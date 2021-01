Il semblait que le moment n’allait pas venir, mais la fin de 2020 est là, une année qui n’a pas apporté trop de bonnes choses. Même ainsi, nous avons toujours eu des détails à souligner, comme tous applications gratuites et à prix réduit que nous vous proposons généralement chaque semaine. Voulez-vous plus de matériel? Eh bien, voilà, notre dernière section d’offres Google Play de l’année.

61 applications Android gratuites

La meilleure chose à propos de cette compilation est les applications gratuites, c’est logique. Alors allons droit vers eux: voici une pile de logiciels qui cela ne vous coûtera rien à télécharger.

Applications

Écran allumé – Gardez l’écran éveillé – Gardez l’écran allumé 0,69 euro gratuit

Réparer Music Player PRO – 2020 0,59 euros gratuit

Programme quotidien Liste de Todo 2021 | Rappel de notes 2,79 euros gratuits

Combien puis-je dépenser? Contrôle des dépenses premium 3,29 euros gratuits

Notes EZ 3,09 euros gratuits

Livre audio professionnel – Mindset Pro 11,99 euros gratuit

Speed ​​View GPS Pro 0,89 euro gratuit

Calculatrice vocale multi-écran Pro 6,99 euros gratuits

Accordable: accordeur et métronome 4,39 euros gratuits

Ping Booster ⚡Winner settings pour un meilleur ping⚡ 0,59 euros gratuit

Game Accelerator ⚡Jouez à des jeux sans décalage⚡ 0,59 euros gratuit

Gestionnaire de mots de passe Pro 4,39 euros gratuits

Événements d’astronomie avec Push 2,29 euros gratuits

Rappel Pro 1,29 euro gratuit

Calendrier de l’Avent LP euros reuros

Clavier mathématique B 0,50 euro gratuit

SnipBack – Enregistreur vocal Smart PRO HD 2,99 euros gratuits

Boundo: boîte à outils système 0,99 euros gratuit

Lanceur d’arc rapide (lanceur Smart One Swipe) 3,09 euros gratuits

Les temps en anglais / anglais 0,99 euros gratuit

Visionneuse PDF pro 2020 0,59 euros gratuit

Alpha Backup Pro 5,99 euros gratuits

Curseur de volume comme le contrôle du volume Android P 0,59 euros gratuit

Jeux

FormeOminoes 1,49 euros offert

Glidey – Jeu de puzzle minimal 1,99 euros gratuit

Jeu de puzzle Pipes – 2020 0,59 euros gratuit

Paint By Numbers Creator Pro 4,99 euros gratuits

NOUVEAUX puzzles mathématiques 2 0,89 euro gratuit

A-2481 0,59 euros gratuit

Descente: Death Valley HD 0,69 euro gratuit

Démence: le livre des morts 0,59 euros gratuit

Territoire paranormal 0,59 euros gratuit

Territoire paranormal 2 0,59 euros gratuit

Les terres perdues: chasseur de dinosaures 0,59 euros gratuit

Monkey GO heureux 0,69 euro gratuit

AceSpeeder3 0,99 euros gratuit

Puzzle 3D Polysphere Flippy Geometry 0,89 euro gratuit

Puzzle anglais 0,59 euros gratuit

Vent fort 1,09 euros offert

Sudoku Samurai 0,99 euros gratuit

Winterlore I – Une aventure folklorique mystérieuse 0,79 euro gratuit

Shan Gui 0,79 euro gratuit

Rétro Pixel Classique 1,69 euros offert

La maison: action-horreur 0,59 euros gratuit

Hills Legend: Action-horreur 0,59 euros gratuit

Dead Bunker 4 Apocalypse: Zombie Action-Horreur 0,59 euros gratuit

Personnalisation

Vidéo Live Wallpaper – Video Wallpaper Maker 0,79 euro gratuit

Spécifiez: Pack d’icônes minimal 5,00 euros gratuits

Recticons – Pack d’icônes 1,99 euros gratuit

Pack d’icônes Pixel Pie DARK 1,99 euros gratuit

Pack d’icônes MIUI PRO 1,79 euros offert

Pack d’icônes Pixel Pie 1,99 euros gratuit

Pack d’icônes BOLT 1,79 euros offert

iLOOK Icon pack THÈME UX 1,99 euros gratuit

Pack d’icônes Bloom 1,79 euros offert

Pack d’icônes hexa: hexagonal 1,79 euros offert

Pack d’icônes OneUI Circle – S10 1,99 euros gratuit

Pack d’icônes ONE UI DARK: S10 1,79 euros offert

Black Army Diamond – Icon Pack – Nouveau tableau de bord 0,99 euros gratuit

Pack d’icônes Reborn 0,59 euros gratuit

Pack d’icônes Timus Circle Dark 1,39 euro gratuit

117 applications Android à prix réduit

Le Google Play continue de réduire un bon nombre d’applications avec un coût. Il y a de vrais jeux sur la liste, également des applications à considérer. Et des packs d’icônes avec lesquels vous pouvez donner un nouveau look à votre Android: ne manquez pas les offres suivantes.

