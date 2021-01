Si vous recherchez des ampoules intelligentes pour moins de 20 euros, voici les meilleures.

La technologie est là pour vous faciliter la vie. Aujourd’hui, nous pouvons le trouver dans pratiquement n’importe quel coin et ce ne sont pas seulement les ordinateurs, les tablettes ou les smartphones qui nous permettent de faire des choses qui auparavant ne nous traversaient même pas l’esprit.

L’un des gadgets technologiques les plus populaires que nous pouvons actuellement acquérir à des prix assez attractifs sont les ampoules intelligentes.. En effet vous avez bien lu, ampoules intelligentes. Ce ne sont plus des ampoules ordinaires mais avec une grande particularité, elles peuvent non seulement être allumées et éteintes par des commandes vocales grâce à Alexa ou à l’Assistant Google, mais on peut aussi leur faire changer de couleur à notre choix ou ajuster le niveau de luminosité. Tout cela sans avoir à se lever du canapé.

Mais, Est-ce si difficile de basculer un interrupteur Il est possible que les détracteurs de la domotique se demandent cela, mais il est également vrai qu’une fois que vous essayez la commodité des ampoules intelligentes, vous ne mettez jamais un autre type d’ampoule dans votre maison.

Heureusement, il existe de nombreuses ampoules intelligentes sur le marché et bien qu’elles soient plus chères que les ampoules conventionnelles, nous avons à notre disposition de nombreux modèles de haute qualité pour moins de 20 euros. Ici, nous vous laissons ceux qui, à notre avis, sont les meilleurs.

Comment fonctionnent les ampoules intelligentes?

Mais avant tout, nous devons expliquer comment cela fonctionne. Il existe différents types d’ampoules intelligentes, bien que les plus populaires soient celles qui sont connectées via un pont à notre routeur. De cette façon, nous pouvons les contrôler avec notre smartphone et si nous avons un haut-parleur intelligent, par commande vocale.

Et faites attention, car si nous avons un haut-parleur intelligent comme l’Amazon Echo dans nos maisons, nous n’aurons même pas besoin du soi-disant pont puisque l’appareil Echo lui-même agira comme un lien entre le routeur et nos ampoules, nous évitant d’avoir à installer un appareil supplémentaire dans notre maison.

Vous connaissez tous le reste: Alexa, éteins la lumière je vais me coucher.

Xiaomi Mi LED Ampoule Intelligente Essential Blanc et Couleur E27

Si vous pensiez que Xiaomi, une marque qui a même des aquariums intelligents dans son catalogue, n’allait pas avoir d’ampoules de ce style … délirant. Et attention car les ampoules intelligentes Xiaomi C’est l’une des meilleures options du marché non seulement pour sa qualité, mais aussi pour son prix ridicule.

Ampoule standard avec tête E27 dont le plus curieux est que émet à la fois une lumière blanche et multicolore pouvoir choisir celui qui nous convainc le plus en fonction de la situation.

TP-Link Tapo E27

TP-Link est une marque bien connue dans le domaine des réseaux Wi-Fi, des routeurs, des API et des appareils similairesd’autres ont leur propre gamme d’ampoules intelligentes «à bas prix».

Pour seulement 13 euros, nous avons une ampoule E27 qui donne une lumière chaude dimmable avec commande vocale via Alexa ou Google Assistant, ainsi qu’une télécommande. Il ne nécessite pas de pont, de pont ou de hub (il y a mille façons de les appeler) car il se connecte automatiquement au réseau Wi-Fi de notre maison. L’ampoule est d’ailleurs certifiée pour réduire la consommation d’énergie sans perte de qualité et est parfaite pour l’éclairage intérieur de notre maison.

Philips Hue E27 et Philips Hue GU10

On pourrait dire que Philips est la marque avec les meilleures ampoules intelligentes, bien que malheureusement cela ait aussi un gros mais c’est qu’elles sont peut-être les plus chères. Cependant, pour tous ceux qui recherchent des ampoules intelligentes de qualité, faciles à configurer et qui ne posent aucun problème, Philips Hue est votre meilleur choix.

Ce sont des ampoules chaudes idéales pour les environnements relaxants et qui sont connectées via Bluetooth grâce au pont Philips Hue ou à un haut-parleur intelligent comme l’Amazon Echo. Sont-ils plus chers que les autres? Oui, mais peut-être aussi ceux de la plus haute qualité.

Le seul gros mais à propos de ces ampoules est que pour ce qu’elles coûtent, ils n’émettent que de la lumière blanche chaude dimmable Donc, si vous recherchez des ampoules qui émettent également des couleurs, ou si vous achetez des ampoules Philips plus chères ou si vous recherchez des alternatives moins chères d’autres marques.

Teckin WiFi RGB E27

C’est une ampoule qui selon le fabricant, émet jusqu’à un total de 16 millions de couleurs (en plus du ton blanc) et qui sert à la fois à créer une ambiance de détente et à animer une fête chez soi grâce à ses télécommandes et par la voix via Alexa ou l’Assistant Google.

Selon vos spécifications, l’ampoule se connecte directement via un réseau Wi-Fi 2,4 GHz, utilise la technologie LED et économise jusqu’à 60% de consommation d’énergie par rapport à une ampoule conventionnelle.

Son prix est un peu plus élevé que celui des autres ampoules, mais avec ce modèle nous avons l’avantage de pouvoir utiliser à la fois la lumière blanche et la lumière colorée.

