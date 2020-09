Les soldes de la fête du Travail continuent à arriver. Nous sommes bien dans dimanche – à seulement un jour de la fête du Travail – et les offres chutent rapidement et rapidement. Il y a des réductions sur tout, des ordinateurs portables, des téléviseurs, des tablettes, des écouteurs et des articles de sécurité pour la maison aux appareils électroménagers, aux meubles, aux matelas et plus encore. Tous les principaux détaillants ont lancé leurs événements de vente de la fête du Travail, ce qui signifie qu’il y a beaucoup à parcourir. Et c’est là que nous pouvons vous aider.

Nous avons rassemblé les meilleures offres de Best Buy, Lowes, Home Depot et au-delà ici sur cette page. Nous recherchons continuellement les soldes de la fête du Travail, recherchant les offres les plus intéressantes pour que vous puissiez les parcourir dans la sécurité de votre maison.

Si vous cherchez à acheter un nouveau téléviseur, en particulier, vous avez de la chance. Les téléviseurs intelligents commencent à seulement 99 $ chez Best Buy pour le moment – il y a jusqu’à 800 $ de rabais sur les téléviseurs Samsung dans la promotion de la fête du travail de Best Buy. Il existe également de nombreuses offres excellentes sur les ordinateurs portables, y compris une réduction de 200 $ sur le Dell XPS 13 chez Dell.

Bien sûr, certains des articles en solde de la fête du Travail les plus populaires sont les matelas et les meubles, nous avons donc également sélectionné les meilleures offres dans ces domaines. La vente de matelas Nectar de la fête du Travail, en particulier, mérite d’être soulignée. Il y a 400 $ de rabais sur le matelas Nectar, et vous obtenez 399 $ d’accessoires gratuits ajoutés à chaque commande également – les prix commencent maintenant à 499 $ (au lieu de 899 $). Il y a également une superbe réduction de 35% sur les matelas Cocoon by Sealy – les prix commencent maintenant à seulement 386,45 $ (au lieu de 600 $).

Quoi que vous recherchiez, nous sommes là pour vous. Voici notre sélection des meilleures ventes de la fête du Travail – et vous trouverez une sélection des plus grandes offres de la fête du Travail plus bas sur la page.

Ventes de la fête du Travail: les meilleures offres en ce moment

Ordinateur portable Asus 15,6 pouces: 599,99 $ 499,99 $ chez Best Buy

Cette économie de 100 $ sur un Asus Vivobook doit être l’une des meilleures offres d’ordinateurs portables que nous ayons vues depuis un moment. À l’intérieur se trouvent un processeur Ryzen 5, 8 Go de RAM et 512 Go – une énorme quantité de stockage rapide pour le prix. Choisissez celui-ci dans les soldes de la fête du Travail si vous voulez une machine légère et rapide qui dépasse vraiment son poids.

Ordinateur portable Dell XPS 13 Touch (2019): 849,99 $ 699,99 $ chez Dell

Ce Dell XPS 13 Touch a été réduit à l’un des prix les moins chers que nous ayons jamais vu pour ce modèle. C’est une machine d’entrée de gamme et elle n’est pas livrée avec le même niveau de composants que ses frères et sœurs non tactiles, mais avec un Intel Core i5 de 10e génération, 4 Go de RAM et un SSD de 128 Go, il est toujours très rapide pour la plupart des utilisateurs. . Si cela ne vous dérange pas qu’il s’agisse du modèle de l’année dernière – et vous ne devriez pas, car il est excellent – c’est un ordinateur portable fantastique à un prix encore plus fantastique. Voir l’offre

Amazon Echo Dot (3e génération): 49,99 $ 29,99 $ chez Amazon

L’excellent haut-parleur intelligent d’Amazon bénéficie d’une réduction énorme dans la vente Amazon Labor Day – il y a actuellement 40% de réduction. Cet appareil devient rapidement une fonctionnalité omniprésente dans de nombreuses maisons et il est facile de comprendre pourquoi. Non seulement c’est un moyen très économique de démarrer la configuration de votre maison intelligente, mais Amazon Alexa est l’un des meilleurs assistants vocaux du marché.

Apple Watch série 3: 199 $ 169 $ chez Amazon

L’Apple Watch Series 3 est maintenant à son prix le moins cher sur Amazon, ce qui en fait un excellent rapport qualité-prix. Ce n’est pas la dernière Apple Watch, mais cette montre intelligente fonctionne toujours sur le dernier logiciel iOS et possède de nombreuses excellentes applications de style de vie et de fitness. Et à ce prix dans les soldes de la fête du Travail, c’est une bonne affaire.

Clavier Type Cover noir pour Surface Pro 7 +: 959 $ 599 $ chez Best Buy

Cette excellente offre Surface Pro est de retour à temps pour les soldes de la fête du Travail ce week-end. Nous avons vu la configuration i3 de la Surface Pro 7 disponible avec un accessoire de clavier gratuit pour 599 $ seulement une poignée de fois jusqu’à présent cette année, donc si vous avez manqué, vous avez une autre opportunité maintenant jusqu’à épuisement des stocks.

Samsung Galaxy Tab A: 149,99 $ 119,99 $ chez Best Buy

Si vous achetez une tablette moins chère pour la navigation quotidienne ou la diffusion en continu, cette Samsung Galaxy Tab A de huit pouces est maintenant réduite à 119,99 $ chez Best Buy, grâce à une réduction de prix de 30 $.

Apple AirPods avec étui de chargement: 159 $ 129,98 $ chez Amazon

Les AirPods Apple de deuxième génération ont été réduits lors de la vente de la fête du Travail sur Amazon. Ils ont une autonomie de cinq heures et une bonne qualité sonore, mais là où ces AirPod brillent vraiment, c’est dans leur couplage d’appareil, qui est l’un des meilleurs du marché.

IPhones Apple: économisez jusqu’à 450 $ sur un nouvel iPhone avec échange éligible chez Apple

Échangez votre ancien iPhone et obtenez jusqu’à 450 $ de réduction sur un tout nouveau produit phare ce week-end dans la boutique officielle Apple. Que vous recherchiez un iPhone 11 ou un iPhone SE moins cher, le programme d’échange d’Apple offre de nombreuses réductions intéressantes et vous permettra même d’échanger un iPhone 6.

