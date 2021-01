Qu’est-ce qu’une couche de personnalisation et quelle est la meilleure? Nous clarifions tous vos doutes à leur sujet.

La devise officielle d’Android est Be Together, Not The Same n’est pas un hasard. Contrairement à ce qui se passe sur d’autres plates-formes comme iOS, sur Android, il est possible de trouver des milliers de modèles d’appareils totalement différents les uns des autres, avec des fiches techniques très différentes, et des logiciels qui, bien que basés sur le même système d’exploitation, inclure des fonctions ou des ajouts que nous ne trouverons pas dans le reste des modèles.

Un des aspects qui font Les appareils Android sont si différents les uns des autres sont connus comme couches de personnalisation. Dans ce guide, nous allons vous expliquer tout ce que vous devez savoir à leur sujet, afin que vous puissiez choisir par vous-même celle qui vous convient le mieux.

Qu’est-ce qu’une couche de personnalisation?

Si aucun mobile n’inclut une couche de personnalisation, Android serait un monde très ennuyeux, composé de centaines d’appareils différents, mais qui finirait par offrir une expérience très similaire, avec peu ou rien pour se démarquer des autres.

Mais la philosophie ouvert du système d’exploitation Google permet fabricants d’appareils modifiez de nombreux aspects d’Android à votre guise, comme le interface utilisateur, des applications préinstallées ou des paramètres par défaut, ainsi que d’autres modifications plus avancées allant du comment les notifications ou l’utilisation des ressources système sont gérées.

Cet ensemble de modifications apportées par les marques est généralement inclus sous la même marque, et c’est ainsi que le couches de personnalisation. Chaque couche est présente dans la plupart des appareils du même fabricant, et à chaque nouvelle version d’Android les éléments qui composent le calque sont mis à jour pour s’adapter aux changements introduits par Google dans son système d’exploitation.

Quelles couches de personnalisation existe-t-il?

Dans l’industrie des appareils Android, il est possible de trouver un grand nombre de couches de personnalisation de différents types. À la fin, il y a autant de couches que de fabricantsAussi petits soient-ils, ils apportent tous des modifications au système d’exploitation lors du développement du logiciel que leurs téléphones utiliseront.

Bien entendu, toutes les couches ne sont pas identiques. Certains essaient passer inaperçu en introduisant très peu de changements pour offrir une expérience plus pure avec Android, comme c’est le cas avec les couches de personnalisation de marques comme Sony ou Motorola – à tel point que ces couches n’ont même pas de nom.

D’autres marques, en revanche, font de leurs couches de personnalisation un tout marque à exploiter lors de la promotion de leurs produits, et dont les modifications apportent les similitudes avec les versions plus propres d’Android sont fondamentalement nulles. Normalement, ce sont les firmes chinoises qui parient sur ce type de couche, même si on peut en trouver d’autres qui suivent ce même chemin comme le HTC presque disparu avec HTC Sense.

Et maintenant que nous en savons plus couches de personnalisation, il est temps de Examinez certains des plus populaires qui existent aujourd’hui. Ils sont les suivants:

ASUS: ZenUI

La couche de personnalisation À SES c’est l’un de ceux qui ont le plus évolué ces dernières années. Avec le ASUS ZenFone 6 sorti en 2019, la société a introduit un apparence beaucoup plus propre que dans les versions précédentes, plus similaire à Android dans sa version de stock.

Mais malgré sa ressemblance avec AOSP, ZenUI, actuellement dans son version 7, introduit des fonctions très utiles qui ne sont pas présentes dans d’autres téléphones Android.

Google

Ni “Pixel ROM”, ni “Pixel Experience”: la couche de personnalisation des mobiles Google Pixel n’a pas de nom «Ou du moins pas à notre connaissance.

Mais le mythe qui dit que “les Pixels utilisent une version pure d’Android” n’est pas vrai non plus. La réalité est que les terminaux Google avoir une couche remplie de fonctionnalités et de modules complémentaires, dans certains cas exclusifs aux pixels, qui ne sont pas disponibles sur d’autres mobiles.

Huawei / Honor: EMUI

Une entreprise qui mise sur personnalisation extrême du logiciel de votre téléphone est Huawei. À tel point que la société envisage d’arrêter d’utiliser Android et de passer à HarmonyOS, son propre système d’exploitation, en conservant la même couche de personnalisation: EMUI.

EMUI est actuellement dans sa version 11, et c’est une couche qui, depuis des années, ressemble au style iOS. C’est une couche qui a ses propres applications alternatives à Google.

Motorola

Ne vous laissez pas tromper par sa grande ressemblance avec Android “stock”: Logiciel mobile Motorola cache plusieurs as dans sa manche comme Actions de moto, une série d’ajustements rapides qui vous permettent de tirer le meilleur parti des terminaux de l’entreprise.

Pour beaucoup, La couche de personnalisation de Motorola est l’une des meilleures que nous puissions trouver. Dommage que l’entreprise n’ait pas une réputation particulièrement bonne pour gardez vos appareils à jour aux dernières versions d’Android.

Meizu: FlymeOS

Comme la grande majorité des couches développées par les fabricants chinois, Flyme, la cape Meizu, misez sur une esthétique très différente de celle du stock Android. Il est coloré et plein d’animations, avec des applications alternatives à celles de Google et éléments iOS hérités.

LG: LG UX

LG est une autre des marques qui s’engagent à offrir un logiciel hautement personnalisé, avec une esthétique colorée et rappelant en quelque sorte iOS.

