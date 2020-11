Il commence, après une semaine intense de soldes, le Black Friday. Nous avons déjà compilé les meilleures offres mobiles, nous allons maintenant vous montrer ce qu’elles sont les meilleures offres sur les tablettes, afin que vous puissiez trouver plus facilement les meilleurs prix.

Nous avons fixé le prix plafond à 349 euros, pour garantir que toutes les tablettes de la compilation sont plus que bon marché. Nous avons filtré à la fois les grandes marques et certaines moins connues, mais qui offrent des prix assez compétitifs.

Tablettes Huawei

Huawei MediaPad M6– Une bête de Huawei avec un son spectaculaire. 279 euros Huawei demande son M6, un appareil avec le processeur Huawei Mate 30, un écran 2K et beaucoup d’ambition.

Huawei MediaPad T5: La tablette milieu de gamme de Huawei, la MediaPad T5, passe de 229 euros à 159 euros, prix réduit pour une tablette récente, avec un bon écran et avec un design bien utilisé qui vous permettra de profiter du contenu multimédia.

Huawei MatePad T10s: Avec 10,1 pouces, un humble Kirin 710A et quatre haut-parleurs, le MatePad T10s est passé de 199 € à 169 €, ce qui est assez bas pour un produit. idéal pour regarder des films et consulter des documents.

Huawei MatePad 10.4– L’une des dernières tablettes Huawei, avec un écran de 10,4 pouces et des services Google inclus. Le MatePad 10.4 est l’une de ses propositions les plus complètes, et il passe de 319 euros à 219,99 euros.

Huawei MediaPad T3: le MediaPad T3 est la tablette d’entrée de gamme de Huawei, avec un Snapdragon 425 et destiné principalement à un usage de base. Il passe de 159 euros à 122 euros. C’est une tablette très équilibrée pour son prix, et elle dispose des services Google.

HUAWEI MediaPad M6 – Tablette 10,8 “avec écran 2K 2560 x 1600 IPS (Wifi, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, Kirin 980, EMUI 10) Couleur gris titane – pas de services Google préinstallés

Huawei MediaPad M5 Lite: une autre tablette bon marché de Huawei, qui passe de 299 euros à 209 euros. Pour ce prix, vous obtenez haut-parleurs avec son 3D, une charge rapide, une batterie de 7500 mAh et un design assez soigné.

Huawei MatePad T8: avec seulement 8 pouces, cette tablette est l’une des plus compactes de Huawei. Il dispose des services Google, d’une batterie de 5100 mAh et fonctionne parfaitement pour une utilisation de base. Bas à 98 euros à la FNAC.

Tablettes Samsung

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: la petite soeur de la meilleure tablette Samsung. La Tab S6 Lite est une alternative avec Exynos 9611, écran de 10,1 pouces, 64 Go de stockage interne et Android 10 sous le capot. De 449 euros cela descend à 349 euros, une offre très juteuse pour ce super produit.

Samsung Galaxy Tab A: Avec seulement un an de vie, la Samsung Galaxy Tab A est une excellente alternative dans la gamme d’entrée. Il dispose de 8 pouces, 2 Go de RAM et 32 ​​Go de mémoire interne, avec un prix de seulement 119 euros.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite – Tablette 10,4 “(WiFi, Processeur Exynos 9611, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, Android 10) – Couleur bleue [Versión española]

Samsung Galaxy Tab A7: La tablette milieu de gamme 10,4 pouces peut être achetée pour 239 euros chez Tuimeilibre. Cette tablette dispose Son Dolby Atmos, excellente batterie et très bons angles de vision. Une tablette milieu de gamme à un prix avantageux.

Tablettes Lenovo

Lenovo Tab M7: Dotée d’un processeur MediaTek et d’un écran 7 pouces, cette petite tablette remplit parfaitement pour 84,99 euros. C’est un prix très bas, pour pouvoir profiter d’une tablette basique sans trop dépenser.

Chromebook Lenovo IdeaPad Duet: quelque chose de différent de ce que nous voyons dans la compilation: un excellent Chromebook convertible avec un écran tactile, nous avons donc à la fois une tablette et un “ordinateur portable”. Un appareil unique qui coûte 329 euros à la FNAC.

Lenovo M10 FHD Plus – Tablette 10,3 “Full HD / IPS (MediaTek Helio P22T, 4 Go de RAM, 64 Go extensible jusqu’à 256 Go, Android 9, Wifi + Bluetooth 5.0), gris platine

Lenovo M10 FHD Plus: Petite remise sur cette tablette Lenovo dotée d’un écran 10,3 pouces et d’un processeur Helio P22T. Pour 198 euros vous avez une tablette milieu de gamme assez complète, avec une résolution Full HD.

Comprimés SPC

Gravité SPC: une bonne tablette de 10,1 pouces, avec 64 Go de mémoire interne, un processeur à huit cœurs et deux haut-parleurs, quelque chose d’inhabituel dans de tels appareils bon marché. Bas à 149 euros à partir de 179 euros.

SPC Gravity Max: Gravity Max de SPC ne coûte plus que 99,99 euros. Il dispose d’un panneau HD de 10,1 pouces et d’un processeur MediaTek, suffisant pour un usage quotidien.

SPC Gravity Pro: également avec une dalle de 10,1 pouces, bien qu’avec une configuration mémoire un peu plus ambitieuse, le SPC Gravity Pro tombe à 139 euros.

Autres comprimés

TECLAST 11.6: Teclast est l’une des marques de tablettes qui triomphe le plus en termes de rapport qualité-prix. Ce modèle dispose d’un puissant Helio P70, USB C, 128 Go de ROM et 4 Go de RAM. Son écran est assez bien utilisé et 11,6 pouces le classent comme l’un des plus grands de cette compilation. Il descend à 219 euros pour le Black Friday.

Woxter X-200 Pro 10.1: une tablette bon marché qui passe de 129 euros à 95 euros. Il dispose d’un écran IPS de 10,1 pouces assez généreux, d’Android 9.0 Pie et d’un processeur MediaTek. Une tablette basique pour jouer au multimédia sans trop de complications.

Tablette Amazon Fire HD 8: L’Amazon Fire HD 8 pouces passe de 99,99 euros à 69,99 euros. Cette tablette dispose 12 heures d’autonomie, USB Type-C et sont livrés avec toutes les applications Amazon déjà préinstallées. Dans cet appareil, il n’y a pas de Play Store, un point que vous devez prendre en compte.

Tablette Fire HD 8, écran HD 8 pouces, 32 Go (noir) – Prise en charge par la publicité

Amazon Tablet Fire 7: le petit modèle de la famille, la tablette 7 pouces d’Amazon passe de 69,99 euros à 54,99 euros. Ce modèle vous permettra de profiter de Netflix, de la vidéo Prime et des applications de base pour le multimédia pour un prix dérisoire.