Téléviseur UHD 4K série Q60T de 58 pouces de Samsung avec HDR: 899,99 $ 799,99 $ chez Best Buy

Best Buy dépose un tas de dollars sur la gamme de téléviseurs QLED 4K de Samsung ce week-end. Tous les modèles ne sont pas réduits, mais les plus grandes unités bénéficient de réductions intéressantes. Il s’agit de la plus petite unité pour obtenir une économie de 100 $.

Home Depot: Jusqu’à 40% de rabais sur la petite cuisine et le gros électroménager

Des milliers d’appareils électroménagers, petits et grands, sont actuellement offerts dans le cadre de la vente de la fête du Travail de Home Depot. Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle laveuse, d’un nouveau réfrigérateur ou d’une nouvelle cuisinière, des économies allant jusqu’à 40% sont disponibles dès maintenant sur les articles de grandes marques comme Whirlpool, Samsung et LG; tandis que de nombreux petits appareils de cuisine, tels que les multicuiseurs, bénéficient également d’une réduction de 40%.

Nectar: 400 $ de rabais sur les matelas + 399 $ d’accessoires gratuits chez Nectar

Il y a actuellement un énorme rabais de 400 $ sur le très populaire matelas en mousse à mémoire de forme Nectar dans la vente de la fête du travail de l’entreprise. Les prix commencent à seulement 499 $ (au lieu de 898 $) – et vous obtiendrez également un protège-matelas, un ensemble de draps et deux oreillers de luxe gratuits, d’une valeur de 399 $. C’est un rapport qualité / prix incroyablement bon. De plus, il existe une version d’essai de 365 nuits à la pointe de l’industrie, ainsi qu’une garantie permanente. Voir l’offre

Violet: jusqu’à 350 $ de rabais sur les matelas + les forfaits de sommeil chez Purple

La vente Purple’s Labor Day vous offre jusqu’à 400 $ de rabais lorsque vous ajoutez un ensemble de sommeil (oreillers, draps ou protège-matelas) à votre commande de matelas. Vous ne voulez pas les extras? Aucun problème. Des rabais sont également disponibles sur les matelas uniquement, avec des prix à partir de seulement 599 $ (au lieu de 699 $).

Saatva: 200 $ de rabais sur toutes les commandes de plus de 1000 $ chez Saatva

La marque de matelas de luxe Saatva vous accordera une réduction de 200 $ lorsque vous dépensez 1000 $ ou plus dans sa vente de la fête du Travail – c’est une réduction plus importante que ce que nous avons vu le vendredi noir l’année dernière. Saatva fabrique six matelas haut de gamme, il existe donc une option pour chaque type de dormeur. Le matelas populaire Saatva Classic commence à 799 $.

Tempur-Pedic: Économisez jusqu’à 300 $ sur les matelas + 40% de rabais sur les surmatelas

En ce qui concerne les ventes de la fête du Travail, Tempur-Pedic est toujours populaire – et il y a quelques bonnes affaires en cours en ce moment. Il y a jusqu’à 200 $ de réduction sur les matelas Tempur-Adapt et Pro Adapt, et 300 $ de réduction sur LuxeAdapt et Tempur-Breeze. Vous ne pouvez pas vous étirer jusqu’à un matelas plein? Donnez une nouvelle vie à votre ancien matelas avec un surmatelas Tempur-Pedic – c’est presque la moitié du prix.

Offres TV de la fête du Travail

Téléviseur intelligent HD Fire de 24 pouces d’Insignia: 149,99 $ 99 $ chez Best Buy

Ce téléviseur intelligent Insignia de 24 pouces a une résolution de 720p – ce qui, à cette petite taille, est plus que suffisant pour offrir une clarté d’image éclatante. Le Wi-Fi intégré vous permet de diffuser vos émissions et films préférés, et il y a aussi un contrôle vocal. À moins de 100 $, c’est une bonne affaire.

Téléviseur Smart HD Fire d’Insignia de 32 pouces: 170 $ 129,99 $ chez Best Buy

À seulement 129 $, ce petit téléviseur intelligent Insignia HD est un excellent ajout pour n’importe quelle chambre ou cuisine. Avec une multitude de fonctionnalités intelligentes, telles qu’Amazon Fire TV et Alexa, c’est un moyen vraiment bon marché de profiter du contenu en streaming et des fonctionnalités d’assistant intelligent.

Téléviseur intelligent TCL 4K UHD 50 pouces: 479,99 $ 269 ​​$ chez Amazon

Les excellentes fonctionnalités de cet excellent TCL font du nouveau prix de 239 $ un très bon rapport qualité-prix. L’assistant Google complet et la prise en charge d’Alexa en font un téléviseur très facile à utiliser, entièrement compatible avec une vaste gamme d’autres appareils et idéal pour être combiné avec toute la foule d’autres appareils pour la maison intelligente présentés dans les ventes de la fête du Travail de cette année.

Téléviseur intelligent Ultra HD 4K d’Insignia de 55 pouces: 429,99 $ 349,99 $ chez Best Buy

Économisez 80 $ sur ce téléviseur 4K Insignia 55 pouces vraiment bien évalué chez Best Buy cette semaine. Avec Amazon Fire TV et Alexa intégrés, vous serez bien parti pour la facilité d’utilisation et l’abondance de contenu de diffusion en continu avec ce téléviseur, tandis que la prise en charge HDR garantit des couleurs riches et des ombres profondes à l’écran.

Téléviseur intelligent UHD Hisense 75 pouces série H65: 649,99 $ 499,99 $ chez Best Buy

Vous ne trouverez pas une offre TV 4K de 75 pouces meilleure que ce Hisense H65 – en vente cette semaine chez Best Buy pour 150 $ de réduction sur son prix demandé normal. La taille n’est pas tout ce qu’offre Hisense, mais vous obtenez également Dolby Vision HDR, HDR101 et toute une série de fonctionnalités de télévision intelligente, y compris l’assistant Google intégré.

