Janvier n’est généralement pas un mois facile. Les factures, les cadeaux de Noël, les hausses de prix prévisibles et autres rendent nos finances nécessaires. Android est un bon système pour le fairePuisque parmi ses près de trois millions d’applications téléchargeables dans le Play Store, il existe un bon nombre d’applications axées sur l’économie et la gestion de l’argent.

Par conséquent, nous allons collecter certains des meilleurs. Ce sont des applications avec lesquelles vous pouvez gérer votre économie de manière assez simple, en contrôlant les dépenses, les revenus et l’épargne, pour avoir un meilleur contrôle sur la façon dont votre argent circule.

Application de votre banque

Avant de commencer à chercher, demandez-vous d’abord si l’application de votre banque est assez bonne pour tout gérer. D’après notre expérience, des applications comme BBVA ou Imaginbank, par exemple, sont de bonnes options pour gérer notre argent. Les applications bancaires, à de nombreuses reprises, nous permettent de fixer des objectifs, de contrôler l’épargne et, dans tous les cas, de savoir d’où vient l’argent et où il va.

De plus, ils sont assez bons pour classer les dépenses, établir les différentes catégories auxquelles elles sont attribuées. Par conséquent, avant de chercher des alternatives, jetez un œil à votre application bancaire, au cas où il serait plus que suffisant pour vous de contrôler votre argent.

Speendee

Speendee est une application que le serveur utilise depuis quelques années maintenant et qui, à mon avis, mérite d’être en tête de cette liste. Il s’agit de une application assez visuelle, qui nous aidera à établir certaines lignes directrices avec de l’argent. Nous pouvons saisir manuellement les dépenses et les revenus autour de plusieurs catégories, pour savoir ce qui se passe avec le flux d’argent. Son plus grand potentiel est de montrer d’un seul coup d’œil, graphiquement, l’argent que nous entrons et dépensons, ainsi que de permettre la planification des dépenses avec certaines alertes et limites.

Dépensé

Fintonic

Fintonic est un autre des classiques lorsqu’il s’agit de parler d’applications pour économiser de l’argent sur Android. C’est une application qui catégoriser nos dépenses, nous donne des informations sur les revenus, et nous montre même notre pointage de crédit, ce qui est très utile pour savoir, en gros, comment les banques perçoivent notre situation financière. De même, cela nous permet savoir combien nous payons pour notre assurance, ainsi que la possibilité de rechercher d’autres options moins chères.

Fintonic

Challenge 52 semaines

Cette application est assez différente des autres, puisqu’elle est proposée comme défi de l’épargne. L’idée est simple, nous commençons par verser un montant hebdomadaire qui augmentera progressivement. Pour vous donner une idée de la progression, Si on commence en janvier avec deux euros la première semaine, la dernière semaine de décembre on aura 2756 euros en banque. Une semaine deux euros, les trois suivants, les quatre autres, etc. C’est une manière différente d’épargner, assez progressive et qui ne demande qu’un effort plus important dans les dernières semaines des derniers mois.

Défiez 52 semaines pour économiser



Oingz

Oingz est une application très utile et simple, axée sur nous faire organiser des plans d’épargne (sans qu’une banque n’ait rien à voir avec ça). Cela nous permet de choisir si nous voulons faire croître notre capital, changer de mobile, partir en vacances, créer un fonds d’urgence, etc. De cette façon, nous mettrons la valeur mensuelle que nous voulons apporter et, surtout, ajuster automatiquement l’inflation. L’argent perd de sa valeur année après année à cause de cela, donc contribuer X euros aujourd’hui ne rapportera pas la même chose que contribuer ces X euros en 2030.

Oingz



Choux

Sprouts est une application assez complète pour gérer notre argent et organiser les dépenses et les revenus par catégories. Son interface est quelque peu clairsemée, mais fonctionnelle. Nous pouvons connaître graphiquement l’état de notre économie, ajoutez des cartes et gardez une trace quotidienne des mouvements que nous effectuons dans nos comptes.

Choux



Bon budget

Bon budget nous a conquis avec sa section visuelle, à part ça au niveau des fonctionnalités ça n’a pas l’air mal. Comme ses concurrents, c’est une application qui nous permet de connaître visuellement les dépenses et les revenus du mois, organisés en différentes catégories. L’un de ses avantages est que permet d’exporter des transactions au format CSV sur son site Web, afin que je puisse travailler avec lui séparément.

Bon budget



Gestionnaire de fonds, suivi des dépenses

Cette application met en évidence (et accable) le grand nombre de catégories établies pour les dépenses. Cela va si loin qu’il distingue même entre les types d’aliments lors du décompte manuel, pour savoir si vous avez dépensé plus d’euros en hamburgers qu’en légumes au cours du mois en cours. Il nous permet également d’exporter les données en CSV, ainsi que de nous rappeler au quotidien d’enregistrer les dépenses et les revenus.

Gestionnaire de fonds, suivi des dépenses



Savepal

Savepal est une application qui nous permet fixer des objectifs pour lesquels nous épargnerons, pour nous montrer à quelle fréquence nous économisons, combien nous avons économisé et combien il nous reste pour atteindre l’objectif. Une application assez simple mais très visuelle et simple, pour contrôler en détail les objectifs d’épargne.

SavePal: économisez de l’argent et atteignez vos objectifs



Bluecoins

Les Bluecoins sont l’une de nos découvertes les plus récentes. C’est un gestionnaire financier à utiliser, mais il se distingue par certains détails. En premier lieu, à quel point son mode sombre est prudent, entièrement intégré à l’interface. Deuxièmement, que l’interface elle-même soit prise en charge en détail, nous montrant, dans cet ordre, ces données sur l’écran principal.

Récapitulatif quotidien Calendrier du mois en cours Récapitulatif du budget graphique Bénéfice net du mois graphique Récapitulatif des mouvements avec nos cartes Récapitulatif de la valeur nette Flux de trésorerie Portefeuille actuel Paiements et revenus avec chèques Épargne

La quantité d’informations est écrasante, mais tout est visualisé pour que nous puissions le voir calmement. De la même manière, nous pouvons exporter toutes ces informations en PDF, Excel, HTML et plus pour obtenir des fiches récapitulatives avec nos finances.

Bluecoins



1Argent

1Money est un autre gestionnaire de nos finances, axé avant tout sur la un récapitulatif des dépenses et des revenus dès l’ouverture de l’application. Sa section principale est un graphique avec les catégories de dépenses, bien qu’il nous permette également de connaître la liste des transactions par date, ainsi que de lier nos cartes pour connaître les mouvements.

1Argent



Monefy

Monefy est assez similaire à 1Money, avec deux gigantesques boutons de dépenses et de revenus qui ne sont pas très visuels, mais nous permettent d’ajouter rapidement nos mouvements. Il se distingue par l’affichage de résumés quotidiens, hebdomadaires, mensuels ou annuels des mouvements en un clic.

Monefy



Portefeuille

Enfin, nous parlerons de Wallet. C’est une application avec une interface très soignée, qui nous donne un résumé des dépenses mensuelles, ainsi que des graphiques comparatifs avec les périodes précédentes. De même, nous pouvons définir des paiements planifiés, pour avoir une connaissance visuelle de ce que nous devons payer dans les prochains jours. Ajoutez aussi que nous pouvons établir des budgets, contrôler les dettes, faire des listes de courses et établir des objectifs d’économies, entre autres.

Portefeuille