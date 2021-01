Si vous avez aimé The Good Fight, voici quelques alternatives que vous pouvez regarder sur Netflix.

Le bon combat est la suite de la célèbre série La bonne femme créé par Michelle et Robert King. Dans cette suite, nous avons Diane Lockhart qui finit par quitter son entreprise après un scandale financier qui la met en faillite, elle doit donc maintenant se battre pour son avenir et rejoindre Luca Quinn travailler dans son bureau.

La série a actuellement 4 saisons qui sont déjà disponibles en le catalogue Netflix en Espagne. Une cinquième saison devrait sortir entre 2021 et 2022. Pour l’instant, si vous souhaitez profiter d’alternatives à Le bon combatNous vous laissons ici une liste qui pourrait vous intéresser.

Costume

Cette série créée par, nous présente Harvey et Mike, un avocat et son protégé qui n’ont pas obtenu leur diplôme d’avocat, mais qui vont commencer à travailler ensemble dans l’un des cabinets d’avocats les plus prestigieux de New York en côtoyant des hommes d’affaires et des entreprises corrompus ou Ils ont presque franchi la ligne de ce qui ne va pas, gardant toujours le secret que Mike n’est pas un avocat et que cela pourrait entraîner de graves conséquences pour l’entreprise.

La liste noire

Cette série se concentre sur le criminel le plus recherché au monde, Thomas Raymond Reddington, qui se rend aux autorités pour commencer à dénoncer tous ceux qui sont venus collaborer avec lui, cependant, pour collaborer, il exige une condition unique, qui est de travailler exclusivement avec Elisabeth roi, un agent de la FBI avec qui elle a un lien qu’elle ignore complètement.

Successeur désigné

Dans cette série, nous voyons Kiefer Sutherland comme Tom kirkman un membre du gouvernement américain qui après la mort du président doit reprendre la Maison Blanche en tant que nouveau président et retrouver les assassins du président, seul Kirkman ne sait pas que l’assassinat du président précédent n’est que le début.

La ville secrète

La série se concentre sur Harriet Dunkley, une journaliste travaillant pour le journal Canberra Herald Nation qui est une spécialiste des affaires politiques. Dunkley commence à enquêter sur l’apparence du cadavre d’un jeune homme qui a été assassiné, mais tout se compliquera alors que Dunkley approfondira son enquête.