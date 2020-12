Les Noëls sont une tradition incontournable de Noël. Certains d’entre eux viennent avec des messages déjà écrits tandis que d’autres vous devrez mettre quelque chose de gentil dans votre propre écriture sur la carte vierge. Il y a ceux qui sont très délicats avec l’ordinateur et en quelques minutes ils sortent de leur chapeau, ou Photoshop, une carte postale originale que beaucoup voudront afficher. Si vous n’êtes pas de ce groupe mais que vous souhaitez envoyer quelque chose d’original, nous vous montrerons quels sont les meilleurs applications pour créer vos voeux de Noël.

Elfe vous-même

Une chose à ne pas avoir la veille de Noël ou à Noël est l’embarras de quelqu’un d’autre. Et pour cela, l’application ElfYourself est idéale. C’est un acte musical mettant en vedette des elfes avec votre visage. Parce que c’est la beauté de l’application: vous permet d’utiliser la réalité augmentée et de mettre votre visage dans celui de l’un des elfes dansants -Oui, même celui de votre chien. Une fois que vous avez remplacé les visages, vous choisissez l’une des routines de danse prédéfinies et vous vous amusez avec le résultat. Et pour augmenter le plaisir / grincer des dents, vous pouvez le télécharger sous forme de vidéo sur Facebook, Twitter et YouTube

Cartes et cadres joyeux Noël

Bien sûr, avec un tel nom, il est clair de quoi il s’agit. Cartes et cadres est un outil simple pour envoyer des vœux de Noël de différentes manières. L’application vous permettra:

Partagez des cartes postales de Noël toutes faites. Cadres de Noël et autocollants aux photos que vous aimez les transformer en cartes de Noël originales. propres cartes postales de Noël.Porter Fonds de Noël pour créer vos propres dédicaces de Noël Téléchargez des cartes et des cadres pour Android

Remarque tactile

Personnaliser le «Noël» est ce qui leur donne leur touche de distinction. Et l’application Touch Note est idéale pour cela, car elle apporte non seulement beaucoup de cadres, modèles et dessins parmi lesquels choisir, mais vous pouvez créer une carte en utilisant une photo que vous avez dans votre galerie mobile. En fait, vous pouvez même l’envoyer physiquement, puisque la société qui a créé l’application se charge d’imprimer la carte et de l’envoyer à qui vous voulez par courrier.

Stand de Noël: amusement photo

Aujourd’hui, nous serons en famille et / ou entre amis, rien de mieux que de prendre des photos et de les retoucher pour qu’elles soient amusantes. C’est ce que fait cette application, qui simule le fait d’être le photomaton classique mais avec la possibilité de retoucher la photo suivante et ajoutez par exemple les cornes et le nez du renne Rudolph à votre chat, ou déguisez-vous en Père Noël ou en une sorte de Jack O’Lantern et envoyez-le par e-mail, Twitter ou Facebook. uniquement pour iOS et compatible avec iMessage, vous pouvez donc également retoucher votre travail avec des autocollants iMessage.

Cadres de Noël

Autre application dont le nom ne laisse aucun doute, Christmas Frames vous permet de choisir une photo de votre galerie ou de la prendre sur le moment et de l’intégrer dans l’un des 100 cadres qu’elle vous propose. De plus, vous pouvez ajouter des éléments décoratifs et changer la couleur du cadre si vous préférez. Ce qui est bien c’est que l’application n’a pas besoin d’une connexion Internet pour modifier la photo que vous choisissez avec le cadre. De cette façon, vous pouvez prendre un selfie le 24 de la nuit et l’envoyer le 25 lorsque les services de messagerie sont moins saturés