Téléviseur Sony X750H 4K UHD 55 pouces: 799,99 $ 598 $ chez Amazon

L’un de nos meilleurs choix pour les téléviseurs 4K de milieu de gamme est ce superbe Sony X750H – en vente pour 200 $ de moins en ce moment sur Amazon. C’est un prix incroyable étant donné que ce téléviseur est une toute nouvelle version et dispose du dernier processeur 4K de Sony, de la technologie d’affichage Triluminos et de toute une série de fonctionnalités intelligentes, y compris un système d’exploitation Android.

Téléviseur intelligent UHD 4K série UN7370 de 70 pouces de LG: 899,99 $ 679,99 $ chez Best Buy

Nous n’avons pas pu nous empêcher de remarquer cette remise de 220 $ sur un LG UN7370 de 70 pouces cette semaine chez Best Buy. Non seulement c’est un prix incroyable pour un si gros téléviseur d’une grande marque, mais cela ne lésine pas non plus sur les fonctionnalités – l’IA ThinQ de LG, le traitement quad-core et le HDR actif sont tous présents ici.

Téléviseur UHD 4K Hisense 75 pouces série H65: 999,99 $ 699,99 $ chez Best Buy

Se dépêcher si vous souhaitez bénéficier d’une réduction de 300 $ sur cet impressionnant Hisense H65 de 75 pouces – qui est maintenant en vente au prix le plus bas que nous ayons vu chez Best Buy. Une alternative solide à l’un des nouveaux écrans des grands noms, ce Hisense est livré avec une multitude de fonctions de télévision intelligente, y compris la prise en charge complète de Google Assistant.

Téléviseur Samsung Q60T 58 pouces QLED UHD 4K: 899,99 $ 799,99 $ chez Best Buy

Il existe toute une gamme d’excellentes remises disponibles sur certaines entrées de la gamme Samsung Q60T en ce moment chez Best Buy, offrant une excellente occasion de choisir un écran QLED recherché à moindre coût. La variante 58 pouces en particulier bénéficie d’une réduction de 100 $, bien que nous ne puissions pas dire pour combien de temps.

50 pouces: 649 $ chez Best Buy | 65 pouces: 999,99 $ 949,99 $ chez Best Buy

Téléviseur QLED UHD 4K 55 pouces Samsung Q70T: 999,99 $ 897,99 $ chez Amazon

Vous pouvez également faire un pas en avant et découvrir les dernières ventes de la série Q70T sur Amazon – en bénéficiant également d’une réduction de 100 $ dès maintenant. Ces téléviseurs époustouflants sont équipés du processeur 4K de Samsung, de la technologie Quantum Dot, du HDR, d’Amazon Alexa et de Motion Rate 240 – qui vise à fournir un taux de rafraîchissement beaucoup plus fluide.

Téléviseur intelligent UHD de la série UN8500 de 75 pouces de LG: 1 429,99 $ 1099,99 $ chez Best Buy

Économisez 300 $ sur une toute nouvelle version de LG cette semaine chez Best Buy. La série UN8500 fait partie des meilleurs écrans que LG propose actuellement et offre tous les raffinements et fonctionnalités que vous attendez d’une entreprise de renommée mondiale. Ce téléviseur 4K de 75 pouces est doté de son dernier processeur 4K, de l’IA ThinQ de LG et de la prise en charge complète de Dolby Vision IQ et Atmos, ce qui en fait un excellent téléviseur.

Téléviseur intelligent UHD Sony série X900H 65 pouces: 1 398 $ 1198 $ chez Dell

Un autre clin d’œil et vous manquerez l’affaire, ce tout nouveau Sony X900H 2020 reçoit 200 $ en ce moment chez Dell, bien qu’ils aient presque vendu tout leur stock alors dépêchez-vous. Dotés d’un écran LED Full-Array, d’une multitude de technologies de pointe et de cadres incroyablement étroits, ces téléviseurs sont un ajout absolument époustouflant à toute maison.

Téléviseur OLED 4K UHD LG série CX 55 pouces: 1 799,99 $ 1499,99 $ chez Best Buy

Comme si les téléviseurs OLED 4K de la série CX de LG n’étaient pas assez alléchants en eux-mêmes, Best Buy offre maintenant une réduction de 300 $ sur un écran de 55 pouces cette semaine. Avec le dernier processeur IA α9 Gen 3 de LG, ThinQ AI (avec assistants vocaux intégrés), Dolby Vision, Atmos et HDR 10, voici quelques-uns des meilleurs téléviseurs haut de gamme que vous pouvez acheter en ce moment.

Offres sur les ordinateurs portables de la fête du Travail

Ordinateur portable HP 15,3 pouces: 699,99 $ 549,99 $ chez HP

Un rabais de 150 $, grâce à la vente de la fête du travail HP, fait de ce HP 15 un achat absolument stellaire pour ceux qui recherchent une machine solide. À l’intérieur se trouvent un processeur Intel Core i5 de 10e génération, 8 Go de RAM et un disque dur spacieux de 1 To, ce qui est également excellent si vous avez l’intention d’utiliser cet ordinateur portable polyvalent pour stocker également de nombreux fichiers multimédias.

Ordinateur portable Asus Vivobook 15: 599,99 $ 499,99 $ chez Best Buy

Économisez 100 $ sur un Asus VivoBook 15 cette semaine chez Best Buy – un excellent choix pour ceux qui recherchent un ultrabook bon marché pour le travail et un usage occasionnel. En plus d’un vaste 512 Go, vous obtenez non seulement un processeur AMD Ryzen 5, mais également 8 Go de RAM, ce qui garantit que cet ordinateur portable bon marché peut toujours bien gérer le multitâche.

Ordinateur portable Asus VivoBook 11,6 pouces: 274,95 $ chez Amazon

Ce Chromebook Asus VivoBook dispose d’un impressionnant 64 Go d’espace de stockage sous le capot. C’est une rareté à ce prix, tout comme l’USB-C, 4 Go de RAM et un processeur Intel Celeron.

