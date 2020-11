Le monde continue de changer et la technologie est déjà un acteur majeur dans nos vies. Nous ne pouvons pas nous imaginer sans nos téléphones, et nous les emmenons partout avec nous. Pour travailler, pour des vacances entre amis, des réunions de famille, des voyages, des rendez-vous … Par conséquent, une de nos plus grandes craintes est de manquer de batterie. Un cauchemar qui peut nous empêcher de retrouver le chemin du retour, de perdre une réservation de restaurant et plus encore. Heureusement, la technologie s’est déjà préparée à le résoudre.

C’est là que le banque de puissance, également reconnues comme des batteries externes. Appareils électroniques qui nous permettent de recharger nos appareils sans avoir à les connecter au courant électrique. Ils sont également portables, très simples à utiliser, prennent peu de place et sont compatibles avec n’importe quel appareil, à condition qu’ils soient de bonne qualité. C’est pourquoi, pour vous aider à choisir quelle batterie externe acheter, Nous avons effectué une sélection sur la base de critères tels que le prix, la capacité de charge, la taille, la qualité et le temps de recharge de la banque d’alimentation elle-même.

26800 mAh Anker Power Core

Anker PowerCore

Dans le cas où vous cherchez l’une des banques d’alimentation les plus puissantes du marché, l’Anker Power Core est l’une des options les plus importantes. La grand pouvoir de cette batterie externe est sa principale revendication, capable de charger des téléphones portables, des tablettes et même des ordinateurs portables. En raison de sa puissance spectaculaire, cette banque d’alimentation charge très vite, un facteur à prendre en compte lors de votre achat. De plus, c’est un appareil qui est très équipé. Présente deux ports USB à chargement rapide, un port USB Type-C, un câble micro USB et un câble USB Type-C de 60 cm.

L’Anker Power Core est une batterie externe conçu pour les professionnels. Sa très grande capacité et la qualité de ses prestations sont ajustées à l’achat d’un profil étroitement lié à la technologie, et non à un utilisateur qui souhaite uniquement recharger son mobile avec une batterie externe en cas de problème. Sa taille est idéale pour emmener votre Powerbank partout, et vient dans une finition noire. Le prix est ce qui fait la différence. Cette batterie externe Il se vend à partir de 87,99 € dans sa version 20100mAh, une quantité élevée pour le consommateur moyen, mais ajustée à la qualité du produit. Si vous recherchez l’une des meilleures banques d’alimentation du marché, beaucoup vous diront que l’achat d’Anker Power Core est la meilleure décision.

Batterie externe de poche Belkin 15000 mAh

Le Belkin Pocket, l’une des banques d’alimentation les plus sophistiquées que l’on puisse trouver

Cette banque de puissance se trouve un cran plus bas que la batterie externe précédenteMais il la suit de près avec quelques attributs sensationnels. La marque Belkin est une garantie de qualité technologique, et avec ce produit, elle maintient sa ligne. La batterie externe Belkin Pocket a une puissance remarquable et offre jusqu’à trois recharges mobiles avec une seule charge d’appareil. De plus, il dispose de deux ports USB Type-A et d’un câble micro USB de 15 cm.

Ses acheteurs commentent qu’il s’agit d’une batterie externe durable et très élégante. Il est confortable, grâce à sa taille et sa finesse optimales, et son design dynamique épouse parfaitement la modernité de l’appareil. Le joint Belkin est vu avec les capteurs de sécurité qu’il intègre, avec la fonction de surveiller la chaleur, la tension et les circuits afin que la batterie externe ne surchauffe pas. Ainsi, il n’endommagera pas les mobiles qu’il traite. Le Belkin Pocket Power apparaît sur le marché à un prix très compétitif. C’est l’une des batteries externes de la plus haute qualité, et nous pouvons la trouver pour 26,79 €, un montant très abordable pour un produit aussi perfectionné.. Un appareil que tout consommateur peut se permettre, avec des performances de haute qualité.

Poweradd Pilot X7 20 000 mAh

Le Poweradd Pilot X7, l’une des banques d’alimentation préférées des consommateurs

Le Poweradd Pilot X7 est considéré par beaucoup comme la meilleure batterie externe du marché pour son rapport qualité-prix. Une powerbank d’une puissance remarquable à un prix indéniable: à partir de 16,99 € vous l’avez sur le marché. Cet appareil offre un Capacité de 20 000 mAh Oui reconnaît chaque téléphone mobile pour ajuster sa charge à pleine vitesse. Cette fonctionnalité est très appréciée par les consommateurs, car ils considèrent la vitesse de charge comme l’un des points clés lors du choix de leur batterie portable. Sa taille est idéale et il est recouvert d’un joli mélange de couleurs, dans lequel le noir et le rouge sont combinés.

