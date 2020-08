Samsung a présenté début août son nouveau smartphone phare Galaxy Note20, qui sera en concurrence avec les prochains modèles d’iPhone 12 d’Apple. Nous allons faire une comparaison approfondie lors de la sortie de l’iPhone 12, mais pour l’instant, nous avons pensé jeter un coup d’œil au nouveau Galaxy Note20 pour mettre en évidence certaines de ses meilleures fonctionnalités.

La plupart des meilleures offres du Galaxy Note20 sont des fonctionnalités majeures de Samsung qui ont été utilisées dans les appareils Galaxy précédents, mais ce sont elles qui distinguent Samsung en plus d’être des fonctionnalités que nous ne voudrions pas voir dans un futur iPhone.

Écrans avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz

La gamme Galaxy de Samsung, y compris le Galaxy Note20, est connue pour ses écrans OLED nets et vibrants avec des cadres minimaux. Le Note20, comme certains modèles Samsung précédents, dispose d’une option de taux de rafraîchissement de 120 Hz qui rend cet écran OLED ultra net encore meilleur. C’est super fluide, comme les gens qui possèdent un iPad Pro le savent peut-être, car Apple a des taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz sur l’iPad Pro depuis quelques années maintenant.

Samsung n’a pas tout à fait perfectionné le taux de rafraîchissement plus élevé et il a toujours vraisemblablement un impact majeur sur la durée de vie de la batterie, c’est pourquoi il est limité à la résolution Full High Definition (1080p) et ne fonctionne pas lorsque le téléphone est réglé sur la résolution QHD + supérieure ( 1440p).

Selon les rumeurs, Apple travaille sur la technologie d’affichage 120 Hz pour l’iPhone, mais comme pour les téléphones Samsung, la durée de vie de la batterie est un problème. Il y a eu beaucoup de rumeurs mitigées sur le fait que la gamme ProiPhone 12 120 prendrait en charge les écrans ProMotion à 120 Hz, mais il se peut que Apple doive attendre avant de mettre en œuvre une technologie d’affichage LTPO plus efficace sur la batterie. C’est définitivement une fonctionnalité qui se profile à l’horizon, mais nous ne l’aurons peut-être pas avant 2021.

Partage de puissance sans fil

Au cours des deux dernières années, les appareils Samsung ont offert une fonction de partage de puissance sans fil, qui est également incluse dans le Note20. Lorsque Wireless Powershare est activé, le Note20 devient un chargeur sans fil basé sur Qi et peut alimenter d’autres smartphones, casques, montres intelligentes, etc.

Ce serait bien d’avoir cette fonctionnalité dans un ‌iPhone‌ pour charger l’Apple Watch et les AirPods, ou même partager le pouvoir avec d’autres iPhones. Il y avait en fait des rumeurs en 2019 qui suggéraient que la gamme iPhone 11 inclurait une fonctionnalité de charge bilatérale, mais ce n’est pas quelque chose qu’Apple a finalement mis en œuvre.

L’analyste Apple Ming-Chi Kuo a émis l’hypothèse que l’efficacité de charge de la fonction de charge bidirectionnelle n’aurait peut-être pas répondu aux exigences d’Apple, ce qui aurait conduit à sa mise au rebut. Reste à savoir si cette fonctionnalité apparaîtra dans un futur ‌iPhone‌, mais nous n’avons pas entendu de rumeurs concernant le ‌iPhone 12‌.

Fenêtres multitâches

Les appareils Galaxy de Samsung proposent depuis longtemps une version du multitâche en écran partagé, permettant d’utiliser plusieurs applications à la fois, et le Galaxy Note20 ne fait pas exception. C’est une fonctionnalité utile sur les écrans de 6,7 à 6,9 pouces proposés dans les Note20 et Note20 Ultra.

Apple a depuis longtemps une fonction multitâche en vue partagée sur l’iPad, mais l’utilisation de plusieurs applications n’a jamais été apportée à l’‌iPhone‌. Cela avait du sens lorsque les iPhones étaient plus petits, mais maintenant que les écrans d’iPhone deviennent de plus en plus grands, de nombreux utilisateurs d’‌iPhone‌ préféreraient probablement pouvoir utiliser deux applications côte à côte.

Dans iOS 14, Apple a ajouté la prise en charge d’image dans l’image afin que vous puissiez regarder des vidéos ou passer des appels vidéo tout en faisant d’autres choses sur l’‌iPhone but, mais il n’y a toujours pas de véritable fonctionnalité multitâche.

S-Pen

Le stylet S-Pen fourni avec le Galaxy Note est depuis longtemps ce qui différencie la gamme Note des appareils Galaxy standard. Le S-Pen s’apparente à peu près à un Apple Pencil pour l’iPad, avec une latence extrêmement faible et des fonctionnalités de prise de notes utiles.

Le S-Pen se fixe directement sur le Galaxy Note20 et son ouverture vous permet de commencer automatiquement à écrire une note même lorsque l’écran est éteint. Le S-Pen vous permet également de créer une note, d’écrire sur l’écran, de sélectionner des éléments sur l’écran, de traduire le texte sélectionné, etc.

Il y a eu une rumeur ici et là au fil des ans selon laquelle Apple pourrait ajouter le support ‌Apple Pencil‌ à l’‌iPhone‌ ou développer un ‌Apple Pencil‌ spécifique à l’‌iPhone‌, mais il n’y a jamais eu de suggestion concrète qu’un stylet pour l’iPhone‌ soit le plan. Ce serait bien d’avoir la possibilité d’utiliser le ‌Apple Pencil‌ avec le ‌iPhone who, cependant, pour ceux qui ont déjà un ‌iPad‌ et un ‌Apple Pencil‌.

DEX

Les appareils Samsung ont cette fonctionnalité intéressante appelée DEX qui vous permet de connecter un smartphone à un PC ou un Mac pour transformer le smartphone en ordinateur, permettant un contrôle direct avec une souris et un clavier.

Les premières versions de DEX nécessitaient une station d’accueil, un moniteur externe et un clavier, mais maintenant vous pouvez simplement brancher un smartphone comme le Note20 sur un ordinateur et terminer de travailler sur quelque chose que vous avez commencé sur le téléphone.

Apple propose des fonctionnalités Handoff et Continuity qui fonctionnent à peu près de la même manière si vous avez plusieurs appareils Apple, vous permettant de démarrer quelque chose sur un appareil et de le récupérer sur un autre, mais c’est limité aux appareils Apple et ce serait bien de pouvoir simplement branchez-le pour accéder à ce dont vous avez besoin sans avoir à vous soucier de la continuité, ou connectez-vous à un moniteur, un clavier et une souris externes pour une expérience semblable à celle d’un MacBook sur l’iPhone‌.

Souhaitez-vous voir l’une de ces fonctionnalités Samsung dans l’iPhone‌? Quelle est votre fonctionnalité Galaxy Note20 préférée que vous souhaiteriez qu’Apple implémente? Faites le nous savoir dans les commentaires.