Ordinateur portable HP 15,6 pouces: 789,99 $ 549,99 $ chez HP

À seulement 549 $, ce HP 15 prendra un certain temps pour offrir un bon rapport qualité-prix. Un processeur Intel Core i5 de 10e génération, 12 Go de RAM et un SSD de 256 Go en font un excellent multitâche pour le travail et une utilisation occasionnelle, et vous pouvez même passer à 16 Go de RAM pour 10 $ avec l’outil de personnalisation HP.

Ordinateur portable à écran tactile Dell XPS 13 (2019): 849,99 $ 699,99 $ chez Dell

Agissez rapidement si vous souhaitez profiter de l’une des offres Dell XPS les moins chères de la semaine lors de la vente Dell Labor Day. Bien sûr, ce Dell XPS 13 d’entrée de gamme peut ne pas contenir le même niveau de composants que ses frères non tactiles, mais avec un Intel Core i5 de 10e génération, 4 Go de RAM et un SSD de 128 Go, il est toujours très rapide pour la plupart utilisateurs.Voir l’offre

Ordinateur portable Lenovo IdeaPad 5: 899 $ 699 $ chez B&H Photo

Les soldes de la fête du Travail de B&H Photo sont parmi les meilleurs en ce moment et ils sont particulièrement intéressants pour les ordinateurs portables tels que ce Lenovo IdeaPad 5 – bénéficiant désormais d’une réduction de 200 $. Un processeur Intel Core i5 de 10e génération, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go en font un appareil très performant et vous pouvez même obtenir un abonnement gratuit à Microsoft Office Home & Student avec chaque achat.

Ordinateur portable Lenovo ThinkPad X390: 1 369 $ 749,99 $ chez Lenovo

Économisez 619 $ sur un ordinateur portable ThinkPad X390 cette semaine chez Lenovo – une énorme économie sur l’un des meilleurs ordinateurs portables professionnels. À l’intérieur se trouvent un processeur Intel Core i5 de 10e génération, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go, des spécifications standard pour ce niveau de prix, mais vous avez également le bonus d’une capacité LTE complète avec ces machines, ainsi qu’une webcam HD 720p complète.

Ordinateur portable Lenovo Yoga C640 13 pouces 2-en-1: 999,99 $ 799,99 $ chez Lenovo

Utilisez le code: LIMITEDOFFER4 pour recevoir 50 $ de plus sur le prix de vente déjà réduit sur un tout nouveau Lenovo Yoga C640 cette semaine dans la boutique officielle Lenovo. Cela porte les économies totales à 200 $ sur cette machine époustouflante, qui comprend un Intel Core i7-10510U de 10e génération, 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go – des spécifications très rapides sur une machine qui est une excellente alternative aux dernières d’Apple et Dell. Voir l’offre

Ordinateur portable Dell XPS 13 (2019) 2 en 1: 999 $ 819,99 $ chez Dell

Utilisez le code 50OFF699 à la caisse pour faire baisser encore davantage le prix de vente (déjà réduit) de ce tout nouveau Dell XPS 13 2-en-1 2019 cette semaine chez Dell. C’est une offre exceptionnelle sur un ordinateur portable doté d’un processeur Intel Core i3 de 10e génération, de 4 Go de RAM et d’un SSD de 256 Go – des spécifications ultra rapides pour un ordinateur portable 2 en 1.

MacBook Air 2020 plus AirPods gratuits: 899 $ chez Apple

La dernière vente d’Amazon pour la rentrée scolaire propose non seulement une réduction de 100 $ sur un tout nouveau MacBook Air 2020 cette semaine, mais aussi la possibilité d’acquérir une paire gratuite d’AirPods d’une valeur de 129 $ par eux-mêmes. De plus, le MacBook Air de cette année est en fait un excellent achat, grâce à son SSD de 256 Go récemment mis à niveau, à 8 Go de RAM et au nouveau processeur Intel Core i3 de 10e génération offrant une amélioration significative des performances.

Ordinateur portable Microsoft Surface 3: 1 199,99 $ 899 $ chez Best Buy

Économisez 300 $ cette semaine dans le cadre de la promotion Best Buy de la fête du Travail avec un ordinateur portable Microsoft Surface 3 de 128 Go, un prix fantastique pour un ordinateur portable haut de gamme. Ce modèle particulier est livré avec un processeur AMD Ryzen 5 et 8 Go de RAM, ce qui en fait une machine assez rapide pour le prix.

Dell XPS 13 (2019): 1 249 $ 1049,99 $ chez Dell

Ce superbe Dell XPS 13 pourrait être le modèle de l’année dernière, mais ne soyez pas dupe en pensant qu’il s’agit de l’actualité de l’année dernière – c’est une machine rapide. À l’intérieur se trouvent un Intel Core i7 hexa-core de 10e génération, un SSD de 512 Go et un généreux 16 Go de RAM. Avec un rabais de 150 $ actuellement disponible dans la boutique officielle Dell, toute cette puissance est disponible pour beaucoup moins cette semaine.

Ordinateur portable HP Spectre Folio: 1 299,99 $ 1099,99 $ chez HP

Ce HP Spectre Folio est l’alternative parfaite à n’importe quel MacBook ou Dell XPS et apporte même quelque chose de nouveau à la table avec sa couverture et son look en cuir élégants. À l’intérieur, ce n’est pas en reste non plus, avec un processeur Intel Core i7, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go – des spécifications qui correspondent facilement à la plupart des concurrents à ce prix.

Apple MacBook Pro 13 2020: 1 999 $ 1799,99 $ chez Amazon

Vous préférez Apple? Pas de problème, procurez-vous cette spécification améliorée du MacBook Pro 13 2020 pour son prix le moins cher jamais sur Amazon cette semaine. C’est un rabais de 200 $, au cas où vous vous poseriez la question – une valeur exceptionnelle puisque celui-ci est livré avec un SSD de 1 To, 16 Go de RAM et un nouveau processeur Intel Core i5 de 10e génération à 2,0 GHz.

Offres de casque pour la fête du travail

Casque sans fil à réduction de bruit Sony WHCH710N: 199,99 $ 98 $ chez Amazon

Désormais à leur prix le plus bas, ces écouteurs Sony WHCH710N prouvent que vous n’avez pas à casser votre tirelire pour mettre la main sur la technologie de suppression active du bruit de renommée mondiale de Sony. Avec 35 heures d’autonomie, ces écouteurs dureront aussi, alors n’hésitez pas si vous êtes à la recherche d’un casque ANC bon marché.

