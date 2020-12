Tirez le meilleur parti des statuts WhatsApp avec ces astuces, conseils et secrets que vous ne connaissez peut-être pas.

Écrit par Beatriz Alcántara sur WhatsApp

Depuis leur arrivée début 2017, les Statuts WhatsApp ils sont devenus un élément fondamental de l’application.

À tel point que dans un peu plus d’un an après le lancement de cette fonctionnalité, Ils n’ont pas juste dépassé Snapchat – Application qui a introduit pour la première fois le format Stories dont WhatsApp s’est inspiré pour ses statuts – mais même doublé le nombre d’utilisateurs actifs.

Par conséquent, il ne fait aucun doute que des millions d’utilisateurs dans le monde ils utilisent quotidiennement les statuts WhatsApp.

Beaucoup, cependant, ne savent peut-être pas que cette fonction cache certains secrets et astuces pour profiter encore plus des États-Unis. Dans ce guide, nous rassemblons les meilleurs.

Mettez en sourdine les statuts des contacts souhaités

Vous aurez sûrement un autre personnage dans votre carnet de contacts dont la vie ne t’intéresse pas du tout.

C’est pourquoi le statut WhatsApp vous permet de mettre en silence autant de contacts que vous le souhaitez afin de ne voir que les statuts de ces amis ou de votre famille qui vous intéressent. Pour désactiver les contacts, il vous suffit de faire ce qui suit.

Ouvrez WhatsApp et allez dans l’onglet Etats. Appuyez pendant quelques secondes sur le nom du contact dont vous voulez désactiver les statuts. Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur “Silence”.

Sachez qui a vu vos statuts

C’est sûrement le truc le plus simple. Lorsque vous téléchargez une histoire, de la même manière que cela se produit avec Instagram ou Facebook, vous pouvez savoir qui a vu vos photos ou vidéos.

Il suffit d’aller dans l’onglet des états, cliquez sur “Mon statut” et faites glisser vers le haut. Vous pouvez y voir quelle personne a vu vos photos et vous pouvez savoir si une personne indésirable voit plus qu’elle ne le devrait.

Empêcher les contacts de voir vos statuts

Peut-être que ce qui vous intéresse, c’est qu’il y a certains contacts qui ne peuvent pas voir vos histoires. Par exemple, votre patron, vos parents, un membre de votre famille, un ancien partenaire …

Il existe des milliers de cas, et la bonne chose à propos des statuts WhatsApp est que vous pouvez choisir qui voit et qui ne voit pas vos photos et vidéos. Est vraiment simple.

Lorsque vous allez publier la photo, cliquez sur l’engrenage pour accéder aux paramètres. Vous pouvez y décider qui peut voir vos contacts et qui ne le peut pas.

Si vous sélectionnez “Mes contacts, sauf …”, vous pouvez marquez les personnes que vous ne souhaitez pas voir vos statuts, et leur accès sera automatiquement restreint. Vous devez le faire avec chaque photo ou vidéo que vous téléchargez, rappelez-vous cela.

Rappelez-vous également que, lors du blocage d’un contact sur WhatsApp, il ne pourra voir aucun de vos statuts.

Utilisez des filtres et plus d’articles de personnalisation

Peut-être quelque chose qui fait Différentiel avec les histoires Facebook et Instagram avec les États WhatsApp, c’est que vous pouvez utiliser des filtres et personnaliser vos photos.

Dans WhatsApp, vous ne pouvez pas le faire de manière native, mais vous pouvez télécharger des photos à partir de la bobine et de la galerie. Vous pouvez utiliser Facebook, Instagram et Snapchat pour prendre une photo avec des filtres et la télécharger, et téléchargez-le plus tard sur WhatsApp ou à tous les réseaux que vous souhaitez.

Savoir plus: Comment mettre des autocollants dans les États WhatsApp

Vous pouvez également les modifier avec votre éditeur d’image préféré. C’est une solution temporaire jusqu’à ce que WhatsApp implémente plus de fonctionnalités (si vous prévoyez de le faire).

Bien qu’il n’ait pas de filtres, les États WhatsApp vous offrent quelques éléments de personnalisation dont vous pouvez profiter.

L’un d’eux est la possibilité de changer le style de police des textes qui sont inclus dans les états. Cliquez simplement sur l’icône avec la lettre “T” pour choisir entre les différents styles disponibles.

Changer la couleur des emojis

De la même manière que vous pouvez changer la couleur du texte que vous ajoutez à vos états, il est également possible modifier le ton des emojis.

Cette option, bien sûr, n’est disponible qu’avec ceux emojis visage jaune. Une fois ajouté, il vous suffit de faire glisser votre doigt sur la barre de couleur sur le côté droit pour sélectionner le ton souhaité.

Arrêtez les états pour les voir aussi longtemps que vous en avez besoin

Une petite astuce simple mais utile consiste à arrêter les états d’auto-lecture. Puisque par défaut, l’application passera à la publication suivante après quelques secondes, vous pouvez arrêter cette reproduction automatique garder un doigt sur l’écran.

Cela masquera également les différents menus, qui peuvent être utile pour la capture d’écran et que les différents composants de l’interface utilisateur de WhatsApp n’apparaissent pas.

Voir les statuts de quelqu’un d’autre à son insu

Comme pour la confirmation de lecture du message, il est possible d’empêcher d’autres personnes de savoir quand nous avons vu leur statut, c’est-à-dire voir les statuts WhatsApp sans être vu.

Pour ce faire, vous devez accéder aux paramètres de l’application, et dans la section confidentialité désactiver la confirmation de lecture. Gardez à l’esprit qu’en faisant cela, vous ne pourrez pas non plus savoir qui a vu vos statuts.

Savoir plus: Comment voir des histoires Instagram sans qu’ils le sachent: 6 façons de le faire

Partager de la musique et des vidéos YouTube aux États-Unis

Les statuts WhatsApp sont un outil très intéressant pour faire connaître vos contacts des informations sur vos goûts personnels, par exemple, liés à la musique ou aux vidéos YouTube.

Pour ce faire, nous vous encourageons à apprendre à mettre de la musique dans vos États et à partager des vidéos YouTube.

Si au lieu de mettre la vidéo complète, vous souhaitez inclure le lien vers une publication ou des pages Web, il vous suffit de copier le lien et de le coller lors de la création d’un nouvel état.

Dans le cas des vidéos, même la vignette YouTube apparaîtra afin que le reste des contacts puisse savoir en quoi consiste la vidéo. Cette astuce, oui, ne fonctionne que dans les états de texte WhatsApp.