Applications

Sleep as Android Unlock 💤 Cycles de veille 9,99 euros 4,99 euros

Déverrouillage Twilight Pro 4,99 euros 0,99 euros

Bébé Sleep PRO 🍼 2,99 euros 0,99 euros

Déverrouillage PowerLine PRO 2,99 euros 0,99 euros

Mindroid 🧠 PRO Unlock 4,99 euros 0,89 euros

Anatomie 3D 2,99 euros 1,29 euros

N + Launcher Pro – Nougat 7.0 / Oreo 8.0 / Pie 9.0 2,99 euros 1,39 euros

Serveurs Ultimate Pro 8,99 euros 4,19 euros

VGBAnext – Émulateur de console universelle 4,99 euros 2,99 euros

SuperMD Pro (émulateur MD / GEN) 2,79 euros 1,39 euros

PythonPad PRO: Devenez un programmeur Python 3 maintenant 1,69 euros 0,89 euros

Tout administrateur de routeur: 192.168 Pro 3,99 euros 1,89 euros

Passpartout: l’artiste affamé 4,09 € 2,49 €

Créateur de personnages – Comment dessiner 3,19 euros 1,59 euros

Notes VIP – bloc-notes avec texte et fichiers de cryptage 4,99 euros 2,69 euros

Navigateur de points de cheminement GPS 10,99 euros 6,49 euros

Overlays Pro: Lanceur d’applications flottantes 3,69 euros 0,89 euros

Météo 14 jours Pro – Météore 3,99 euros 1,99 euros

Calligraphe Pro 2,99 euros 1,49 euros

ReactionLab 2 – Bac à sable de particules 2,17 euros 0,79 euros

Rappels BZ PRO 4,09 € 2,49 €

Compteur de vitesse Internet 2,49 euros 0,99 euros

Serveur SSH 2,19 euros 0,99 euros

Gestionnaire d’applications 1,89 euros 0,99 euros

Présence à domicile MQTT 4,69 € 0,99 €

Jeux

Cette guerre de la mine: histoires – La promesse du père 3,09 euros 1,09 euros

Voisins de l’enfer: Saison 1 3,99 euros 0,99 euros

Voisins de l’enfer: Saison 2 3,99 euros 0,99 euros

Swapperoo 3,29 euros 1,29 euros

Les histoires inédites de Lovecraft 9,99 euros 3,39 euros

Prison Run and Gun 1,99 € 0,59 €

Hexologique 1,79 euros 0,99 euros

Mort paisible! 1,79 euros 0,99 euros

Mortal Crusade: Épée de chevalier 4,19 € 1,99 €

Porte de Baldur II 10,99 euros 4,99 euros

Espace grognements 2 4,79 euros 2,39 euros

DISTRAINT 2 € 7,49 € 1,79

Rechercher des mots premium 2,99 euros 0,59 euros

Pendu Premium 2,99 euros 0,59 euros

Sept mystères 3,09 euros 0,79 euros

Qui êtes-vous, M. Cooper? 1,39 euros 0,59 euros

Samorost 2 2,99 euros 0,99 euros

Classique du sentier des baleines 2,99 euros 1,29 euros

Les yeux d’Ara 5,99 euros 2,99 euros

She Sees Red – Film mystère interactif 3,39 euros 0,89 euros

Doom et destin 2,99 euros 1,19 euros

Doom & Destiny Advanced 2,99 euros 1,19 euros

The Escapists 2: Pocket Breakout 7,99 euros 1,89 euros

Penarium 2,29 euros 0,69 euros

La chambre: vieux péchés € 5,49 € 1,99

La chambre trois 4,49 € 1,99 €

Danmaku illimité 2 3,89 euros 1,09 euros

Danmaku illimité 3 4,99 euros 1,09 euros

Défense des données 3,89 euros 0,79 euros

Mon fils Lebensborn 2,99 euros 0,90 euros

Une histoire d’un groupe 3,59 euros 0,59 euros

CRAZY CHICKEN contre-attaque 4,09 € 0,99 €

Trois royaumes le dernier seigneur de guerre 9,99 euros 4,99 euros

Les gens cachés 4,99 euros 1,99 euros