Casque sans fil JBL Live 500BT: 149,99 $ 99,99 $ chez Best Buy

Ces JBL Live 500BT sont le choix naturel pour ceux qui veulent la valeur solide du JBL Free ci-dessus, mais préfèrent cet ajustement sur l’oreille pour le confort ou une utilisation occasionnelle. Vous pouvez maintenant choisir ces superbes écouteurs Bluetooth pour 50 $ moins chers dès maintenant chez Best Buy, profitant de leur excellent son et de 30 heures d’autonomie de la batterie à moindre coût.

Apple AirPods avec étui de chargement: 159 $ 129 $ chez Amazon

Les AirPods Apple standard de deuxième génération sont actuellement en vente sur Amazon, ce qui correspond à leur prix le plus bas jamais vu. Un excellent pick-up pour tous ceux qui possèdent un appareil iOS, les AirPods offrent un son exceptionnel, une autonomie de 5 heures et un couplage d’appareil presque parfait. Bien que ceux-ci ne soient pas livrés avec l’étui de recharge sans fil, ils restent une excellente option, surtout si vous avez tendance à perdre un bourgeon ou deux.

Écouteurs sans fil Jabra Elite 75t: 179,99 $ 149,99 $ chez Amazon

Cette économie de 30 $ sur le très populaire Jabra Elite 75t les ramène à leur prix le plus bas jamais enregistré cette semaine sur Amazon. Ce sont quelques-uns des écouteurs les plus confortables et les meilleurs que vous puissiez acheter et leur autonomie de 7,5 heures est également l’une des meilleures du secteur.

Écouteurs sans fil Bose SoundSport Free: 199 $ 149 $ chez Amazon

Les Bose SoundSport Free apportent cette qualité audio légendaire pour laquelle Bose est connu dans un petit ensemble d’écouteurs entièrement sans fil et robustes axés sur le sport. Ce sont d’excellents bourgeons, et maintenant ils sont encore meilleurs grâce à une économie de 50 $ d’Amazon, ce qui les fait correspondre à leur prix de vente le plus bas de tous les temps.

Écouteurs sans fil Beats Powerbeats Pro: 249,95 $ 199,95 $ chez Amazon

Le Beats Powerbeats Pro est un autre choix de fitness de premier ordre, et correspondant également à leur prix le plus bas jamais enregistré sur Amazon. Il s’agit de l’apogée actuelle du design Beats avec leurs crochets auriculaires réglables distinctifs, Apple H1 intégré (pour un couplage transparent) et une autonomie de 9 heures sur une seule charge.

Apple AirPods Pro: 249 $ 219,99 $ chez Amazon

À l’heure actuelle, vous pouvez acheter une paire d’Apple AirPods Pro pour seulement 219 $ – un total de 30 $ de réduction sur leur prix normal, et une correspondance pour leur prix le plus bas jamais vu. Les AirPods Pro se distinguent des AirPod standard en proposant une annulation active du bruit, une étanchéité et des écouteurs en silicone réglables, ce qui en fait les écouteurs de choix pour ceux qui sont confrontés à des déplacements ou à des environnements de travail bruyants.

Casque sans fil à réduction de bruit Beats Solo Pro: 299,99 $ 229,99 $ chez Best Buy

Les Beats Solo Pro sont les autres canettes antibruit haut de gamme d’Apple et une alternative supra-auriculaire digne des AirPods Pro. En plus de leur technologie ANC, ils ont une construction et un ajustement haut de gamme, ainsi qu’une impressionnante autonomie de 22 heures sur une seule charge.

Offres de maison intelligente de la fête du Travail

Amazon Echo Dot (3e génération): 49,99 $ 29,99 $ chez Amazon

Économisez 20 $ sur l’une des meilleures enceintes intelligentes à petit facteur que vous pouvez obtenir cette semaine dans le cadre de la vente Amazon Labor Day. L’Echo Dot est en train de devenir une fonctionnalité omniprésente dans de nombreuses maisons et il est facile de comprendre pourquoi. Non seulement c’est un moyen très économique de démarrer la configuration de votre maison intelligente, mais Amazon Alexa est l’un des meilleurs assistants vocaux du marché.

Ensemble Amazon Fire TV Stick 4K plus Echo Dot: 99,98 $ 69,98 $ chez Amazon

Vous souhaitez démarrer l’installation de votre maison intelligente mais vous ne voulez pas casser votre tirelire? Le dernier bundle d’Amazon peut vous offrir un Echo Dot et un Fire TV Stick ensemble pour 30 $ de moins en ce moment, ce qui en fait un choix parfait pour ceux qui veulent non seulement d’excellents choix de streaming, mais également une jolie petite configuration d’assistant vocal.

Amazon Echo Plus (2e génération): 149,99 $ 74,99 $ chez Amazon

L’Amazon Echo Plus est maintenant à son prix le plus bas grâce à une superbe réduction de 75 $ sur sa page de boutique officielle. Nous avons constaté des fluctuations de ce prix, alors obtenez-le tant que vous le pouvez. Vous ne serez pas déçu non plus, car le nouvel Echo Plus comprend un haut-parleur haut de gamme amélioré et la nouvelle fonctionnalité de hub Zigbee, qui vise à offrir des fonctionnalités étendues pour la maison intelligente.

Amazon Echo Show 8: 129,99 $ 99,99 $ chez Amazon

Autre choix de premier choix pour un assistant intelligent bon marché, l’Amazon Echo Show 8 apporte un écran entièrement HD de 8 pouces à la table, parfait si vous voulez un peu plus de flexibilité par rapport à la configuration standard des haut-parleurs. Avec ce petit appareil, vous serez en mesure de diffuser, d’appeler vidéo, d’avoir un calendrier à tête haute ou même de rechercher des recettes.

Kit de démarrage LED Philips Hue White & Color Ambiance: 189,99 $ 129,99 $ chez Best Buy

Économisez 60 $ et choisissez un kit de démarrage Philips Hue au prix le moins cher que nous ayons jamais vu chez Best Buy. Inclus ne sont pas seulement 3 ampoules, mais un variateur et un pont compatibles – assez pour vous permettre de démarrer avec votre installation de maison intelligente à un prix avantageux.

