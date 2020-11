le Amazon Prime Day 2020 Il est déjà ici. Suivez toutes les offres Amazon Prime Day en direct et directement sur AS.com. Aussi pendant le prochain 48 heures (jusqu’à 23 h 59 le 14 octobre), les abonnés au programme Amazon Prime pourront profiter du meilleures offres sur des milliers de produits et, dans de nombreux cas, de la prix historiques les plus bas de cette plateforme. Dans cette édition spéciale d’automne, en plus de la possibilité d’obtenir de gros rabais, il y a l’avantage que tous les achats offrent un période de retour prolongée jusqu’au 31 janvier 2021, ce qui en fait une occasion parfaite pour faire les courses de Noël à l’avance.

Dans Salle d’exposition nous voulons vous aider à ce qu’aucune de ces offres ne vous échappe, nous avons donc préparé un couverture spéciale de ce Prime Day 2020. Pour cela nous avons sélectionné les 11 produits avec le des remises plus attractives, de jusqu’à 67%, dans des catégories comme La technologie, beauté et soins personnels, foyer Oui Appareils Amazon. Aussi, les 13 et 14 octobre Nous vous parlerons en direct des meilleures ventes et des offres à durée limitée. Et si vous n’êtes pas encore abonné à Amazon Prime, dans ce lien, nous vous expliquerons les avantages du programme et comment obtenir une période d’essai gratuite de 30 jours.

LA TECHNOLOGIE

Casque Bose SoundLink II

De type supraaural, les Bose SoundLink II sont des écouteurs qui intègrent Bluetooth, ce qui vous permet de basculer facilement entre deux appareils, comme une tablette ou un smartphone. Le contrôle est également simple, car une simple pression sur le côté droit suffit pour contrôler la lecture, répondre aux appels, etc. Avec un microphone et une télécommande intégrée, l’autonomie de la batterie de ces écouteurs est de 15 heures. Le son est clair, réaliste, profond et enveloppant, même lorsqu’il y a beaucoup de bruit ou un environnement venteux. Ils accumulent près de 13 000 avis sur Amazon. En ce Prime Day, il a atteint son prix historique le plus bas sur Amazon. 57% de réduction, économisez 160 euros.

Répéteur WiFi sans fil TP-Link

Afin de ne pas être laissé sans connexion nulle part dans votre maison ou votre bureau, ce répéteur wifi sans fil a la double bande AC1750 trois fois plus vite que les autres vitesses conventionnelles. En fait, l’appareil offre des vitesses de 450 Mbps à 2 GHz et de 1300 Mbps à 5 GHz grâce à ses trois antennes externes et réglables qui augmentent la couverture et la stabilité du réseau et aident les appareils à rester connectés n’importe où. Le répéteur intègre également un port gigabit Ethernet qui agit comme un adaptateur sans fil pour connecter un appareil filaire au réseau. Quant au signal, un indicateur intelligent il indique la zone la plus optimale pour installer l’appareil. 20% de réduction, économisez 12 euros.

Ordinateur portable Huawei Matebook D14 de 256 Go

Parfait pour toute utilisation, cet ordinateur portable Huawei intègre un processeur AMD Ryzen 5 3500U avec quatre cœurs, 4 Mo de mémoire cache et 2,1 GHz jusqu’à 3,7 GHz. Le stockage interne de l’appareil est de 256 Go avec une 8 Go de RAM. Les autres caractéristiques de l’ordinateur portable sont son clavier de type QWERTY, la carte graphique intégrée AMD Radeon Vega 8, Écran Full HD de 14 pouces avec la technologie IPS et détecteur d’empreintes digitales «One Touch» pour allumer et se connecter rapidement en appuyant simplement sur le bouton d’alimentation. De plus, l’ordinateur est équipé de Windows 10 Famille et affiche un score moyen de 4,6 sur cinq. 9% de réduction, économisez 49,01 euros.

Souris sans fil Logitech MX Anywhere 2

Un autre polyvalent de Logitech. Cette souris sans filcompact et efficace, il permet jumeler jusqu’à trois appareils différent et basculez-les avec un seul bouton. Compatible avec Bluetooth, le MX 2 peut également se connecter à n’importe quel récepteur USB Unifying. L’un des principaux avantages de ce produit est qu’il permet une suivi sur n’importe quelle surface, ce qui le rend parfait pour ceux qui travaillent dans divers endroits, même sur le verre. Quant à la batterie, elle permet une charge rapide de trois minutes avec laquelle elle obtient de l’énergie pour une journée entière; un plein peut durer jusqu’à 70 jours, avec une moyenne de huit heures par jour. La molette adaptative intégrée assure également le défilement super rapide avec un seul tour – faire défiler jusqu’à 1000 lignes en une seconde. 40% de réduction, économisez 24,07 euros.

Retrouvez ici toute notre sélection des meilleures offres technologiques pour Amazon Prime Day 2020

APPAREILS AMAZON

Liseuse Kindle

Avec Kindle, tous les livres sont au format de poche. Parce que le lecteur électronique populaire est le meilleur ami de tout amateur de romans. Avec une lumière dimmable intégrée, l’appareil vous permet de lire pendant des heures à l’intérieur et à l’extérieur de la maison, de jour comme de nuit. Le Kindle a un écran de 167 dpi. et contraste élevé dans lequel l’expérience de lecture est similaire à celle de le faire sur papier imprimé, sans reflets, même sous la lumière du soleil. Le produit vous permet également de souligner des passages, de rechercher des définitions, de traduire des mots ou d’ajuster le texte, le tout sans quitter la page que vous lisez. Une seule charge, en passant, dure des semaines. 33% de réduction, économisez 30 euros.

