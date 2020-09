Aujourd’hui, c’est vendredi, et comme d’habitude nous revenons à la charge avec notre sélection habituelle d’offres de la semaine sur un nouveau vendredi rouge.

Nous espérons qu’il vous plaira et qu’il vous sera utile, et nous en profitons, comme toujours, pour vous souhaiter un bon weekend.

PCComponentes nous tente avec une grande variété d’offres que vous trouverez regroupées dans ce lien. Je recommande, comme toujours, que vous utilisez les filtres à gauche Si vous recherchez un produit spécifique, car il existe de nombreux produits proposés.

Si vous envisagez de changer votre ordinateur portable, ne manquez pas ces offres Huawei, vous trouverez plusieurs modèles à bon prix.

Vous avez aussi en vente plusieurs ordinateurs portables HP, check-out.

Vous avez besoin un nouveau moniteur? Eh bien, vous avez plusieurs offres ASUS disponibles.

Si vous avez un budget très serré, ce moniteur de jeu LG est une excellente option, surtout maintenant qu’il est réduit à 98,99 euros.

Si vous préférez un moniteur hors route, ce modèle Samsung avec un panneau IPS est l’une des meilleures alternatives que vous trouverez actuellement. Coût 89 euros.

MSI propose également plusieurs offres intéressantes sur ordinateurs portables et moniteurs.

Ce n’est pas le bon moment pour acheter une console, mais c’est le bon moment pour élargir votre catalogue de jeux. Vous avez rétrogradé Final Fantasy XV Royal Edition pour PS4 à 14,90 euros, et Doom Eternal rétrogradé à 38,90 euros.

Si vous avez une Xbox One ou une Xbox One X ne manquez pas Gears 5, réduit à 27,99 euros.

Si vous souhaitez jouer sur PC, ne manquez pas Resident Evil 2 Remake réduit à 14,99 euros. Ne vous inquiétez pas de la langue, lorsque vous l’installez, elle est configurée en espagnol.

Si vous avez besoin de mémoire RAM mais que vous avez un budget serré, ne vous inquiétez pas, vous pouvez obtenir ce kit Corsair Vengeance LPX de 16 Go à 3200 MHz pour seulement 68,26 euros.

Vous recherchez un SSD hautes performances à bon prix? Eh bien, le Corsair Force MP510 de 240 Go est rétrogradé à 53,90 euros. Il atteint 3480 Mo / s en vitesse de lecture séquentielle (dépasse celui de la Xbox Series X).

Le GIGABYTE X570 AORUS Elite est également rétrogradé à 213,85 euros, une excellente carte mère pour monter une série Ryzen 3000.

Le clavier Razer Blackwidow Elite est rétrogradé à 119 euros, et le Razer Ornata Chroma est également déclassé en 74,98 euros.

Si vous recherchez des écouteurs sans fil de haute qualité, ne manquez pas le Corsair Void PRO RGB Wireless, qui se réduit à 103,81 euros.

Le realme 6I est rétrogradé à 149 euros, un excellent prix pour un smartphone milieu de gamme très équilibré.

Au cas où vous préférez un modèle avec 5G, mais avec un budget serré, le realme X50 5G est une bonne option, surtout maintenant qu’il est à 328,99 euros.

Samsung a lancé une saison d’offres très intéressante centrée sur ses principaux smartphones, ne la perd pas.

Le Ryzen 7 2700X est rétrogradé à 198,78 euros.

Si vous cherchez une télévision ou une barre de son vous avez de la chance, Sony propose des modèles.

Nous terminons avec les offres Xiaomi, vous pouvez prendre un Mi 10 Lite avec un Mi True Wireless Earbuds S pour 329,99 euros.

Remarque: Cette sélection contient quelques liens de nos affiliés, mais aucun des produits inclus n’a été proposé ou recommandé par eux ou leurs fabricants, mais choisi à notre propre discrétion.