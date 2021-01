Comme tous les vendredis, on revient à la charge avec une nouvelle revue de la meilleures offres de la semaine dans un nouveau vendredi rouge, un article qui vous aidera à trouver des remises et promotions intéressantes dans l’électronique, la technologie et les jeux vidéo.

PCComponentes a lancé une sélection intéressante d’offres réparties en différentes catégories que vous pouvez trouver compilées dans ce lien. Il existe de nombreuses offres souhaitables, donc je vous recommande de jeter un coup d’oeil calmement. Offres SanDisk rabais intéressants dans une variété de solutions de stockage, y compris les cartes mémoire et les disques SSD et disques durs externes. MSI propose également une bonne sélection de offres sur les ordinateurs portables et les ordinateurs pré-assemblés.

ASUS n’a pas manqué le rendez-vous non plus. La société taïwanaise a baissé le prix d’une vaste sélection d’ordinateurs portables de jeu. Tu ne peux pas rater ça. Besoin d’une petite carte son externe bon marché? Eh bien, ce modèle est abaissé à 10,19 euros.

Si vous recherchez un moniteur de jeu, ne manquez pas le Offres Lenovo.

Voulez-vous un SSD portable? Le Crucial CT2000X8SSD9 X8 2 To est rétrogradé à 189,99 euross, un assez bon prix pour un modèle capable d’atteindre 1 050 Mo / s. Le clavier Kensington 948067 Advance Fit est abaissé à 28,54 euros, une option intéressante si vous recherchez une solution profil bas. Si vous avez besoin d’un contrôleur multi-appareils de haute qualité avec un bon niveau de support, la Xbox est l’une des meilleures options disponibles, surtout maintenant qu’elle est réduit à 49,90 euros.

Vous pouvez maintenant préacheter Resident Evil Village, le nouvel opus de la célèbre franchise Capcom, et prendre le récompenses numériques spéciales qui sera exclusif pour ceux qui réservent ledit titre. Voulez-vous un smartphone puissant mais peu coûteux? Eh bien, profitez-en, vous avez le Poco X3 NFC abaissé à 193 euros.

Si vous souhaitez passer à la 5G sans vous ruiner dans le processus, ne manquez pas le Xiaomi Mi 10T Lite 5G, qui est réduit à 269 ​​euros. Vous souhaitez changer de souris et recherchez un modèle capable d’offrir de hautes performances dans les jeux? Eh bien, le Corsair M65 PRO RGB est une bonne option, surtout maintenant qu’il est abaissé à 44,99 euros.

Le kit AIO de refroidissement liquide Corsair iCUE H100i RGB Pro XT, une solution qui incorpore un Radiateur de 240 mm et qu’il est capable de garder sous contrôle même les processeurs les plus puissants du marché. Si vous avez besoin de mémoire RAM et que vous souhaitez donner à votre PC une touche de classe, nous vous conseillons ce kit Corsair Vengeance RGB PRO de 16 Go (2 x 8 Go) à 3200 MHz, réduit à 89,99 euros.

Cyberpunk 2077 – Day One Edition pour PC et un porte-clés Maelstrom en vente, il peut être le vôtre pour 49,90 euros.

Vous voulez faire le saut vers un SSD hautes performances mais vous avez un budget serré? Eh bien, ne manquez pas ce WD Blue PCIE avec 500 Go de capacité pour 59,99 euros. Si vous avez besoin de plus de capacité, vous pouvez obtenir la version 1 To, qui est rétrogradée à 103 euros.

Remarque: Cette sélection d’offres contient quelques liens de nos affiliés, mais aucun des produits inclus n’a été proposé ou recommandé par eux ou leurs fabricants, mais choisi à notre discrétion.