s’assure qu’il lancera des outils afin que vous puissiez mieux gérer le stockage et profiter des 15 Go gratuits qu’il offre à tous les utilisateurs, mais si vous souhaitez rechercher des alternatives, vous avez ici Sept alternatives à Google Photos pour sauvegarder vos photos et vidéos.

OneDrive

Microsoft vous permet d’usurper l’identité de nombreuses applications et services de Google avec les vôtres, et il en va de même pour la sauvegarde de photos. Il est disponible via l’application OneDrive, en activant le charge de la caméra.

À partir de là, OneDrive se charge de synchroniser automatiquement les photos et les vidéos avec la qualité d’origine. Microsoft offre 5 Go gratuits aux nouveaux comptes et aux plans tarifaires qui commencent à 2 euros par mois pour 100 Go, le package étant particulièrement intéressant Office 365, fourni avec 1 To rangement en plus de la suite bureautique.

Microsoft OneDrive

Dropbox

Dropbox est l’un des noms les plus connus dans le monde du stockage cloud. Votre application Android peut, comme Google Photos, créer un sauvegarder toutes vos photos automatiquement (et vous pouvez également choisir quelles photos sont copiées et lesquelles ne le sont pas).

Pour activer la sauvegarde des photos dans Dropbox, vous devez activer les téléchargements depuis la caméra, avec la possibilité de sélectionner également des vidéos. Ils sont téléchargés en qualité d’origine et comptent sur votre espace. Dropbox donne 2 Go gratuits pour les nouveaux comptes et a des plans de 2 To pour 119,99 euros par an.

Dropbox: stockage dans le cloud

Photos chez Amazon

Contrairement aux autres applications de notre liste, Amazon Photos n’a pas de version gratuite, mais est inclus en bonus lorsque vous devenez abonné Amazon Prime, ce qui coûte environ 37 euros par an. Autrement dit, si vous avez Amazon Prime, vous avez stockage illimité dans Amazon Photos.

Amazon Photos effectue des copies de sauvegarde de vos photos de la même manière que Google Photos, en étant en mesure de choisir les dossiers que vous souhaitez inclure et ceux qui ne le sont pas et à la qualité d’origineet peut également inclure des vidéos.

Photos chez Amazon

Dubox

Dans un terrain un peu plus aventureux, nous avons “le cloud Dubox”, une application pratiquement inconnue qui appartient à PopIn Inc, qui à son tour appartient à Baidu Japan. Pour être si peu connu, cela fonctionne assez bien et vous permet de faire un sauvegarde automatique de vos photos (pas pour les vidéos).

Contrairement aux autres applications de notre liste, il n’y a pas de plans tarifaires et les utilisateurs reçoivent 1 To d’espace libre pour télécharger vos photos ou tout autre fichier. Les fichiers qui y sont téléchargés peuvent être consultés à la fois depuis l’application et depuis la version Web.

Le Dubox Cloud: prend en charge le cloud et l’information

MEGA

Une autre option consiste à utiliser le service controversé de MEGA, qui vous donne 15 Go de stockage gratuit qui peut évoluer de différentes manières, par exemple en ajoutant votre numéro de téléphone à votre profil. L’application demande trop d’autorisations lorsque vous l’ouvrez pour la première fois, bien que la plupart d’entre elles soient facultatives et ne soient pas nécessaires pour sauvegarder vos photos.

Pour activer la sauvegarde de la caméra, vous devez activer Téléchargements de caméra, qui vous permet également de télécharger des vidéos. Dans les paramètres, vous pouvez choisir de télécharger d’autres dossiers avec des photos, ainsi que si vous souhaitez que les noms d’origine des fichiers soient conservés ou si vous souhaitez inclure des balises d’emplacement.

MEGA

Mediafire

Mediafire est un autre service d’hébergement de fichiers dans le cloud qui est passé au mobile et comprend le synchronisation automatique des photos. L’application est un peu démodée en termes de design, mais elle fonctionne toujours parfaitement.

Mediafire donne 12 Go de stockage gratuit aux utilisateurs, avec la possibilité de recevoir un espace supplémentaire. L’application est un peu basique, vous permettant de choisir uniquement si vous souhaitez faire une copie de la caméra et si vous souhaitez que cela ne soit fait que lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi.

MediaFire

Disque Yandex

Yandex Disk est quelque chose comme Google Photos of Russia, et il a des fonctions très similaires et même l’interface est quelque peu similaire. Cette application vous permet de faire une sauvegarde illimitée de vos photos.

Un avantage de Yandex.Disk par rapport à Google Photos est qu’il vous permet de choisir la taille du cache qu’il stocke sur votre mobile, bien que le téléchargement de vidéos nécessite de passer par la caisse. Ce stockage cloud donne 10 Go gratuits aux utilisateurs

Yandex.Disk