Aspirateur robot Ecovacs Deebot: 299,99 $ 169,99 $ chez Amazon

Cette offre de 43% sur un nouvel aspirateur robot Ecovacs Deebot n’est que de 30 $ sur le moins cher qu’il ait jamais été. Pourquoi rendre la vie plus difficile si son super petit appareil nettoiera votre maison pour vous? Il offre jusqu’à 110 minutes d’autonomie sur une seule batterie, il se recharge automatiquement et fonctionne parfaitement sur les tapis et les sols durs.

Système de sécurité à domicile SimpliSafe Shield: 369,99 $ 249,99 $ chez Best Buy

Protégez votre maison avec le système de sécurité domestique intelligent ultime de SimpliSafe. Cette offre groupée n’est disponible que chez Best Buy et offre actuellement un fantastique 120 $. Inclus est une station de base, un porte-clés, un clavier et 8 capteurs – tout ce dont vous avez besoin pour sécuriser entièrement votre maison ou propriété.

Offres de montres intelligentes de la fête du travail

Apple Watch série 3: 199 $ 169 $ chez Amazon

Ne laissez pas son âge vous tromper, l’Apple Watch Series 3 est toujours un choix absolument stellaire pour tout utilisateur de smartwatch. Bien sûr, c’est un peu plus volumineux que la nouvelle série, mais il fonctionne toujours sur le dernier iOS et pour le moment, il est à son prix le moins cher sur Amazon. Consultez cette offre si vous souhaitez suivre votre condition physique et utiliser des applications de diffusion de musique moins chères cette semaine.

Samsung Galaxy Watch Active 2, 40 mm: 249,99 $ 209,99 $ chez B&H Photo

Dans la foulée des dernières montres Apple, la Galaxy Watch Active 2 est une alternative parfaite basée sur Android pour ceux qui ont l’intention d’utiliser leur smartwatch pour le suivi de la condition physique principalement. B&H propose actuellement une réduction de 40 $, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui recherchent des capteurs de fréquence cardiaque nouvellement améliorés et toute une suite d’applications de surveillance de l’exercice.

Montre intelligente GPS Garmin vívoactive 3: 279,99 $ 162,07 $ chez Amazon

Économisez 118 $ sur l’une des meilleures montres intelligentes GPS que vous pouvez acheter en ce moment sur Amazon – la dernière Garmin vívoactive 3. Inside est une multitude d’excellentes applications de suivi de la condition physique, de style de vie et de médias, ce qui en fait une superbe alternative aux montres Apple et Montres Galaxy. La durée de vie de la batterie est particulièrement bonne – jusqu’à 7 jours sur une seule charge en fait.

Offres sur les tablettes de la fête du travail

Apple iPad Mini: 399 $ 349,99 $ chez Amazon

L’iPad Mini d’Apple n’est peut-être pas le plus gros, mais c’est certainement l’un des iPad les plus polyvalents du marché. Ces tablettes de 8 pouces sont étonnamment puissantes grâce à leur puce A12 Bionic et à leur RAM améliorée. Et, grâce à une réduction de 50 $ d’Amazon, il pourrait également être le vôtre pour moins cette semaine.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 128 Go: 429,99 $ 349,99 $ chez Best Buy

Cette économie de 80 $ sur un Samsung Galaxy Tab S6 Lite est particulièrement intéressante si vous recherchez une tablette Android avec un peu plus de capacité cette semaine. Bien que la version 64 Go soit également en vente en ce moment, nous recommandons particulièrement la version 128 Go, non seulement parce qu’elle permet une économie globale plus importante, mais aussi parce que 64 Go se rempliront assez rapidement si vous prévoyez de stocker des fichiers multimédias sur votre appareil.

Samsung Galaxy Tab S6 128 Go: 649,99 $ 529,99 $ chez Best Buy

Vous pouvez également passer au haut de gamme Samsung Galaxy Tab S6 pour 120 $ de moins cette semaine dans le cadre de la vente Best Buy de la fête du Travail. Cette tablette haut de gamme est dotée d’un châssis robuste entièrement métallique, d’un écran super AMOLED et d’un processeur octa-core, ce qui en fait une alternative de choix à n’importe quel iPad sur le marché.

Apple iPad Air: 649,99 $ 549,99 $ chez Best Buy

Le dernier Apple iPad Air d’une capacité de 256 Go fait actuellement l’objet d’une réduction de 100 $ chez Best Buy, soit seulement 50 $ de plus que le prix d’une variante de 64 Go chez Apple. Nous appellerions cela une valeur exceptionnelle, non seulement vous obtenez beaucoup de stockage sur le robinet ici, mais le dernier A12 Puce bionique et bien sûr ce magnifique écran Retina.



Aubaines sur les téléphones portables de la fête du Travail

IPhones Apple: économisez jusqu’à 450 $ sur un nouvel iPhone avec échange éligible chez Apple

Le généreux programme d’échange d’Apple est un choix fantastique pour ceux qui cherchent à acheter un nouvel iPhone dès maintenant. Ils offrent des remises directes sur tout, du nouvel iPhone SE à petit budget aux appareils phares comme l’iPhone 11 Pro. Les conditions sont également assez généreuses – elles vous donneront même jusqu’à 110 $ pour un ancien iPhone 7 par exemple.

Apple iPhone SE: gratuit avec un nouveau plan illimité chez Verizon

Verizon propose l’iPhone SE gratuitement dès maintenant lorsque vous commandez en ligne et ajoutez une nouvelle ligne à un plan illimité. Ils se vendent normalement au moins 5 $ par mois, vous économisez donc 120 $ – une valeur fantastique sur un nouvel iPhone. Vous pouvez également recevoir 20 $ de rabais sur vos frais d’activation de 40 $ lorsque vous commandez en ligne.

iPhone 11 Pro: économisez 400 $, plus jusqu’à 850 $ de réduction avec échange chez Verizon

Il y a tellement d’offres sur l’iPhone 11 Pro chez Verizon en ce moment qu’il est même difficile de les énumérer. Tout d’abord, vous obtenez une remise forfaitaire de 350 $ lorsque vous commandez en ligne, plus jusqu’à 850 $ si vous échangez sur votre propre appareil. Si cela ne suffisait pas, vous obtenez également toute une série de cadeaux Amazon, ainsi qu’une carte-cadeau de 150 $ si vous changez.

