Le traditionnel Promotions de Noël des opérateurs téléphoniques sont déjà là en 2020. Ils sont arrivés un peu plus tôt que d’habitude, et la plupart sont en vigueur depuis le 1er décembre, ils peuvent donc profitez-en tant de clients actuels des opérateurs qui ont rejoint l’initiative, ainsi que pour les nouveaux qui changent.

La plupart des promotions incluent cadeau, une augmentation notable des concerts pendant pratiquement deux mois complets. Certains sont automatiquement activés, d’autres nécessitent une activation par l’intéressé et, bien que la plupart sont gratuits, il existe des exceptions où il est nécessaire de payer un supplément.

Pour connaître tous ces détails, nous avons compilé toutes les promotions de Noël 2020, en les commandant à l’opérateur qui donne le plus de concerts, aux plus discrets, mais sans oublier d’autres types de promotions dont les utilisateurs peuvent profiter.

Orange donne des données illimitées pendant deux mois

Les données illimitées sont à nouveau les protagonistes des marques traditionnelles et Orange a ouvert l’interdiction en donnant Des concerts illimités dans tous ces tarifs qui ne les apprécient toujours pas, parmi lesquels Love Lite, Love Original, Love Extra, Love Total et Go Flexible.

Il est nécessaire de demander le activation gratuite via My Orange avant le 11 janvier et vous pouvez profiter de données illimitées jusqu’au même jour.

Clients de carte prépayée ils peuvent profiter 15 Go supplémentaires après chaque renouvellement de tarif qui a lieu avant le 31 janvier 2020.

Période de jouissance: entre le 4 décembre et 31 janvier.

Vodafone yu donne des données vidéo illimitées pendant deux mois

Pour le moment, Vodafone n’a annoncé une promotion de contrat que pour les clients avec des tarifs yuser, qui pourront profiter gratuitement de Video Pass afin que la consommation de streaming vidéo ne déduit pas les gigaoctets du tarif, comme c’est actuellement le cas avec la consommation dans les réseaux et les médias sociaux, qui sont gratuits.

Il est nécessaire de demander le activation gratuite via My Vodafone avant le 31 janvier et vous pouvez profiter de données illimitées jusqu’au même jour. Ensuite, Video Pass sera automatiquement désactivé.

Les clients qui ont déjà un tarif avec data illimité, pourront en profiter jusqu’au 31 janvier 2021 l’un des packs TV Vodafone disponible et gratuit, mais seulement s’ils le demandent en 2020 depuis l’application.

Clients de carte prépayée ils peuvent profiter 15 Go supplémentaires après chaque renouvellement de tarif qui a lieu avant le 31 janvier 2020.

Période de jouissance: entre le 1er décembre et 31 janvier à partir de 2021.

100 Go supplémentaires pour 2 euros dans ION mobile

Tous les utilisateurs bénéficiant de l’un des trois tarifs avec minutes illimitées d’ION mobile, l’OMV avec couverture Movistar, peuvent éventuellement ajouter un bon de données supplémentaire pour deux mois avec 100 Go pour 2 euros par mois.

Il est nécessaire de demander le activation en service client avant le 31 janvier et il peut être apprécié jusqu’au jour même des données promotionnelles. Ensuite, ils peuvent organiser des concerts doubles pour toujours pour 1 euro de plus par mois.

Triple concerts PTV Telecom pour 1 euro

PTV Telecom mise une fois de plus sur une promotion avec un coût mensuel, soit le triple des concerts pendant deux mois.

L’activation est terminée en faire la demande avant le 25 janvier via le service client, a un coût de 1 euro par mois, et est disponible pour les clients avec un tarif mobile à partir de 13 euros.

Lowi offre 50 Go pour Noël

Lowi est l’un des MVNO qui nous a habitués à ses promotions de concerts supplémentaires à Noël et en été. Cette année, il offre 50 Go à tous ses clients sous contrat.

Mobilfree offre 30 Go pendant 1 mois

Mobilfree rejoint cette année la campagne de Noël en offrant 30 Go au cours du mois de décembre.

Finetwork offre 25 Go

A cette occasion, Finetwork, le demi-frère de Lowi, n’a pas égalé ou amélioré son concurrent, bien que son don de 25 Go soit plus et dure plus longtemps que la plupart des MVNO qui utilisent une autre couverture.

L’activation gratuite et automatique est effectuée pour tous ceux qui sont clients avant le 6 janvier 2021.

Période de jouissance: entre le 15 novembre et 31 janvier 2021.

Mobile Republic offre 20 Go

República Móvil, l’une des marques low cost d’Orange, fait ses débuts dans le domaine des promotions de Noël et ajoute 20 Go gratuits à ses clients pendant deux mois.

L’activation gratuite et automatique est effectuée pour tous ceux qui sont clients avant le 30 janvier 2021.

Période de jouissance: entre le 1er décembre et 31 janvier 2021.

Amena offre jusqu’à 20 Go par mois

Amena, répète sa promotion habituelle avec des concerts supplémentaires qui varient en fonction du tarif contracté, de sorte que les cadeaux se situent entre 1 et 20 Go supplémentaires.

Simyo offre 20 Go pendant 15 jours

Simyo assiste également à sa promotion habituelle d’un bonus prépayé et d’un contrat que vous pouvez activer quand vous êtes le plus intéressé, pour le consommer pendant les 15 jours suivants.

Lycamobile offre jusqu’à 14 Go prépayés

Avec Simyo et República Móvil, Lycamobile est un autre MVNO qui a également présenté cette année une promotion avec des concerts supplémentaires en prépayé, qui varient également en fonction du tarif contracté entre 7 et 14 Go supplémentaires.

Au cours des prochains jours, nous continuerons de mettre à jour la liste des promotions de Noël pour 2020, où au moins celle de Movistar manquerait, si elle se répète comme l’an dernier.

En plus des promotions de Noël spécifiques pour les clients actuels et nouveaux, Movistar, Vodafone, Orange et Yoigo maintenir leurs promotions de recrutement habituelles pour nouveaux clients offrant 50% de réduction sur les frais mensuels de certains combinés fibre et mobile pendant trois mois.