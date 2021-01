Nous profitons du début du week-end pour partager avec vous, comme chaque vendredi, lles meilleures offres dans la technologie, l’électronique et les jeux vidéo à travers notre classique Red Friday, un article qui vous aidera à trouver des produits intéressants à un bon prix.

Comme toujours, j’en profite pour vous souhaiter un bon weekend. Sans plus tarder, nous commençons.

PCComponentes a un large choix d’offres que vous pouvez consulter via ce lien. Comme toujours, je vous recommande de jeter un coup d’œil serein, car il y a beaucoup de choses souhaitables.

Le Xiaomi Mi 10 Lite 5G avec 6 Go et 128 Go est rétrogradé à 279 euros, un bon prix pour un terminal milieu de gamme «premium». Oppo propose plusieurs smartphones, avec des prix à partir de 159 euros. Ne le manquez pas. Voulez-vous profiter d’heures de plaisir avec FIFA 21? Eh bien, vous l’avez abaissé à moitié prix.

Ces ordinateurs portables de jeu ASUS ont une remise importante.

Mini PC avec APU AMD Ryzen 5 3550H, 16 Go de RAM et SSD de 512 Go rétrogradé à 509,99 euros.

Offres intéressantes sur les ordinateurs portables MSI, tant pour les professionnels que pour les jeux.

Voulez-vous changer de moniteur? Jetez un œil à ces modèles en offre de Lenovo. Si ce que vous recherchez est un ordinateur portable calme, Lenovo propose également plusieurs ordinateurs. Samsung LC32G73TQSUXEN, un impressionnant moniteur de 32 pouces rétrogradé à 639,99 euros.

Avez-vous un Xiaomi Mi Band 5 et souhaitez le combiner avec tous vos vêtements? Eh bien, profitez-en, vous avez proposé un ensemble de 15 bracelets en silicone pour 7,12 euros.

Le Core i5 9400F est rétrogradé à 129,91 euros, un bon prix pour un processeur six cœurs et six threads avec un IPC élevé. Avez-vous besoin d’un SSD PCIE de 1 To pour mettre à jour votre PC? Eh bien, profitez-en, vous avez réduit ce modèle PNY à 120,99 euros.

Si vous avez besoin de plus de capacité, vous devriez jeter un œil au Corsair MP400 4 To, un SSD très rapide qui est rétrogradé à 580,99 euros.

Si vous cherchez quelque chose de très bon marché pour donner une seconde vie à une plate-forme relativement ancienne, ce SSD SATA III de 240 Go pour 27,99 euros c’est une excellente option. La souris Logitech G502 HERO est en vente. Cela peut être le vôtre pour 52,99 euros.

Voulez-vous un iPhone? Eh bien, vous avez l’iPhone 12 de 128 Go rétrogradé à 927 euros, et l’iPhone 12 Mini de 128 Go en vente pour 827 euros.

Si le budget ne vous parvient pas au calme, parmi les offres de la semaine se trouve également cet iPhone SE 2020 pour 459 euros.

The Last of Us Part II est l’une des offres les plus intéressantes de la semaine pour les utilisateurs de PS4. Cela peut être le vôtre pour 34,90 euros. Gigabyte AORUS GeForce RTX 2080 Ti Xtreme WATERFORCE 11G par 545 euros. Un bon prix vu la qualité du système de refroidissement qu’il monte et ses performances (il dépasse légèrement le RTX 3070).

