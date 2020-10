Royale High cache des secrets que vous ne connaissez probablement pas. Ce sont les meilleures astuces que vous devriez essayer pour monter de niveau et gagner des diamants gratuits.

Écrit par Willennys Martínez

L’un des jeux vidéo qui a fait sensation ces derniers mois est Roblox.

Et ce n’est pas pour moins, cet incroyable jeu multiplateforme vous donne la possibilité d’entrer et d’explorer mondes inimaginables totalement gratuits.

De plus, vous aurez l’opportunité de créer vos propres mondes virtuels, de jouer le jeu de rôle classique, de combattre des bêtes féroces, de profiter de courses fascinantes et de catégories infinies qui rehausseront votre expérience de jeu.

Mieux encore, grâce à votre système crossplay vous pourrez jouer avec vos amis depuis différentes plateformes, que ce soit sur PC, mobiles et Xbox One.

Cependant, au démarrage d’un jeu, le plus difficile est de choisir l’un des univers. C’est pourquoi aujourd’hui nous allons vous parler de Royale High, une carte avec un grand nombre de diamants qui vous donnera la possibilité de vous procurer des vêtements, des accessoires, des voitures, des ailes et bien plus encore.

Et tout comme obtenir des diamants c’est important au sein du serveur, la mise à niveau est également importante. Par conséquent, cette fois, vous saurez tout Royale High astuces et meilleures astuces de 2020 pour profiter de certaines zones, des vêtements exclusifs et acquérir des compétences.

Ensuite, vous verrez le astuces plus faciles pour monter de niveau rapidement dans Royale High que vous pouvez appliquer tous les jours.

Il est recommandé de créer un routine quotidienne pour que votre personnage Augmentez en un rien de temps et obtenez des diamants et des coffres dans le processus.

Dormez toutes les 45 minutes

C’est peut-être l’une des astuces les plus simples, il vous suffit d’aller dans votre chambre et de vous allonger sur votre lit, cela fera le personnage se repose et retrouve son énergie.

Avec cette méthode, vous serez récompensé par l’expérience et le meilleur de tous, vous pourrez appliquez-le toutes les 45 minutes (du monde réel).

Avoir tous les livres dans le sac à dos

Être une carte du style de jeu de rôle, votre expérience augmentera chaque fois que vous assistez à des cours à Royale High School.

C’est vrai, vous pouvez augmenter votre niveau d’expérience avec chaque activité que vous faites à l’école et le plus important est emportez tous les livres disponibles dans votre sac à dos.

Avec cette dernière astuce, vous monterez plus vite dans le jeu.

Maintenant, si vous ne savez pas comment faire, nous vous montrons en quelques étapes simples:

Allez directement à votre casier. Choisissez tous les livres disponibles. Entrez dans la pièce avec un sac à dos plein.

Manger à Royale High School

Assistez au petit-déjeuner de l’école et interagissez avec vos camarades de classe La classe est l’une des astuces pour acquérir de l’expérience dans Royale High.

Bien que cela semble être une perte de temps, cela vous donne en fait une certaine expérience à ne pas manquer.

Entrez dans la salle à manger et sélectionnez un plat préféré, rencontrez des gens et lancez des conversations, plus vous passerez de temps à discuter avec des amis, plus les chances de gagner des récompenses augmenteront.

Si vous faites partie de ceux qui aiment rencontrer des gens, c’est peut-être le moment idéal.

Assister à des cours d’anglais

L’une des classes qui parvient à augmenter votre niveau d’expérience très rapide à Royale High est “Anglais”.

Pour l’obtenir, il vous suffit de vous rendre au salon et d’assister à l’un d’entre eux. De nombreux joueurs sont découragés en répondant mal; cependant, la carte vous récompense toujours pour votre participation.

Pour y parvenir, il vous suffit de vous asseoir dans l’un des sièges disponibles et en même temps une série de questions de sélection de base commencera.

Cliquez sur la réponse que vous pensez correcte et le tour est joué. Bien sûr si vous avez connaissance de base de l’anglais il sera beaucoup plus facile de répondre et l’expérience sera encore plus grande.

Entrez dans la classe d’art

Autres activités avec la plus haute récompense au sein de l’école Royale High est participer à un cours d’art.

Pour cela, vous devez entrer dans la pièce et choisissez l’une des toiles disponibles. Attendez quelques secondes que le croquis apparaisse et commencez à peindre.

Les dessins sont très faciles à faire, il faut surtout essayer d’en faire un comme celui montré sur le modèle, en respectant les couleurs et les formes.

Pour rendre l’activité plus intéressante, le système vous accordera 110 secondes, donc plus vous le faites vite, l’expérience acquise sera encore meilleure.

Faites partie du groupe Royale High

Comme dans toutes les écoles, Royale High a une salle de musique remplie d’instruments. Chaque fois que vous utilisez les instruments de musique – quelle que soit leur commande – ils vous apporteront une certaine expérience.

Si vous les utilisez, la récompense sera plus grande.

Un autre des triche royale, et en particulier à l’intérieur de la salle de musique, est danser pendant 2 ou 3 minutes sur la piste de danse.

Faites-le et vous verrez comment votre compte monte de niveau.

Soyez un maître pâtissier

Le cours de pâtisserie ou cours de cuisine est une autre façon de acquérir de l’expérience à Royale High.

Il sera seulement nécessaire d’assister au cours en respectant l’heure d’entrée, car si vous arrivez en retard vous ne pourrez pas grade A, par conséquent, l’expérience sera très limitée.

Maintenant, pour réaliser les activités, c’est très facile, lorsque vous arrivez dans la salle choisissez l’un des emplois qui est disponible et cliquez sur “Commencer la cuisson”, suivez les instructions de cuisson et attendez votre récompense.

Participez à des cours d’éducation physique

le cours de sport font partie des meilleurs tours de haut royale. Ici, il est possible de gagner la course sans avoir à terminer le circuit, car vous arriverez toujours en premier.

Une fois le cours disponible, cliquez sur l’option “ALLER”.

Ce mouvement vous fera vous tenir au début de la piste, le truc est de lancez la piste une fois que vous avez donné “GO” et allez seulement à mi-chemin, puis revenez en arrière et montez la tour située sur le côté droit du début de la piste (où se trouve la cloche).

Attendez en haut de la tour et attendez que la course commence, il affichera le compte à rebours et lorsque vous atteindrez le numéro 1, vous aurez gagné la course.

Nous espérons que les nouvelles astuces Royale High peuvent vous aider à acquérir des compétences, coffres et diamants sur le chemin.

Appliquez chacun d’eux et dites-nous si le voyage a été facile.