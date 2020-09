Tout au long de cette semaine, nous vous avons recommandé une série de travaux qui vous aideront dans votre travail de stratège.

L’une des qualités du marché est celle qui a à voir avec la façon dont les marques ont dû interagir les unes avec les autres.

Ce type de paris nous rappelle l’intérêt de pouvoir développer des lignes directrices de travail toujours plus innovantes et pertinentes dans notre travail quotidien.

Cette semaine, nous recommandons au moins 5 œuvres qui sont des références importantes dans la gestion des talents que les spécialistes du marketing doivent posséder, afin de faire de leur travail un résultat.

Certains des éléments recommandés dans la gestion des talents sont la vision stratégique que les professionnels doivent avoir, ainsi que l’adoption du numérique, qui est de plus en plus présente dans nos activités quotidiennes.

Face à ce scénario, un élément que nous ne pouvons pas perdre de vue est comment les professionnels ont de plus en plus adopté la valeur de la gestion des talents et combien il est devenu important d’avoir des compétences définitives dans la construction de marque et dans l’application de capacités.

Créez une entreprise pendant que vous travaillez

Dans Comment créer une entreprise pendant que vous travaillez: Découvrez comment gérer votre temps, utiliser votre argent et vous motiver pendant que vous créez une entreprise et travaillez pour une autre.

vous trouverez un syllabus complet, qui couvre absolument tous les éléments qui vous aideront à entreprendre pendant que vous travaillez.

Le travail part de ce qu’il dit être les trois piliers de l’entrepreneuriat, il explique comment utiliser votre travail et en faire un avantage pour diversifier vos revenus. Dans ce travail, ils expliquent comment gérer le temps pour pouvoir l’avoir et créer une entreprise pendant que vous travaillez, ils vous aident à définir des objectifs intelligents et à gérer correctement un agenda.

Dans le travail, d’autres sujets sont expliqués tels que faire face à la procrastination et apprendre l’art de l’établissement des priorités, ils expliquent également comment utiliser un outil de planification et planifier votre temps de manière appropriée.

Il explique les avantages pour votre projet de se lever une heure plus tôt chaque jour, de rester motivé pour entreprendre pendant que vous travaillez, ainsi que d’investir judicieusement l’argent disponible.

L’entrepreneuriat expliqué pour les débutants

José Archibold de Nicolo préparé la vie d’une entreprise

et dans ce livre l’auteur prétend partager plus de 10 ans d’expérience dans le développement des affaires, il promet donc que son texte est un guide complet de l’entrepreneuriat, puisqu’il commence par une série de sujets tels que la préparation, où il révèle, Entre autres enjeux, la compétence que tout entrepreneur doit développer, à partir du fait qu’elle vous aide à identifier la vraie raison d’entreprendre.

Une autre des étapes recommandées par l’auteur dans son travail est l’exécution, où tous les détails du plan d’affaires sont donnés, qui doit être conçu pour réussir, avec les connaissances appropriées, par exemple, pour pouvoir intégrer une très bonne équipe de emploi.

Parmi les différentes problématiques abordées par l’auteur, il y a la compréhension du marché, ce qu’il dit, personne ne compte les ventes, la projection financière sur laquelle il faut compter et la nécessité de s’associer pour créer une entreprise efficace dans leur travail.

Grâce à ce type de texte, les entrepreneurs sont confrontés à une série de cas, ce qui les aide à comprendre quel est le chemin qu’ils doivent construire et les stratégies qu’ils doivent mettre en œuvre pour réussir.

La méthode TED pour parler en public

Dans la méthode TED pour parler en public

Jeremey Donovan Il explique un programme complet dans lequel il aborde des tâches qui vous aideront à vous exprimer, comme choisir une idée à communiquer, apprendre à organiser une conférence et savoir comment raconter votre histoire.

Donovan explique également l’importance d’un slogan et son utilisation comme crochet dans votre discours, quelle est la meilleure façon d’introduire le discours, apprendre à assembler le corps du discours et les transitions que vous devez effectuer, ainsi que la meilleure façon de conclure la conférence.

Tous ces sujets ne sont qu’une partie du premier chapitre. Dans une deuxième partie de son travail, il vous apprend à projeter des émotions, améliorer le langage, ajouter de l’humour à votre discours, savoir utiliser le langage verbal et non verbal; ainsi que de se déplacer sur scène.

Dans un autre des chapitres qu’il aborde, il garantit qu’il vous apprend à être sélectionné pour donner un TED Talk, en plus de vous préparer à éviter le trac et les ressources qui aideront la vidéo de votre conférence TED Talk à devenir virale.

Faites fonctionner votre entreprise seule

À l’intérieur du système mécanique: concevez votre entreprise pour qu’elle fonctionne seule, comme une horloge

, Mike michalowicz définit le véritable entrepreneur, celui qui a cherché à devenir indépendant du patron et en est devenu un, seulement avec une routine quotidienne dont il ne peut se débarrasser, en répondant à diverses questions et dans une recherche permanente d’argent.

L’auteur dit que dans son travail, vous trouverez un guide essentiel pour surmonter chacun de ces problèmes, qui ont des entrepreneurs liés à leurs projets, il propose donc une série de stratégies qui vous aident à construire une bonne entreprise, déjà élever vos collaborateurs vers une philosophie de propriété de l’entreprise, des priorités d’apprentissage

Face à ce type de proposition littéraire, l’entrepreneuriat est de plus en plus consolidé et nous aide à comprendre la valeur de la consommation et comment les opportunités peuvent être exploitées lorsque nous identifions les bonnes tendances et la bonne équipe pour faire avancer votre entreprise ou vous aventurer vers une nouvelle stade, autosuffisant.

Avoir un esprit millionnaire

Dans l’esprit des millionnaires: construisez votre propre empire

, Gerardo Garcia Manjarrez Il fait partie d’une série de concepts qui contribuent à façonner l’œuvre, car dans chacun d’eux, il répond à des questions telles que pourquoi il devient si difficile de générer de la richesse, alors que c’est une tâche apparemment simple pour d’autres.

Un autre des concepts qu’il explique est la raison pour laquelle il y a une fausse idée de l’argent, ce qui conduit de nombreuses personnes à gaspiller leur énergie à chercher de l’argent sans mener une vie décente.

Tous ces éléments s’inscrivent dans ce travail pratique, qui ne fait que parier sur une nouvelle mentalité qui aide les gens à se transcender dans la manière dont ils génèrent de la richesse.

Une fois que nous avons une mentalité définie, nous découvrons le travail qui doit être fait, de sorte que de ce point de vue, la manière dont nous mettons en œuvre nos idées puisse être mieux définie.