La dernière version de ce logiciel est LG UX 9, et est basé sur Android 10.

OnePlus: OxygenOS

OnePlus a commencé ses aventures avec Android en utilisant le ROM cyanogène sur votre premier mobile. De là, il a continué à développer OxygenOS en parallèle avec HydrogenOS, ses couches de personnalisation orientées respectivement vers les marchés occidentaux et orientaux.

Depuis des années, le cabinet propose un couche dont l’apparence ressemble à celle d’Android “pur”, bien que les autres éléments du système soient très différents. Maintenant, l’interface OxygenOS a évolué avec sa version 11, au point d’être l’une des couches les plus différentes du stock Android qui existe, avec des fonctionnalités qui en font une couche beaucoup plus similaire à One UI de Samsung.

OPPO: ColorOS

La société sœur de OnePlus, OPPO, il possède également sa propre couche de personnalisation: ColorOS. C’est un logiciel qui ces dernières années a été simplifié, passant d’une couche très surchargée à une couche beaucoup plus simple, mais toujours avec une interface s’éloignant en grande partie des lignes d’Android “pur”.

Realme: interface utilisateur realme

Étant la sous-marque d’OPPO, il n’est pas étonnant que vrai moi vous avez utilisé la couche de personnalisation de votre société mère depuis sa création. Cependant, au moment où il a décidé ajoutez une couche supplémentaire de personnalisation sur ColorOS, que la société appelle realme UI.

Cette couche hérite de nombreuses fonctionnalités du logiciel OPPO, même si elle introduit utilitaires que les utilisateurs d’appareils avaient effectivement demandé à l’entreprise.

Samsung: une interface utilisateur

En son temps connu sous le nom de TouchWiz, La couche de personnalisation de Samsung est probablement l’une de celles qui a le plus évolué au fil des ans.

Cela a commencé comme une cape lourde et riche en fonctionnalités que beaucoup jugeaient inutile, avec un design brut et négligé. Maintenant, Une interface utilisateur C’est l’une des couches les plus raffinées et avec l’apparence la plus cohérente que l’on puisse trouver.

Il n’est toujours pas parfait: ses performances, notamment dans les mobiles moins puissants, laissent à désirer, et l’entreprise continue d’avoir un problème avec bloatware.

Sony

En suivant un chemin similaire à Motorola, Sony choisir d’offrir un expérience Android propre et légère, hérité d’AOSP et sans trop d’add-ons qui gâchent l’interface.

En direct: OriginOS

Vivo a profité de son atterrissage en Europe pour annoncer au monde son nouvelle expérience Android, appelée OriginOS.

OriginOS se distingue des autres couches en offrant un conception dynamique, avec des “tuiles” de différentes tailles sur l’écran d’accueil qui rappellent en quelque sorte l’esthétique du Windows Phone aujourd’hui disparu.

Avec OriginOS, Vivo s’engage à offrent une sensation de fluidité extrême grâce à des animations soignées et en incorporant des fonctionnalités d’iOS et d’autres couches provenant de Chine.

Xiaomi: MIUI

Avec EMUI, il est très probable que MIUI est la couche de personnalisation la plus populaire de toutes. C’est le logiciel que Xiaomi utilise depuis des années sur ses téléphones, avec une apparence similaire à celle d’iOS et des dizaines de fonctions supplémentaires que l’on ne trouve pas en «stock» Android.

Parfois MIUI, comme beaucoup d’autres couches chinoises, MIUI a été critiqué par leur manière de gérer les ressources système et les notifications, ou par inclure des annonces qui, heureusement, peut être désactivé.

Cependant, la dernière version de MIUI comprend également des fonctionnalités que nous aimerions voir sur d’autres modèles.

Quelles sont les meilleures couches de personnalisation sur Android?

Choisir une couche de personnalisation ou une autre revient à goûts personnels et opinions objectives. Après tout, tout le monde ne recherche pas la même chose dans son logiciel mobile, et il y en a qui préfèrent une couche riche en fonctionnalités et utilitaires au-dessus d’un plus propre et plus léger.

Cependant, si l’histoire nous a appris quelque chose, c’est que couches qui choisissent de personnaliser entièrement l’expérience Android, sont ceux qui finissent par montrer en premier leurs problèmes les plus graves en termes de gestion de la mémoire ou des ressources, gestion des notifications ou des mises à jour qui n’arrivent pas.

Bien sûr, il ne faut pas non plus généraliser: des couches comme MIUI, Une interface utilisateur ou OxygenOSMalgré leurs grandes différences esthétiques et fonctionnelles avec Android d’origine, ils offrent un un soutien digne même pour les modèles les plus abordables de leurs marques respectives.

Pouvez-vous supprimer ou modifier la couche de personnalisation d’un Android pour celle d’une autre marque?

Peut-être qu’à certaines occasions, vous vous êtes demandé si il est possible de changer la couche de personnalisation de votre mobile pour une autre marque. Et la réponse est oui … même si cela dépend.

Et c’est ça, bien qu’ils existent ROM Android basées sur des couches comme les logiciels MIUI, Flyme ou Pixel, la plupart d’entre eux ne sont disponibles que pour les mobiles les plus populaires du marché, ou ceux qui ont derrière eux une bonne communauté de développement indépendante.

Mais si ce que tu veux c’est changer la couche de personnalisation de votre mobile d’une manière aussi simple que s’il s’agissait d’installer une application, je crains que c’est une option qui n’existe pas aujourd’hui. Heureusement, nous aurons toujours les options de personnalisation infinies que le système d’exploitation Google nous offre.