Samsung Galaxy S20 5G déverrouillé: 999,99 $ 849,99 $ chez Amazon

Économisez 150 $ sur le Samsung Galaxy S20 déverrouillé le moins cher cette semaine sur Amazon. Non seulement vous serez prêt pour le déploiement de plus en plus répandu de la 5G à travers le pays avec cet appareil, mais vous aurez également votre choix des meilleurs opérateurs, grâce à cette flexibilité déverrouillée supplémentaire.

Google Pixel 4A déverrouillé: 349,99 $ 299,99 $ chez Best Buy

Le Google Pixel 4a a moins d’un mois, mais Best Buy offre déjà une petite remise effrontée pour ces premiers utilisateurs. Bien que vous deviez activer l’appareil immédiatement pour récupérer votre réduction, c’est une excellente option si vous voulez une nouvelle version soucieuse de votre budget et une excellente paire pour toute une gamme de bons plans prépayés bon marché.

OnePlus 7T déverrouillé: 599,99 $ 449,99 $ chez B&H Photo

Facilement l’une des meilleures offres de téléphone portable de la fête du Travail, le OnePlus 7T bénéficie d’une réduction super généreuse de 150 $ chez B&H Photo en ce moment. Ce téléphone d’une capacité de 128 Go est un candidat digne de tout appareil iPhone ou Galaxy avec sa triple gamme de caméras arrière et son magnifique écran AMOLED de 6,55 pouces.

Offres d’appareils électroménagers de la fête du Travail

Home Depot: 40% de rabais sur certains gros électroménagers

La vente de la fête du Travail de Home Depot est en cours et il y a littéralement des milliers de gros électroménagers en vente en ce moment. Les réfrigérateurs, les cuisinières, les laveuses et les sécheuses sont tous proposés avec des réductions de prix allant jusqu’à 40% et une livraison gratuite sur certains articles. Ce ne sont pas seulement des appareils bon marché en vente – vous pouvez vous attendre à voir tous les grands noms, y compris Whirlpool, Samsung et LG, entre autres.

Home Depot: jusqu’à 40% de rabais sur les petits appareils de cuisine

Ce ne sont pas seulement les articles plus volumineux qui font l’objet d’une réduction lors de la vente de la fête du Travail de Home Depot – les petits appareils électroménagers bénéficient également de rabais importants de 40%. Tout, des cafetières, des micro-ondes et des mijoteuses bon marché, peut être trouvé ici, bien que nous ayons repéré des offres particulièrement intéressantes sur les friteuses à air en particulier. Voir l’offre

Lowe’s: jusqu’à 35% de rabais sur les gros électroménagers

Pendant que vous consultez les ventes d’appareils électroménagers de la fête du Travail, ne manquez pas Lowe’s – qui offre non seulement des rabais importants et une livraison gratuite, mais également des offres groupées sur certaines marques. Ensemble, vous pouvez potentiellement économiser plus de 1000 $, surtout si vous cherchez à faire un réaménagement complet cet automne.

Samsung: obtenez un rabais supplémentaire de 10% à l’achat de 4 électroménagers ou plus

Vous partez pour une rénovation complète? La vente Samsung de la fête du Travail est une excellente option si vous recherchez un forfait tout-en-un facile à gérer qui peut vous faire économiser plus de 1500 $ sur un nouvel ensemble d’appareils électroménagers pour votre cuisine. De plus, la livraison gratuite est également disponible dès maintenant.

Offres de meubles de la fête du travail

Home Depot: jusqu’à 30% de rabais sur certains meubles et décorations

Les lits, les canapés, les ustensiles de cuisine, l’éclairage et les tissus d’ameublement ne sont que quelques-uns des nombreux articles actuellement en vente dans le cadre de la fête du Travail de Home Depot. Donnez du peps à l’endroit et profitez d’une livraison ultra rapide sur des articles plus volumineux cet automne grâce à ces excellentes économies.

Home Depot: 10% de rabais sur les achats de meubles de bureau à domicile de plus de 300 $

Utilisez le code HDOFFICE10 à la caisse pour obtenir instantanément un rabais de 10% sur toutes les commandes d’articles de bureau à domicile de plus de 300 $ cette semaine chez Home Depot. Les bureaux, debout et assis, les chaises et les articles de rangement sont tous à gagner chez Home Depot, c’est donc le moment idéal pour améliorer votre environnement de bureau à domicile.

Lowe’s: de grosses économies sur la décoration intérieure et les meubles

Lowe’s est également une destination de choix pour les meubles bon marché cette semaine grâce à leur généreuse vente de la fête du Travail. Comme leurs concurrents, vous trouverez des milliers d’articles de décoration pour la maison en vente en ce moment, y compris non seulement des meubles, mais aussi des décorations et des articles pour enfants.

Lowe’s: jusqu’à 40% de rabais sur les meubles et accessoires de salle de bain

Avec jusqu’à 40% de rabais sur un large éventail de meubles et d’accessoires de salle de bain, Lowe’s est une destination de choix pour la fête du Travail si vous cherchez à donner un nouveau look à votre salle de bain ou à acheter des éléments essentiels. Vous en trouverez beaucoup en stock en ce moment – pas seulement des toilettes, mais des robinets, des articles de douche, des articles de rangement et plus encore.

Offres de matelas pour la fête du travail

Nectar: 400 $ de rabais sur les matelas + 399 $ d’accessoires gratuits chez Nectar

Cette nouvelle vente de la fête du Travail de Nectar est une valeur absolument exceptionnelle et certainement l’un de nos favoris cette semaine. Non seulement vous pouvez obtenir un rabais important sur un nouveau matelas – 400 $ en fait, mais ils ajouteront également des tonnes d’accessoires gratuits d’une valeur de 399 $ à chaque commande. C’est deux oreillers, des draps de luxe et même un protège-matelas – vous ne pouvez pas contester cette valeur.

