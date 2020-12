La PlayStation 5 marque le début d’une nouvelle génération de consoles. Quelque chose qui a pris un peu plus de temps que d’habitude, mais qui est déjà parmi nous. Cependant, tout n’est pas des jeux vidéo dans la vie et c’est pourquoi nous allons parler meilleures applications de streaming PS5.

Applications de streaming et de divertissement PS5

Les consoles ont cessé d’être uniquement destinées aux jeux vidéo. On pourrait dire qu’ils deviennent peu à peu un centre multimédia. On peut y avoir des applications liées au cinéma, à la lecture, à la musique, etc. Pour cette raison, nous verrons meilleures applications de streaming PS5 un peu plus bas.

Vidéo Amazon Prime

L’un des plus grands avantages de l’acquisition d’un compte Amazon Prime est précisément Prime Video. Ce serait quelque chose de très similaire à Netflix avec une grande quantité de contenu tel que des émissions de télévision, des séries et des films. Beaucoup d’entre eux sont totalement exclusifs à la plate-forme.

Il est même possible avec Prime de souscrire à des services tels que HBO ou Shudder sans avoir à quitter la même application, ce qui est impossible avec des services tels que Hulu ou Netflix.

Apple TV Plus

Dans le cas d’Apple TV Plus, nous ne trouverons pas de contenu tiers. Seul le contenu généré par Apple lui-même. La liste des films, séries et programmes dont il dispose est assez importante. De nombreux réalisateurs comme Steven Spielberg et JJ Abrams ont parcouru ses productions.

Crunchyroll

Si vous aimez les anime, Crunchyroll est un service que vous allez certainement apprécier. Avec une grande quantité de contenu gratuitement. Si nous décidons d’accéder à un abonnement premium, nous n’aurons pas à faire de publicité et nous accéderons à tout le contenu disponible.

DAZN

Pour ceux qui aiment la boxe et le MMA, alors DAZN est ce que vous recherchez. Il propose un service de streaming pour le monde de la boxe à un prix relativement élevé, il faut clarifier cela.

Disney Plus

Dans Disney Plus, nous allons trouver des programmes originaux, pas des tiers. De The Mandalorian, à tous les films Marvel Studios. Même tout le catalogue de films Disney depuis sa création. Et la liste des productions ne cessera de s’allonger, puisque Disney met tous les œufs d’or dans ce service pour le faire grandir.

ESPN Plus

Pour les fans du monde du sport, ESPN Plus est ce dont vous avez besoin pour profiter des émissions en direct et revivre des jeux ou des programmes.

Funimation

Funimation nous offre la possibilité de regarder des anime en streaming. C’est l’un des meilleurs du marché du streaming et son coût d’abonnement n’est pas du tout élevé. Si vous aimez l’anime, vous devriez absolument essayer Funimation.

HBO Max

WarnerMedia deviendrait la société mère derrière HBO Max. À partir de décembre 2020, nous pourrons profiter des grands blockbusters de Warner Bros, ces productions qui devraient être exclusivement en salles.

La quantité de contenu de HBO Max est assez importante. Comprend tout le catalogue des films et séries HBO, ainsi que les films Studio Ghibli et DC Comics.

