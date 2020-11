Nous sommes au milieu de la semaine du mercredi du vendredi noir et nous avons compilé les meilleures offres sur les téléphones Android pour aujourd’hui, le 25 novembre. En dehors de ces offres, il existe des entreprises qui proposent des remises assez juteuses, à tel point qu’elles méritent une mention distincte. Plus précisément, nous parlons d’OPPO, marque qu’il jette la maison par la fenêtre.

Presque tout le nouveau catalogue de l’entreprise est très bas sur Amazon, nous allons donc vous dire quelles sont les meilleures offres sur les mobiles OPPO, afin que vous puissiez obtenir les derniers appareils de la société au meilleur prix. Optez pour les bonnes affaires!

Téléphones OPPO proposés

OPPO A9 2020: l’un des téléphones OPPO les plus complets, que nous avons adoré dans son analyse. Caméra spectaculaire pour ce OPPO A9 2020, qui a un processeur Qualcomm, un panneau de 6,5 pouces, une bonne batterie et une belle finition que peu de milieu de gamme peuvent égaler. De 269 euros cela descend à 167 euros, un prix très intéressant pour un si bon appareil.

OPPO A53: l’OPPO A53 est une gamme d’entrée qui s’accompagne du Snapdragon 460 et dispose d’un grand écran de 6,5 pouces. Il descend à 169 euros, un super prix pour un mobile plus que complet.

OPPO A52: la gamme d’entrée OPPO, l’A52, baisse de 145 euros. Il se vante principalement d’avoir une batterie de 5000 mAh et, bien qu’il s’agisse d’un mobile bon marché, il monte un Qualcomm Snapdragon 665, assez puissant pour un terminal de ce prix.

OPPO A72: une autre proposition de milieu de gamme d’OPPO avec le Snadpragon 665. Dans ce cas, nous avons payé 189 euros. Pour un mobile différent, bien fini et avec sa propre personnalité.

OPPO Trouver X2 Lite: Il est né pour être un haut de gamme, mais il est resté dans le milieu de gamme (ce qui nous profite en prix). Pour seulement 289 euros, nous avons l’OPPO Find X2 Lite Son prix officiel c’est presque 500 euros, ayant dépassé les 400 euros cette année. Pour moins de 300 euros, nous pouvons avoir un bon écran AMOLED, quatre caméras, 8 Go de mémoire interne, 128 Go et 4000 mAh de batterie à charge rapide.

OPPO Trouver X2 Neo: Une vraie bête qui chevauche le haut de gamme et le milieu de gamme, avec un écran incurvé. L’OPPO Find X2 Neo est également proposé, un appel 5G qui descend à 599 euros.

Zoom OPPO Reno 10X: l’OPPO Reno 10X Zoom avec caméra rétractable est l’un des mobiles les plus spectaculaires du marché. Vous l’avez pour 352 euros, une grosse remise par rapport à son prix initial.

OPPO Reno 2Z: sans aileron de requin, mais avec une caméra pop-up, le Reno 2Z descend à 252 euros, l’un des milieux de gamme les plus juteux de l’entreprise. Charge super rapide, écran AMOLED et puissance à revendre.

OPPO Trouver X2 Pro: le meilleur mobile OPPO et l’un des meilleurs Android aujourd’hui. Sur plus de 1 200 euros, le Find X2 Pro tombe à 775 euros, un prix de démolition pour un terminal point par point spectaculaire, un vrai bijou dans une finition cuir.

OPPO Trouver X2: le petit frère du X2 Pro tombe à 640 euros, un prix bien en dessous de l’habituel pour un haut de gamme avec certaines des meilleures spécifications du marché.