Saatva: 200 $ de rabais sur toutes les commandes de plus de 1000 $

Une autre destination de choix, la vente de la fête du travail de Saatva, maintient ses remises à l’avance et simples. Pour toutes les commandes de plus de 1 000 $ en ce moment, ils engrangeront instantanément 200 $. C’est une excellente économie et une bonne option pour les personnes qui veulent simplement un matelas sans les cadeaux gratuits supplémentaires que de nombreux détaillants offrent actuellement.

Cocoon par Sealy: 35% de rabais sur tous les matelas Chill chez Cocoon

La vente de la fête du travail de Cocoon a pris un bon départ et, comme beaucoup d’autres excellents détaillants de matelas, elle propose une offre fantastique en ce moment. Il y a un énorme rabais de 35% sur un nouveau matelas Chill, avec des prix à partir de seulement 386,45 $ (au lieu de 600 $).

Tempur-Pedic: économisez jusqu’à 500 $ sur les ensembles de matelas réglables

L’une des marques de matelas les plus populaires, Tempur-Pedic propose également des offres décentes pour la fête du Travail actuellement. Avec certains matelas, vous pourriez chercher à économiser jusqu’à 500 $ sur votre prochaine commande. C’est tout, pas de codes, pas de cadeaux, juste de grosses économies initiales sur une charge de très bons matelas – un excellent rapport qualité-prix.

Violet: jusqu’à 350 $ de rabais sur les matelas et les ensembles de sommeil

Le violet présente toujours des ventes fantastiques de la fête du Travail et cette année ne fait pas exception. Rendez-vous sur leur site pour obtenir une réduction forfaitaire sur leurs matelas, ainsi qu’une réduction importante sur les ensembles d’accessoires de sommeil. Lorsque vous achetez ensemble, les économies peuvent atteindre 350 $, ce qui est une bonne quantité d’économies compte tenu de la prime de ces matelas.

Dreamcloud: obtenez 200 $ de rabais sur un matelas + combo gratuit

Se dépêcher si vous recherchez cette offre spécifique sur ces fantastiques matelas Dreamcloud, cette vente se termine avant la fête du Travail. C’est votre dernière chance de gagner non seulement jusqu’à 200 $ de rabais sur un nouveau matelas, mais aussi des draps de luxe gratuits et un protège-matelas, alors agissez rapidement.

Hélix: économisez jusqu’à 200 $ sur les matelas + deux oreillers gratuits chez Helix

La vente Helix de la fête du travail est un autre de nos meilleurs choix cette semaine et qui, encore une fois, offre non seulement une réduction savoureuse à l’avance, mais une foule d’excellents cadeaux premium en plus. Notre matelas Helix préféré, le Midnight, est particulièrement bon marché en ce moment au prix de départ de 500 $, nous n’hésitons donc pas à vous recommander de les vérifier.

Touffe et aiguille: jusqu’à 10% de rabais sur les matelas et les accessoires

Tuft & Needle est un bon choix pour les plus soucieux de leur budget en cette fête du Travail. Leur réduction de 10% sur toute la gamme peut ne pas sembler aussi bonne valeur que les autres ventes de matelas de notre liste, mais leurs options pour des matelas moins chers sont excellentes avec des prix commençant à seulement 315 $ pour le moment.

Avocat: économisez 200 $ sur les matelas ou 150 $ sur les cadres de lit chez Avocado

Utilisez le code: LABORDAY200 at checkout to get some stunning discounts on one of four Avocado eco-friendly mattresses this week on their official store. Si vous avez besoin d’un cadre de lit, vous pouvez faire encore plus d’économies avec le code BED150 as well – a great bundle deal for those looking for a discount on a leading brand.

Leesa: obtenez jusqu’à 400 $ de rabais sur les matelas

The Leesa Labor Day sale means you can pick up a mattress for as low as $599 right now, a prime opportunity if you’ve had your eye on these premium mattresses for a while. The savings get progressively better on the more expensive items as well, with the Leesa Legend being knocked all the way down to $1,449 right now.

Amerisleep: 30% de rabais sur n’importe quel matelas

Vous avez trois choix stellaires avec la gamme Amerisleep – adaptée à tous les styles de sommeil et avec une réduction de 30% sur toute la gamme pour démarrer. L’option la moins chère, AS2, commence à seulement 734 $ cette semaine, bien que vous puissiez également obtenir une bonne affaire sur le super-peluche AS5 pour seulement 1294,30 $ dès maintenant.

Huit sommeil: Économisez 150 $ sur le Eight Sleep Pod et 20% de rabais sur les accessoires

The Eight Sleep Pod Pro is the mattress of choice for those partial to some awesome smart tech. It’s not only got an advanced cooling and heating system but a whole range of smartphone compatible sleep tracking features – all of which can be yours for $150 less today. Each purchase will also bag you 20% off sleep accessories right now too.View Deal

Labor Day software deals

Adobe: Les étudiants et les enseignants économisent plus de 60% sur Adobe Creative Cloud

This is technically a back to school deal, but since it’s amazing value we thought we’d throw it in for good measure. If you’re a student or teacher, you’re eligible to pay just $19.99 a month for full access to Adobe Creative Cloud, which includes 20+ apps, namely Photoshop, Illustrator, and Acrobat Pro to name just a few.

IPVanish VPN + SugarSync cloud storage: 1 an | $143.88 $49.99 a month | 65% off

Year after year, IPVanish is a regular on our best VPN providers list, so we’ve got no hesitation in recommending this excellent discount on one year of service for just $49. Included is unlimited simultaneous connections on one device and a whole year of cloud storage service SugarSync as well, making it pretty amazing value all around. Deal ends Aug. 31

Bitdefender Antivirus Plus 2020: 1 an | 59,99 $ 23,99 $ | 60% de réduction

Bitdefender s’est imposé comme l’un des packages antivirus les meilleurs et les plus compétitifs du marché. This awesome 60% discount bundles in not only a year of premium antivirus protection, but also a bonus VPN and their Safepay software, which ensures you don’t fall prey to any pesky ransomware.