Cette batterie externe dispose de deux sorties USB, ce qui permet de recharger deux téléphones portables en même temps, un aspect à prendre en compte par les acheteurs.. Le seul inconvénient du Poweradd Pilot X7 est la durée de sa propre charge. La charge complète prend huit heures, plus longtemps que les batteries externes répertoriées ci-dessus. Cependant, ce détail n’enlève rien à l’état du Poweradd Pilot X7, la meilleure batterie du marché pour beaucoup. Pour ses performances et son prix imbattable, qui offre également une garantie de 24 mois.

10 000 mAh Tecknet

Le Tecknet 10000, une batterie externe idéale pour partir en voyage

Si vos préférences sont orientées vers un achat plus simple et plus fonctionnel, la batterie externe Tecknet 10000 mAh est ce que vous recherchez. Sa puissance ne peut être comparée à celle des banques d’alimentation précédentes, mais elle présente d’autres caractéristiques qui la rendent très compétitive sur le marché. Il est lancé vers un public moins spécialisé, qui ne cherche qu’à trouver une batterie portable capable de les sauver d’un moment précis, pas dans un usage quotidien.

Son principal attrait est le prix. Le Tecknet 10000 mAh apparaît sur le marché pour seulement 15,99 € et répond aux exigences de qualité. De plus, il présente un autre détail très apprécié des consommateurs de ces batteries externes: c’est un appareil très fin et facile à transporter, un avantage remarquable pour profiter de votre powerbank à tout moment de la journée et l’emporter avec vous dans tous vos déplacements. Il ne néglige pas non plus l’efficacité de ses charges, car les acheteurs du 10 000 mAh Tecknet déclarent qu’ils sont assez rapides. Ils peuvent charger des tablettes et leur design est très moderne, avec un bouton circulaire entouré d’une lumière verte, sur un fond noir dynamique. Donc, Cette batterie portable est un choix préféré des consommateurs de Power Bank. Pour son prix imbattable et sa fonctionnalité.

Aukey 5000 mAh

Aukey 5000, la meilleure alternative pour sauvegarder votre mobile dans les scènes du quotidien

Lorsque vous ne savez pas quelle banque d’alimentation acheter, la recommandation est généralement faite pour un produit à faible risque. Et ici, le 5000 mAh Aukey est une alternative fantastique. C’est l’une des batteries externes les moins chères du marché, et elle correspond à l’idée de couvrir un besoin simple: vous accompagner en voyage et vous sauver dans une scène quotidienne. Son prix est de tout 9,99€, et bien que sa puissance soit bien inférieure à celle des précédentes Powerbanks, il offre entre une et deux charges pour notre téléphone mobile.

De plus, la batterie Aukey de 5000 mAh est la plus petite batterie portable de toute cette sélection de batteries externes. Et les gens qui l’ont acheté soulignent un aspect intéressant: ils disent que c’est le plus esthétique du marché. D’une taille si portable qu’il est idéal pour l’emmener à chaque voyage. Ainsi, avec l’Aukey 5000 mAh, nous aurons une option idéale si nous voulons une batterie externe soignée, bon marché et fonctionnelle, avec la puissance adéquate pour une banque d’alimentation avec ce type d’utilisation.

Banque d’alimentation Gnceei 25000 mAh

La batterie externe Gnceei est l’une des batteries externes préférées des voyageurs

Nous vous présentons ici l’une des batteries externes les plus réussies de notre scène nationale. La batterie externe Gnceei 25000 mAh est une banque d’alimentation sensationnelle, qui contient de nombreux extras à un prix splendide. Sa valeur s’élève à 32 € et vous permet de recharger tous les smartphones au moins cinq fois.

Sa principale particularité réside dans l’écran LCD qui intègre, ce qui permet une bonne lecture numérique qui vous indiquera la quantité de batterie restante. La Power Bank Gnceei accumule une grande puissance et favorise les charges rapides, ce qui la positionne comme l’une des banques d’énergie préférées des voyageurs.

* Tous les prix d’achat inclus dans cet article sont valables au 14/08/2020.