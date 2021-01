Consultez ces applications pour apprendre les panneaux de signalisation et assurez-vous d’essayer le test de conduite.

Il ne fait aucun doute que les panneaux de signalisation peuvent vous dérouter si vous commencez à conduire. Cependant, il existe plusieurs outils que vous pouvez installer sur votre Android qui vous aideront à bien les connaître. Pour cette même raison, aujourd’hui nous allons vous dire quelles sont les meilleures applications pour apprendre les panneaux de signalisation.

Si vous rencontrez des difficultés avec les feux de circulation et que vous avez besoin des applications pour apprendre à conduire de la meilleure façon, puis vous arrivez au site indiqué. Téléchargez celui que vous aimez le plus, commencez à l’utiliser et vous vous sentirez en confiance lorsque vous serez au volant.

Meilleures applications pour apprendre les panneaux de signalisation

Après avoir installé l’une des applications de la liste suivante, les panneaux de signalisation seront un jeu d’enfant pour vous. Commencez à conduire de la meilleure façon une fois pour toutes!

Panneaux de signalisation DGT Espagne

Cela ne pourrait pas être plus clair, l’application de signalisation routière DGT Espagne vous apprendra la signification des panneaux de signalisation sur le territoire espagnol. Ici, vous aurez l’occasion de passer des tests avec des questions sur les signaux pour tester vos connaissances.

Cela vous permet également connaître vos statistiques, pratiquer, passer des examens, connaître les questions qui échouent le plus souvent et plus. L’application est disponible pour Android et iOS.

Je connais les panneaux de signalisation

Je sais que les panneaux de signalisation sont un application conçue pour les conducteurs en herbe et pour les jeunes qui veulent faire du vélo. L’outil a une liste de panneaux de signalisation divisés en catégories avec leur description.

De plus, il vous permettra de rafraîchir vos connaissances sur les panneaux de signalisation. Il dispose également d’un test de connaissances sur les signaux des catégories que vous choisissez, avec le nombre de questions et le type de questions que vous souhaitez. Sans aucun doute, c’est une excellente application pour apprendre à conduire en Espagne.

Auto-école 3D

Cette application pour apprendre à conduire simule la conduite à travers un véhicule tridimensionnel. Dans ce jeu gratuit intéressant, vous devrez conduire la voiture dans les rues d’une ville en respectant les règles de circulation et en utilisant les commandes de conduite comme s’il s’agissait d’un vrai véhicule. L’application est disponible pour Android et iOS,

Mignals: panneaux de signalisation

Miseñales est une application gratuite pour apprendre les panneaux de signalisation de l’Espagne. Son contenu est disponible hors ligne afin que vous puissiez l’utiliser n’importe où sans vous soucier d’être connecté à Internet.

L’outil divise les panneaux de signalisation en groupes pour faciliter leur étude en affichant des informations détaillées sur chacun d’eux. Il est également nécessaire qu’il dispose de deux modes d’affichage des signaux: dans l’un, vous pourrez voir une liste continue des signaux et leur description et dans l’autre, il vous montre chaque signal écran par écran (en indiquant la description simple et développée et son code).

AllTest

TodoTest est une plateforme avec plus de 1200 tests d’auto-école que vous pouvez passer pour approfondir vos connaissances sur les règles de conduite et de circulation. Ici, vous pouvez tester différents permis tels que le permis B (voitures particulières), les permis A1 et A2 (motos) ou le permis C1 / C (camion). Une application simple qui vous permettra d’apprendre rapidement les panneaux de signalisation.

Test des panneaux de signalisation

Application pour apprendre les panneaux de signalisation en Espagne qui vous lit le nom de chaque panneau à haute voix. Il possède des renforts visuels et auditifs qui facilitent l’apprentissage. De plus, il vous permet de créer un texte avec un certain groupe de signaux. L’outil vous montrera les panneaux de signalisation les plus difficiles pour vous et les mauvais signaux sont enregistrés dans une liste afin que vous puissiez les examiner attentivement.

Examen de conduite

Le nom parle de lui-même, car cette application est un test de conduite simulé. Sans aucun doute, c’est un excellent moyen de pratiquer avant d’être évalué. Téléchargez-le et tirez vos propres conclusions!

