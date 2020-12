Voulez-vous apprendre à jouer du piano? Eh bien, nous présentons plusieurs applications qui vous aideront à y parvenir.

Ce n’est un secret pour personne que la musique est un art avec beaucoup de pouvoir. Cependant, apprendre à jouer d’un instrument de musique pourrait être plus difficile que quiconque ne l’imagine. C’est précisément pour cette raison que nous vous présenterons aujourd’hui les 7 meilleures applications pour apprendre le piano depuis votre Android.

Voulez-vous apprendre à jouer du piano avec votre mobile? Ensuite, téléchargez l’une des applications répertoriées ci-dessous. Bien sûr, rappelez-vous que la pratique rend parfait!

Les 7 meilleures applications pour apprendre à jouer du piano

Simplement Piano

Simplement Piano est une application simple et amusante qui vous aidera à apprendre à jouer de cet instrument. L’outil fonctionne avec n’importe quel piano / clavier et propose des tonnes de chansons de toutes sortes.

Dans Simply Piano, vous pouvez prendre cours de différents niveaux d’interprétation et apprendre les bases à partir de zéro. Et si vous n’avez pas de piano à la maison, il existe des cours tactiles avec lesquels vous pouvez transformer votre smartphone en piano virtuel!

Piano parfait

Perfect Piano vous permettra d’enregistrer et de jouer vos propres mélodies. Nous parlons d’un outil compatible MIDI avec lequel vous pouvez également vous pouvez partager vos créations avec vos amis ou les définir comme sonnerie.

Êtes-vous un débutant et souhaitez apprendre à jouer du piano? Alors entrez dans le mode d’apprentissage qui a plus de 50 chansons et reçoit des mises à jour constantes.

Flowkey

Flowkey est une application pour apprendre à jouer du piano à partir de zéro. Parce que? Parce que vous pouvez choisir parmi plus de 1000 chansons et tout apprendre sur les notes, les accords, la technique et la lecture de partitions.

L’application fonctionne avec n’importe quel piano ou clavier (acoustique ou numérique). De plus, il dispose d’un système dynamique qui vous offrira une rétroaction instantanée afin que vous puissiez voir si vous jouez les bonnes notes. Il faut également souligner qu’il a tutoriels vidéo enregistrés par des pianistes professionnels.

Si vous souhaitez l’utiliser, placez votre smartphone sur votre instrument et choisissez la chanson que vous souhaitez apprendre (tenez compte de votre niveau d’apprentissage). Ça ne pourrait pas être plus simple!

Piano magique

Jouez les faisceaux de lumière et contrôlez les notes, le rythme et le tempo de chaque morceau. Magic Piano vous offre la possibilité de partager vos créations via email, Facebook, Twitter ou SMS.

Cette application pour apprendre à jouer du piano avec votre mobile comprend des chansons de toutes sortes (de Bruno Mars aux classiques de Mozart ou Beethoven). Pour couronner le tout, les créateurs de cette application ajoutent régulièrement de la nouvelle musique.

Piano gratuit

Le nom dit tout, car il s’agit de l’une des meilleures applications pour jouer du piano gratuitement. Jouez aux thèmes du vaste recueil de chansons de cette application gratuite. Il y a des succès actuels, de la musique traditionnelle, des chansons pour enfants et plus encore.

Lors du choix de la chanson, sélectionnez un niveau de difficulté entre débutant, intermédiaire et avancé. œil! Le téléchargement de l’application est entièrement gratuit, mais contient des publicités et propose des achats / abonnements pour éviter la publicité et accéder à plus de fonctionnalités.

Musique et chansons pour enfants au piano

Cette application était particulièrement créé pour que les enfants et les parents puissent apprendre à jouer du piano, explorer différents sons et développer des compétences musicales. L’interface de l’application est colorée et lumineuse, idéale pour que les plus petits de la maison apprennent à jouer du piano tout en s’amusant. L’application est recommandée pour les enfants jusqu’à 8 ans.

Vrai professeur de piano

En plus d’avoir un système d’apprentissage multi-touch, Real Piano Teacher comprend des jeux, un piano freestyle, des capacités d’enregistrement et des tonnes de leçons pour apprendre à jouer du piano. Sans aucun doute, c’est un excellent outil pour tous ceux qui veulent apprendre à jouer du piano avec leur mobile.

D’autre part, vous pouvez également essayer cette méthode pour jouer du piano sans rien installer grâce à Google. Et si vous voulez essayer un autre instrument, mieux vaut consulter cette liste avec les 7 meilleures applications pour apprendre le ukulélé. Profitez des avantages de la technologie pour améliorer vos compétences musicales!