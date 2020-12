De toutes sortes et pour toutes les poches.

Si vous avez besoin d’un mobile et que vous devenez fou à la recherche du meilleur prix, nous résumons ici les smartphones qui ils ont baissé de prix aujourd’hui et qu’ils représentent une belle opportunité pour vous. Téléphones mobiles de toutes les gammes (haut, moyen et entrée) ils peuvent être à vous pour moins cher qu’ils ne l’étaient hier.

Certains peuvent avoir des coupons, d’autres non, mais ils sont certainement excellentes options à bas prix. Ils s’effondrent et nous sommes ici pour vous les offrir sur un plateau. Si vous avez besoin de donner quelque chose ou de renouveler votre smartphone, ces sont ceux qui ont le plus chuté son prix aujourd’hui.

Téléphones à prix réduit sur le réseau

PETIT X3: sans aucun doute l’un des mobiles de l’année. Bien que Xiaomi et POCO suivent chacun leur propre chemin désormais, nous parlons d’un terminal qui a grandi dans le berceau de Xiaomi. C’est un smartphone qui monte le Snapdragon 732G, 6 Go de RAM, 64 Go de RAM, un écran 6,67 ″ Full HD + à 120 Hz **, une batterie de 5160 mAh à charge très rapide, un quad caméra 64 mégapixels, NFC, prise jack 3,5 mm et que son stock était épuisé lors du lancement. Utilisez le coupon 3WMES10 pour réduire son prix final.Huawei P20 Pro: on parle de l’un des mobiles de son année, avec un appareil photo qui a surpris le monde, signé par Leica, et qui était un avant et un après dans la photographie mobile. C’est un terminal qui monte un CPU Kirin 970, 6 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne, triple appareil photo 40 mégapixels, batterie 4000 mAh, écran Amoled de Connectivité 6,1 ″ Full HD + et NFC.Samsung Galaxy A71: Cet énorme mobile Samsung monte un écran de 6,7 pouces Full HD + avec technologie Super Amoled, accompagné de la puissance d’un Snapdragon 730, 6 Go de RAM et 128 Go mémoire interne. De plus, son appareil photo quadruple de 64 mégapixels, sa connectivité NFC, sa prise casque et Batterie de 4500 mAh avec une charge rapide, ils complètent un excellent mobile à un prix scandaleux.Motorola Moto G9 Plus: Le nouveau de Motorola vise à devenir le best-seller de cette partie de l’année, et ce, avec d’excellentes spécifications: Snapdragon 730G, 4 Go de RAM, 128 Go stockage, batterie de 5000 mAh, écran Full HD + de 6,8 ″, caméra arrière quad 64 mégapixels, NFC et prise jack 3,5 mm. Un polyvalent à un prix avantageux.Xiaomi Mi 10T Pro: si nous devions définir l’année sous forme mobile, ce serait cette bête Xiaomi. C’est un smartphone tout-puissant avec un Snapdragon 865, 8 Go de RAM, 128 Go de mémoire de base, écran Full HD + 6,67 pouces et 144 Hz, Triple caméra de 108 mégapixels, batterie de 5000 mAh à charge très rapide, Connectivité NFC et 5G. Vous ne pouvez pas avoir plus pour moins aujourd’hui.Samsung Galaxy A31: La firme coréenne a évolué pour le mieux ces derniers mois, et a présenté une taille moyenne, pour se battre avec Xiaomi et compagnie. Ce Galaxy A31 arrive avec 4 Go de RAM, 128 Go mémoire interne, processeur Helio P65, Batterie de 5000 mAh, écran Full HD de 6,4 pouces + Super Amoled, Caméra arrière quadruple 48 mégapixels, connexion NFC et prise casque.

Tous ces mobiles sont d’excellentes options, soit parce que votre smartphone actuel Commencez par le foutu décalage Ou parce que vous voulez d’autres fonctionnalités que vous ne possédez pas et que vous devez être à jour dans le paysage mobile.

N’hésitez pas car le stock est toujours limité dans ce type de remises journalières. Certains demain ils pourraient continuer avec une vente important ou ont augmenté soudainement de prix. Si vous le voulez, allez-y.

