On profite du début du week-end pour faire du shopping dans un nouveau Red Friday, un classique où vous trouverez les meilleures offres des derniers jours en l’électronique, la technologie et les jeux vidéo.

Nous gardons le format habituel, nous espérons qu’il vous plaira et que vous aurez un bon weekend. Sans plus tarder, nous commençons.

PCComponentes prévoit de lancer une importante saison de ventes lundi prochain, date à laquelle la saison du Black Friday commencera. Pour ouvrir la bouche, ils ont publié une grande variété d’offres allant des composants PC aux moniteurs, ordinateurs portables, ordinateurs, jeux vidéo, smartphones et produits électroniques grand public. Je vous encourage à jeter un œil à ce lien. Sur Amazon, ils continuent avec les offres anticipées du Black Friday. Si vous avez besoin d’un ordinateur portable, ne manquez pas cette sélection de modèles ASUS à bon prix.

Si tu veux un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau d’une autre marque Ne vous inquiétez pas, vous trouverez ici des offres d’autres grands du secteur. Le moniteur ASUS ProArt PA24AC est rétrogradé à 349,99 euros, un prix très intéressant vu que c’est une solution pour les professionnels.

Vous avez besoin d’un ordinateur portable ultraléger mais performant? Eh bien, profitez-en, vous avez le LG Gram avec Core i7 1065G7, 16 Go de RAM et 512 Go SSD pour 1 334,42 euros.

Règlement d’ordinateurs portables, d’ordinateurs de bureau et d’accessoires. Jetez un œil, vous trouverez peut-être quelque chose qui vous intéresse. Avez-vous besoin de RAM à un bon prix? Eh bien, ne manquez pas ce kit 16 Go (2 x 8 Go) à 3200 MHz CL16 pour 75 euros.

La Radeon RX 5700 XT avec 8 Go de PowerColor est rétrogradée à 379,90 euros.

Vous recherchez des écouteurs sans fil? Eh bien, profitez-en, vous pouvez prendre les Apple Airpods V2 pour 138,98 euros.

Les écouteurs Logitech G935 sont également en vente. Ils peuvent être à vous pour 129,99 euros.

Vous pouvez maintenant pré-acheter votre Xbox Series X-Xbox Series S et PS5 dans PCComponentes.

Si vous avez besoin de changer de smartphone ne manquez pas ce Realme 6 Pro réduit à 236 euros.

Le Xiaomi Mi 10T Lite 5G reste l’un des meilleurs smartphones de sa catégorie. Il est rétrogradé à 249 euros.

Si vous voulez un clavier mécanique mais que vous avez un petit budget, ne vous inquiétez pas, jetez un œil à ce modèle, il est réduit à 39,98 euros.

Au cas où vous sortiriez de votre budget tranquille, vous avez ce Mars Gaming MKXTKL pour 29,98 euros.

Si vous avez besoin d’un combo clavier et souris pour le bureau, sans fil et économique, ne manquez pas ce pack pour 18,39 euros.

La souris Corsair Glaive RGB Pro est rétrogradée à 69,99 euros.

Il est également à un bon prix du Ryzen 9 3900X, un processeur très puissant avec 12 cœurs et 24 threads. Cela peut être le vôtre pour 438,21 euros.

Si vous voulez quelque chose de plus puissant, vous avez rétrogradé le Ryzen 9 3950X à 707,38 euros. Ajoutez 16 cœurs et 32 ​​threads. L’ordinateur portable ASUS ZenBook 14 UM431DA-AM022 est rétrogradé à 699,99 euros, un excellent prix pour un ordinateur avec Ryzen 7 3700U, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go.

Remarque: Cette sélection contient quelques liens de nos affiliés, mais aucun des produits inclus n’a été proposé ou recommandé par eux ou leurs fabricants, mais choisi à notre propre discrétion.