Echo Dot de 3e génération

Echo Dot est l’enceinte intelligente la plus populaire d’Amazon avec près de 35000 avis. Avec un design fini tissu qui s’adapte à n’importe quel espace, l’appareil vous permet de contrôler la musique avec votre voix, car il est compatible avec Alexa. Ainsi, l’utilisateur peut diffuser des chansons avec un son plus intense et de meilleure qualité, qui peut être rendu stéréo si un deuxième Echo Dot est lié. Mais ce haut-parleur offre également plus de compétences Alexa, qui peuvent répondre aux questions, raconter l’actualité ou consulter les prévisions météorologiques, entre autres. Et, bien sûr, contrôlez le reste des appareils domestiques compatibles. Capable de protéger votre vie privée, l’article comprend un bouton qui déconnecte électroniquement les microphones. En ce Prime Day, il a atteint son prix historique le plus bas sur Amazon. 67% de réduction, économisez 40 euros.

Retrouvez ici toute notre sélection des meilleures offres sur les appareils Amazon pour Prime Day 2020

BEAUTÉ

Rasoir électrique Panasonic ES-LV67-A803 Premium

Conçu et fabriqué au Japon, ce rasoir est doté de cinq lames en acier inoxydable de la plus haute qualité. À cela s’ajoute un moteur à puissance linéaire qui produit 14000 oscillations par minute et un capteur intelligent qui adapte la puissance à l’épaisseur de la barbe pour obtenir un rasage de plus près. Il peut être lavé sous le robinet et comprend une tondeuse de précision pliable pour couper et façonner les pattes ou la moustache. En ce Prime Day, il a atteint son prix historique le plus bas sur Amazon. 34% de réduction, économisez 54 euros.

Tondeuse à barbe et corps Philips OneBlade QP2630 / 30

Cette tondeuse tout-en-un comprend quatre peignes de guidage pour couper en toute sécurité les poils de n’importe quelle partie du corps, de la barbe à l’aine. Sa lame double face permet une visibilité parfaite pour un profilage très précis et sa tête pivote pour s’adapter à chaque contour. Il peut être utilisé à la fois humide et sec et sa batterie offre une autonomie allant jusqu’à 45 minutes. 47% de réduction, économisez 28 euros.

Retrouvez ici toute notre sélection des meilleures offres en beauté et soins personnels pour Amazon Prime Day 2020

FOYER

Ensemble de trois casseroles Bra Prior

Dans ce pack de la marque BRA Prior, vous trouverez trois pièces de 18, 22 et 26 cm de diamètre, qui intègrent également une poignée ergonomique et un système de diffusion de chaleur. L’article convient à tous les types de cuisinières, y compris les cuisinières à induction, et se distingue par son revêtement antiadhésif en Teflon Classic, sans PFOA. Comprend un dessous de plat vert BRA Safe. En ce Prime Day, il a atteint son prix historique le plus bas sur Amazon. 37% de réduction, économisez 22 euros.

Robot Aspirateur Cecotec Conga 1090 Connected Force

Un 4 en 1 (balayage, aspirateur, vadrouille et gommage) qui vous évitera de perdre du temps avec les tâches ménagères. Il dispose de six modes de nettoyage, d’une fonction programmable 24h / 24 et 7j / 7 et équipe jusqu’à trois niveaux de lavage différents. Sa cartographie intelligente permet à l’appareil de revenir à la base de chargement sans délai, détectant toutes sortes d’obstacles. Il dispose de trois niveaux de puissance et est conçu pour fonctionner sur tous les sols, y compris les tapis d’épaisseur moyenne. Vous pouvez le contrôler depuis votre mobile et via Alexa ou Google Assistant. En ce Prime Day, il a atteint son prix historique le plus bas sur Amazon. 12% de réduction, économisez 20 euros.

Garnissage en duvet d’oie nordique naturel Pikolin Home

Préparez-vous pour cette saison froide avec ce duvet d’oie chaud de Pikolin. Il est respirant, léger, moelleux et a une housse 100% coton. De plus, son remplissage est thermorégulable, ce qui le rend idéal pour les pièces à températures moyennes. Sa couverture a un traitement qui empêche la fuite des plumes et du duvet. Il peut être lavé en machine et séché en machine à réglage moyen. Et pour dormir plus confortablement, vous pouvez le compléter avec le Protège-matelas rembourré Pikolin (32% de rabais), qui est imperméable, respirant et offre une grande douceur au lit. 40% de réduction, économisez 53,84 euros.

Retrouvez ici toute notre sélection des meilleures offres sur l’électroménager et la maison d’Amazon Prime Day 2020

* Les recommandations pour que les livraisons de commandes en ligne puissent être effectuées en toute sécurité pour les distributeurs et les clients indiquent qu’il faut éviter le contact direct entre les deux, maintenir une distance de sécurité et se laver les mains après l’ouverture du colis. Tous les livreurs doivent faire preuve d’une extrême prudence.

* Tous les prix inclus dans cet article sont mis à jour au 10-13-2020.