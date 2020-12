Nous sommes dans les derniers jours de 2020, le moment idéal pour regarder en arrière et réfléchir au bien que cette année compliquée nous a apporté. Un an de plus, dans l’équipe Xataka Android nous nous sommes rencontrés pour choisir qui ont été les meilleures applications de l’année pour nous.

De cette façon, nous vous dirons les applications qui nous ont le plus plu cette année, qu’ils aient été lancés cette année ou plus tôt, mais ils sont devenus particulièrement importants en 2020 pour une raison ou une autre. Voici les meilleures applications Android de l’année pour l’équipe Xataka Android:

GeForce Now et Google Stadia

Par Ivan Linares

L’une des applications que j’ai le plus utilisées cette année sur le téléphone est GeForce Now, elle est devenue incontournable. Voulez-vous me laisser lire ma collection de titres informatiques directement sur le téléphone et avec accès internet: pour la qualité, et pour ses prestations, il me semble la découverte de l’année.

La deuxième application que j’ai trouvée essentielle en 2020 est Google Stadia. Le streaming Google a notamment amélioré l’accès aux jeux depuis les téléphones mobiles, d’autant plus que la plate-forme a ouvert le streaming sur presque tous les smartphones Android. J’ai une petite collection de titres sur Stadia, y compris le populaire Cyberpunk 2077. Et les lancer sur l’un de mes téléphones Android est un réel plaisir.

NVIDIA GeForce MAINTENANT

Stades

Microsoft Edge et Rainpaper

Par Jose Antonio Carmona

Cette année que nous sommes sur le point de terminer, j’ai enfin découvert deux applications qui n’ont rien à voir l’une avec l’autre. Tout d’abord, je dois parler du nouvel Edge. Microsoft a renouvelé son navigateur et quel changement de visage il a donné. Multiplateforme, rapide, sûr … il m’a fait l’installer sur chaque mobile qui passe entre mes mains et en des heures d’utilisation il est là avec Chrome et Firefox Focus. La vérité est qu’il s’agit d’un pari sûr et d’un tour de jeu de Microsoft, qui peut désormais résister à Google.

D’autre part, une application pour personnaliser le bureau mobile qui m’a déjà enchanté. C’est Rainpaper, un outil pour transformer n’importe quel arrière-plan en une image animée en ajoutant des effets d’eau, de neige, de pluie … tout à fait réaliste et sans épuiser la batterie du mobile. C’est vrai que ce n’est pas gratuit, mais pour l’usage que je lui donne, une application fixe, ça valait chaque centime des 1,99 euros qu’elle coûte.

TikTok et Down Dog

Par Amparo Babiloni

Cette année, j’ai découvert pas mal d’applications, mais si je dois m’en tenir à une, je pense que je choisirai Down Dog. Je l’ai découvert en quarantaine, quand ils ont offert deux mois d’abonnement gratuit. À la fin de la période d’essai, je n’ai pas hésité et j’ai payé l’abonnement. Je ne fais pas de yoga tous les jours (bien que je devrais le faire), mais je pense que la conception et la façon dont l’application est élevée devraient être la norme dans les applications d’exercice. Les vidéos sont très bien produites, les sessions sont très variées et cela nous donne la liberté de choisir le type de pratique en fonction de l’objectif physique et du temps dont nous disposons. Un dix.

La deuxième application que je choisis est TikTok. Je ne l’ai pas découvert cette année, mais c’est là que je l’ai le plus utilisé. Une application était nécessaire pour donner une touche au concept d’histoires et TikTok a réussi. Au début, il m’a appris du contenu qui ne m’intéressait pas, mais maintenant que je l’ai plus personnalisé, c’est la meilleure distraction sur mon mobile.

TIC Tac

Google Maps et Microsoft Office

Par Cosmos

Google Maps a été l’une des applications les plus utiles de ce 2020, en particulier pendant les moments les plus difficiles de la pandémie et des verrouillages. Google a rapidement adapté son application de cartographie pour montrer quels sites étaient fermés, lesquels proposaient la livraison de nourriture, des plats à emporter ou des repas sur place. Grâce également à ses statistiques d’affluence, il nous a permis d’éviter les heures de pointe pour pouvoir faire ses courses au supermarché à des moments où la capacité était moindre.

Cette année, je tiens également à souligner Microsoft Office, qui plus tôt cette année regroupé Word, Excel et PowerPoint dans une seule application faire en sorte que ces outils de bureautique occupent moins d’espace sur notre appareil que si nous les installions séparément.

Radar COVID et TikTok

Par Samuel Fernández

Si je dois choisir l’application que je considère comme la star de ce 2020, j’en choisirai une qui n’est pas nouvelle mais qui a montré une explosion plus qu’importante au cours de la saison, et qui n’est autre que TikTok. À tel point qu’aux États-Unis, on essaie déjà de le découper en plusieurs morceaux sous prétexte qu’il vient de Chine, que les craintes que cela suscite soient ou non vraies. Si ta progression continue comme ça, TikTok dévorera tous les réseaux sociaux, y compris Facebook. Pour moi, l’application 2020.

Et une autre des applications de l’année doit être, pour quelque chose de complètement opposé, Radar COVID. L’application pour suivre les personnes infectées par le coronavirus en Espagne Cela a été un désastre complet d’arriver en retard et d’arriver mal, avec des codes à entrer dans l’application que personne ne vous donne et avec de multiples problèmes pour continuer à travailler après la réinstallation, en plus des problèmes avec certains fabricants. App de l’année dans le négatif, sans aucun doute.

Smash et miDGT

Par Ricardo Aguilar

L’une des meilleures applications que j’ai découvertes en 2020 est Smash. C’est une application tellement basique qu’elle n’a qu’un seul bouton. Vous l’ouvrez, vous appuyez sur ‘Smash’ et téléchargez les fichiers que vous souhaitez, sans compression et sans limites. L’application vous donne un lien qui expire dans une semaine afin que tout le monde puisse télécharger les fichiers. Pour moi, c’est mieux que WeTransfer et d’autres alternatives, car c’est beaucoup plus rapide.

La seconde est l’application miDGT populaire, essentiellement parce que je déteste porter mon portefeuille et que je porte toujours un petit porte-cartes. Avec cette application, nous nous rapprochons de n’emportez pas la documentation avec vous, en plus de nous permettre d’effectuer diverses procédures à partir de l’application elle-même.

Remini et APKMirror Installer

Par Iván Ramírez

Pour moi, l’une des applications de l’année a été APKMirror Installer, un pionnier en nous permettant installer des applications qui ne sont pas au format APKCe sont des bundles d’applications Android. Ce format est de plus en plus répandu, par rapport aux APK traditionnels, donc s’il n’y avait pas d’initiatives comme APKMirror Installer, il serait plus difficile de tester les applications avant qu’elles n’atteignent les magasins.

D’un autre côté, Remini est une autre des applications de révélation de l’année à mon avis. Avec cette application, vous pouvez redonner vie à des photos anciennes ou hautement pixélisées, avec un très bon résultat dans la plupart des occasions. De plus, étant donné qu’il existe peu d’applications capables de faire quelque chose de similaire, on apprécie qu’elle soit fonctionnelle sans passer par la boîte (avec une limite quotidienne d’éditions).

Optimiseur de photo Remini-AI