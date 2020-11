Les séries et les films font partie de nos vies Et bien que le cinéma ne traverse pas son meilleur moment en raison de la pandémie causée par le coronavirus, il existe de multiples façons d’en profiter grâce au format physique ou aux services de streaming. Et il existe également un moyen d’aller plus loin dans ce passe-temps: chargez-vous d’applications dédiées à l’exploitation de l’expérience.

Parmi les applications conçues pour les cinéphiles, nous trouvons plusieurs options bien qu’elles puissent toutes être regroupées en quelques groupes très reconnaissables. Par exemple, les applications qui nous disent où nous pouvons voir ce que nous aimons, ou les applications qui fournissent des informations supplémentaires sur les séries ou les films, ou celles qui nous aident à savoir ce que nous avons vu pour ne pas nous répéter ou rester au point exact de chaque série que nous reportons. Nous essaierons de vous recommander les applications les plus importantes de chacun de ces groupes.

IMDb, la plus grande base de données cinématographique existante

Lorsque vous regardez un film ou une série et que vous souhaitez en savoir plus, comme la date de production, la liste des protagonistes, le réalisateur ou l’accès à des images de celui-ci, vous pouvez aller sur Wikipédia ou sur Internet en général, mais vous avez une application conçue pour il. On parle de l’IMDb, la base de données de films Internet, probablement la plus populaire du monde anglo-saxon et l’un des plus populaires de la planète.

Dans l’IMDb, vous pouvez consulter toutes ces informations et aussi marquez de 0 à 10 ce que vous avez vu, en aidant à créer le score moyen qui vous aidera, vous ou d’autres personnes, à choisir le nouveau contenu à regarder. La plus grande base de données cinéma là-bas, pour l’installer sur votre mobile et la transporter dans votre poche. Et oui, il est présent pour iOS et Android et c’est totalement gratuit.

Cinéma et télévision IMDb

Prix: Gratuit (avec option IMDb Pro) Téléchargez-le sur: ios Téléchargez-le sur: Android

Organisez-vous avec Letterboxd et créez du contenu pour les autres

Chaque bon fan de films et de séries porte à l’intérieur un critique potentiel. Nous savons ce que nous aimons et ce que nous n’aimons pas, et pourquoi, nous pouvons donc utiliser différents outils qui nous permettent de partager ces opinions avec les autres. Non, nous ne parlons pas de Twitter ou que vous ouvrez un blog, même si c’est similaire. Nous parlons de Letterboxd.

Avec Letterboxd, nous pouvons garder une trace de ces films et séries que nous regardons pendant que nous pouvons les évaluer avec son système interne, qui peut être consulté à la fois par vous et par d’autres utilisateurs. Mais en plus, nous pouvons publier des critiques pour commenter ce que nous pensons du titre et aussi créer des listes pour nous-mêmes et pour les autres, peut-être son utilitaire le plus puissant. Comme dans le cas de l’IMDb, nous avons également des informations supplémentaires au service de chaque fan de cinéma ou de série.

Letterboxd

Prix: Gratuit (achats à l’intérieur) Téléchargez-le sur: ios Téléchargez-le sur: Android

Ne manquez rien avec TVTime, ne vous perdez dans rien

TVTime est probablement l’application la plus populaire lorsque nous recherchons suivi du contenu. Nous voulons savoir ce que nous avons vu et ce que nous n’avons pas vu, ou par quel chapitre nous allons exactement de toutes les saisons et séries que nous regardons en même temps, et nous avons besoin d’une application pour nous organiser. Cette application peut être TVTime.

Comme dans presque toutes ces applications, dans TVTime, nous pouvons également évaluer tout ce que nous voyons, laisser des commentaires et interagir avec le reste de la communauté. Par curiosité, TVTime vous montre tout le temps que vous avez investi dans le visionnage de films et de séries en fonction du contenu que vous marquez, et vous aide à connaître combien de temps devrez-vous investir pour voir une série complète ou pour terminer celui que vous avez laissé à mi-chemin.

Heure de la télévision

Prix: Libre Téléchargez-le sur: ios Téléchargez-le sur: Android

JustWatch pour savoir où est ce que vous voulez

Avec JustWatch, nous trouvons une application spécifique pour diffuser du contenu. Nous ne parlons pas seulement de plateformes d’abonnement telles que Netflix, Disney + ou Apple TV + mais également de plateformes de location et d’achat de contenu telles que le Microsoft Store, l’Apple Store ou Google Play. JustWatch est utilisé pour savoir où est ce que nous voulons voir, s’il est disponible n’importe où.

En plus de ce service de recherche de contenu, JustWatch a une section d’actualités intéressante cela nous montre ce qui est ajouté au catalogue des différentes plateformes de contenu disponibles. Il suffit de marquer ceux dont nous voulons être informés et cela nous montrera, jour après jour, les nouveautés dans les films et séries. Une application indispensable.

JustWatch – Guide de diffusion

Prix: Libre Téléchargez-le sur: ios Téléchargez-le sur: Android

Les services de streaming les plus populaires

Il n’y a pas si longtemps, les services de streaming étaient une rareté et pourtant aujourd’hui ils font partie de notre vie quotidienne, volant de plus en plus d’espace au contenu en direct. Nous choisissons ce qu’il faut voir, quand le voir et, surtout, où le voir car nous pouvons également les voir sur le mobile ou la tablette. Nous vous laissons une liste avec les applications des services de streaming de films, séries, documentaires et programmes les plus populaires.

Nous construisons une compilation d’applications pour les amateurs de films et de séries et, si vous en faites partie, nous aimerions que vous apportiez ceux que vous portez dans votre poche. Ce sont peut-être des alternatives à celles que nous avons proposées ou à d’autres applications avec des usages différents. Laissez-les dans les commentaires et nous ferons grandir l’article de plus en plus.