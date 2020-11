Si vous n’êtes pas convaincu par l’application officielle YouTube pour Android, vous aurez toujours le applications alternatives. Avec eux, vous pouvez faire la même chose: regarder des vidéos YouTube sur votre mobile, parfois avec des fonctions supplémentaires qui ne sont pas dans l’application officielle ou qui sont limitées aux abonnés YouTube Premium.

Ils sont dans la plupart des cas applications YouTube non officielles, utile si vous n’aimez pas l’application YouTube mais que vous souhaitez continuer à accéder à son contenu, ainsi que si vous avez un téléphone mobile sans services Google, comme un Huawei avec HMS ou une ROM qui ne les inclut pas.

YouTube Go

YouTube Go est une application YouTube officielle, cependant la version légère. Il est disponible sur Google Play, bien que limité à certaines régions, bien qu’il puisse être téléchargé et installé à partir de son APK sans problème.

Avec YouTube Go, vous ne pouvez pas faire la même chose qu’avec YouTube, mais les bases sont là: regardez des vidéos. La caractéristique la plus caractéristique de YouTube Go est qu’il vous permet de télécharger des vidéos pour les regarder plus tard, sans avoir besoin d’une connexion Internet.

NewPipe

NewPipe est probablement le client YouTube non officiel le plus célèbre. Il a l’avantage que n’a pas besoin des services Google, ou connexion de toute nature, en plus d’être assez similaire à l’expérience de l’application officielle.

NewPipe est fréquemment mis à jour avec des nouvelles et a essentiellement tout ce que vous pouvez demander à un lecteur YouTube: il est léger, peut lire des vidéos en arrière-plan et en écran flottant Et, même s’il ne nécessite pas de connexion, il vous permet de vous abonner et de créer des listes de lecture.

YouTube Vanced

Si vous voulez l’application YouTube, mais avec quelques modifications, c’est exactement YouTube Vanced. Son installation est un peu plus compliquée que les autres alternatives, car vous devez télécharger le programme d’installation et installer Vanced MicroG, un miniclon de services Google.

YouTube Vanced diffère de l’application officielle en ce qu’il dispose d’un mode sombre AMOLED, de commandes gestuelles, de plus d’options de personnalisation et d’un curieux blocage de contenu sponsorisé, avec lequel vous pouvez ignorer l’intro vidéo pour accéder au contenu, similaire à Skip Intro de Netflix.

Joueur BG

BGPlayer, anciennement iTube, est l’une des rares applications alternatives YouTube qui a réussi à survivre sur Google Play. Cette fois, c’est un lecteur YouTube axé sur la musique.

La principale raison d’être BG Player est qu’il vous permet continuer à jouer de la musique en arrière-plan ou une fenêtre flottante, ainsi que la création de “stations de radio” basées sur des genres musicaux ou des chansons.

Flytube

Flytube n’est pas un lecteur YouTube complet, mais plutôt un plugin pour l’application officielle. Avec cette application, vous pouvez ouvrir des liens YouTube dans une fenêtre flottante, au lieu de dans l’application officielle.

Mieux encore, la fenêtre flottante continue lecture tout en utilisant d’autres applications ou même si vous verrouillez le mobile, bien que cela dépende également de la politique d’économie d’énergie du mobile et de son degré de restriction.