Le loup solitaire de Joe Dever terminé 7,99 euros 1,99 euros

ÉVIER LE FLOTTEUR 4,99 euros 1,29 euros

Galaxy Trader 2,49 euros 0,79 euros

Titan survivant 2,19 euros 0,89 euros

OK Golf 2,99 euros 0,99 euros

Cluedo 2,29 € 1,29 €

Reventure 2,99 euros 1,19 euros

Personnalisation

Pix – Pack d’icônes noir / blanc minimal 2,09 euros 0,99 euros

Pack d’icônes Nova Dark – Icônes de forme carrée arrondie 1,79 euros 0,99 euros

Pack d’icônes Simplicon 1,99 € 0,59 €

Pack d’icônes LineX blanc 1,99 € 0,59 €

Pack d’icônes OrangeLine: LineX 1,99 € 0,59 €

Minimal O – Pack d’icônes 1,99 € 0,59 €

Pack d’icônes LimeLine: LineX 1,99 € 0,59 €

Pack d’icônes SkyLine: LineX Blue Edition 1,99 € 0,59 €

Flore: Pack d’icônes matérielles 1,99 € 0,59 €

Pack d’icônes Lotus 1,99 € 0,59 €

Minimaliste – Pack d’icônes 1,99 € 0,59 €

Pack d’icônes ONE UI 1,99 € 0,59 €

Shimu – Pack d’icônes 1,69 euros 0,59 euros

Annabelle UI – Pack d’icônes 1,69 euros 0,59 euros

Pixel Sewing – Pack d’icônes 1,99 € 0,99 €

GRADION – Pack d’icônes (VENTE DE NOËL !!!) 2,09 € 0,99 €

NYON – Pack d’icônes (VENTE DE NOËL !!!) 1,49 euros 0,89 euros

Belle Pro – Pack d’icônes | Papiers peints | KWGT 1,19 € 0,69 €

Pack d’icônes Jool: Jyphs 1,79 euros 0,89 euros

Arrondi – Pack d’icônes 1,59 euros 0,89 euros

Pack Iggy-Icon 1,59 euros 0,89 euros

Drawon – Pack d’icônes 1,59 € 0,59 €

Ruggon – Pack d’icônes 1,59 € 0,59 €

Pack d’icônes LineX 1,99 € 0,69 €

Linebit SE – Pack d’icônes 1,89 € 0,59 €

Horux Black – Pack d’icônes 1,69 euros 0,59 euros

Foxbit – Pack d’icônes 1,89 € 0,59 €

Pack d’icônes en tranches 1,19 € 0,69 €

Linebit – Pack d’icônes 1,89 € 0,59 €

Pack d’icônes Bubblegum 1,79 euros 0,89 euros

Vion – Pack d’icônes 1,59 € 0,59 €

Pack d’icônes Jool 1,79 euros 0,89 euros

Pack d’icônes Ruzits 2 1,99 € 0,99 €

Linebit Light – Pack d’icônes 1,89 € 0,59 €

Bubblegum: Glyphes 1,79 euros 0,89 euros

Delux Black – Pack d’icônes 1,69 euros 0,59 euros

Simplit – Pack d’icônes 1,89 € 0,59 €

OneUI 3 – Pack d’icônes 1,69 euros 0,59 euros

Pack d’icônes Nidji 1,99 € 0,99 €

Pack d’icônes Ruzits 3 1,99 € 0,99 €

Grace UX – Pack d’icônes rondes 1,69 euros 0,59 euros

Icônes Arete 1,99 € 0,99 €

Pack d’icônes Fluent 1,59 € 0,79 €

Horux Black – Pack d’icônes rondes 1,69 euros 0,59 euros

Delux – Pack d’icônes 1,69 euros 0,59 euros

Delux – Pack d’icônes rondes 1,69 euros 0,59 euros

Pack d’icônes Bilfy 1,69 euros 0,89 euros

TouchWiz – Pack d’icônes 1,69 euros 0,59 euros

OneUI 3 – Pack d’icônes rondes 1,69 euros 0,59 euros

Pire: Pack d’icônes 1,79 euros 0,89 euros

Icônes éclectiques 1,99 € 0,99 €

Ineclectic – Pack d’icônes de conception matérielle 1,99 € 0,99 €

Fonds d’écran Pixurr – Murs et arrière-plans 4K, HD 1,79 euros 0,89 euros

Nous vous rappelons que les commentaires, comme toujours, sont ouvrir pour que vous puissiez ajouter les offres Google Play que vous trouvez. Et si vous en voulez plus, rendez-vous la semaine prochaine déjà en 2021. Bonne année!

