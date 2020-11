Un élément qui rend les livres de marketing extrêmement précieux est la possibilité de travailler sur la base d’études de cas.

Il existe aujourd’hui des références importantes pour réaliser des ouvrages sans gaspillage.

Les livres sont aujourd’hui le meilleur support dont ils disposent pour expliquer pleinement vos ressources en tant que marketeur.

Que vous ayez besoin de meilleures tactiques ou de meilleures ressources pour vous aider à comprendre votre travail, les livres que nous vous recommandons cette semaine sont devenus les meilleurs ouvrages pour vous aider à comprendre le marché au maximum.

Devenez investisseur

Devenir investisseur est une tâche obligatoire pour de nombreux professionnels qui cherchent à arrêter de mettre toute leur vie dans un seul revenu, c’est pourquoi avec le guide d’un livre vous pouvez y parvenir, comme le propose Omar – Financial Education in From Zero to Investor: Maîtrisez le jeu de l’argent

.

L’auteur a une série de chapitres dans lesquels il vous apprend à apprendre à épargner, à rembourser vos dettes, à comprendre l’inflation. Savoir fonctionner autour d’objectifs financiers et maîtriser les instruments qui vous aident à y parvenir.

Obtenez des abonnés sur Twitter

Cathy Turney préparé sur Obtenez plus de 10000 abonnés Twitter – Facilement, rapidement et de manière éthique: étape par étape: vous pouvez le faire!

est un travail où l’auteur révèle les trois secrets pour pouvoir raconter des données au sein de Twitter, un programme de 5 à 10 minutes, avec lequel vous pouvez augmenter votre base d’abonnés au quotidien, vous aurez donc un livre éthique qui vous guidera dans le construction d’audiences.

Face à ce scénario, un élément que nous ne pouvons pas perdre de vue est la capacité à avoir un plan pour construire des audiences sur les réseaux sociaux et ainsi progresser dans votre travail.

Cela dit, une ligne directrice clé dans ce travail est celle qui concerne la façon dont vous parvenez à communiquer votre marque personnelle.

Un élément fondamental de cet effort est celui qui a à voir avec la manière dont les marques interagissent aujourd’hui et qu’elles ont fait du marketing des médias sociaux une discipline à fort potentiel sur le marché, compte tenu de la valeur des réseaux sociaux. et surtout, les médias numériques.

Maîtriser les publicités Facebook

Afin d’innover sur le marché, un élément que nous ne pouvons pas perdre de vue dans le domaine des publicités Facebook est d’avoir des travaux tels que Apprendre les publicités facebook étape par étape: tout ce que vous devez savoir pour démarrer Facebook Ads à partir de zéro et attirer les clients et leads (édition espagnole)

, où Rosa Moreno Il vous apprend quelles sont les méthodes d’achat de publicités Facebook, la structure des campagnes Facebook, les objectifs publicitaires que chacune de ces campagnes suit et la meilleure façon de calculer l’investissement requis par campagne.

La capacité de communication dont disposent les réseaux sociaux consolide ces plateformes comme une référence sur le marché et pas seulement comme une ligne directrice qu’il faut comprendre pour consolider de meilleures stratégies, notamment en pensant à celles-ci en fonction de l’intérêt des publics, au moment d’avoir à interagir avec un consommateur et plus que cela, au moment de devoir prendre des décisions basées sur des tactiques telles que le branding numérique ou le commerce électronique que l’on retrouve dans ces médias.

Le livre pour vous de gérer vos ressources

Pour tirer le meilleur parti de votre argent, Agustín Rosa Marín a écrit Game of Money: Comment vivre pleinement et attirer de l’argent dans votre vie

, où les gens trouveront les connaissances qui les aideront à exploiter leurs finances personnelles, à créer une meilleure habitude d’épargne et de planification financière et à pouvoir aspirer à une vie pleine, où l’abondance à la fois spirituelle et financière est générée.

L’important dans ce livre est qu’il explique de manière simple des sujets tels que changer d’avis, comment préparer un fonds d’urgence et comment gérer le désespoir.



Devenez un leader

In A Giant Is Born: D’un entrepreneur d’homme des cavernes

Jorge Olson fait une curieuse analogie entre l’entrepreneuriat et l’ère des hommes des cavernes, ce qui garantit qu’il existe un vaste univers de connaissances qui vous aidera à abandonner la culture de l’emploi et à aller à l’encontre des concepts qui vous empêchent d’entreprendre.

Le travail vous apprend à travailler moins et à gagner plus, à multiplier vos opportunités en tant qu’entrepreneur et à comprendre l’ADN de l’entreprise, d’autant plus qu’il vous aide à apprendre et à avoir ce nouveau concept qui s’est formé autour d’entrepreneurs, qui grands objectifs, les résultats sont tout aussi incroyables.

