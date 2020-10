Écrit par Hector Romero

Cherchez-vous des séries pour enfants pour divertir les plus petits de la maison? Eh bien, sur Clan TV et RTVE, il y en a beaucoup qui peuvent être vus en ligne.

Cependant, il y en a trop et tous n’ont pas ce qu’il faut pour que les enfants s’amusent. Pour cette raison même, nous allons vous présenter aujourd’hui les meilleures séries pour enfants de Clan TV et RTV que vous pouvez regarder en ligne.

Si vous cherchiez autre chose que les séries pour enfants Netflix, vous êtes au bon endroit.

Après avoir vu tout le contenu pour les enfants de Clan TV et RTV, vous aurez de nombreuses alternatives pour continuer à divertir les plus petits de la maison.

19 séries pour enfants de Clan et RTVE recommandées pour vos enfants (2020)

PocoyoPeppa PigAppel En PelucheBat PatTeletubbiesSimonLunnisNoddy, détective à ToylandHey DuggeeZouRobocar PoliMya GoZac StormQuatre amis et demiGormitiBen et Holly’s Little Kingdom44 chatsChampions SendokaiClub Clan Challenge

Pocoyo

Pocoyo est l’une des séries pour enfants les plus populaires de Clan. Bien qu’il ait plus de 15 ans, le bébé habillé en bleu et ses célèbres amis représentent une excellente alternative de divertissement pour vos enfants.

C’est une histoire simple dans laquelle Pocoyo dit des choses aux petits et va vers eux pour attirer leur attention.

C’est joli, facile à suivre et destiné aux bébés ou aux très jeunes enfants. Pendant qu’ils l’apprécieront, ils apprendront le vocabulaire, les formes, les nombres, les couleurs et plus encore.

Peppa Pig

Peppa et sa famille ont été la série préférée des enfants d’âge préscolaire du monde entier.

Des dialogues simples, de courts chapitres et des histoires simples sont essentiels pour que cette série puisse garder votre enfant concentré aussi longtemps que vous en avez besoin.

La petite truie Peppa affronte la routine et découvre toutes sortes de choses tout en ayant des aventures avec ses amis.

Une série idéale pour les enfants d’âge préscolaire et les bébés de moins d’un an.

Appeler teddy

De toutes les séries Clan, Llamada Peluche est l’une de celles avec l’histoire la plus intéressante. Eh bien, ici, les animaux en peluche prendront vie pour communiquer avec leurs amis et ils raconteront ce qui se passe à la maison lorsque les enfants iront à l’école.

Les animaux en peluche sont laissés seuls, ont des ennuis et demandent aux enfants de l’aide au téléphone pour savoir comment les résoudre.

De cette manière, les enfants aideront à surmonter toutes sortes de peurs communes épisodes de moins de dix minutes destinés aux enfants entre 4 et 8 ans.

Bat pat

Bat Pat est l’une des meilleures séries de dessins animés pour enfants du Clan RTVE. Une série conçue pour les enfants de six ou sept ans.

Ce compte les aventures de la chauve-souris parlante Bat Pat et de ses amis, parce qu’ensemble, ils devront résoudre toutes sortes de mystères et d’aventures.

Teletubbies

Teletubbies est une des plus anciennes séries de clans. Cela a été diffusé en 1997 et reste une bonne option pour les plus petits de la maison en 2020.

Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa et Po sont les quatre teletubbies qui enseigneront les couleurs, les formes et plus encore aux plus petits de la maison.

Simon

Simon est un série disponible dans Clan sur un lapin adorable et vibrant. Il est à une époque où les petits lapins commencent à développer leurs propres relations difficiles avec leurs parents, à se lancer dans la vie scolaire et à découvrir le monde en général.

Lunnis

Une série destinée aux enfants d’âge préscolaire dans laquelle les Lunnis, avec la chanteuse Lucrecia, découvriront histoires et légendes de la tradition populaire espagnole.

Des personnages comme Cervantes, Aníbal, Sant Jordi ou Olentzero sortiront du livre magique de Lucrecia comme une histoire animée et avec une pièce musicale pour le développement de chaque histoire.

Noddy, détective à Toyland

Noddy et ses amis deviennent des détectives et entreprennent de résoudre les mystères de Toy Country. Quand quelque chose est perdu, disparaît ou si un événement inexplicable se produit à Toyland, Noddy et ses meilleurs amis, Bumpy le chien et la voiture Run Run, forment une équipe d’enquête qui fera le nécessaire pour rétablir l’ordre.

Hé duggee

Duggee est un adorable chien qui dirige un club de jeux pour enfants, dans lequel les enfants s’amusent tout en faisant de l’exercice.

Série recommandée pour les enfants d’âge préscolaire!

Zou

Zou est la série un poulain zèbre de cinq ans qui, avec amour et amitié, apprend les secrets de la vie et de son cœur.

Il est curieux et créatif, il aime protéger ses parents et ses amis, et dans chacune de ses aventures il montre à quel point il est heureux.

Robocar Poli

Série amusante qui tourne autour des aventures de Robocar, une équipe de Des véhicules de secours transformateurs toujours à l’affût des habitants de la ville de Broom.

La voiture de police Poli, le camion de pompiers Roi, l’ambulance Amber, l’hélicoptère Helly et l’opérateur Jin sont les membres de cette escouade.

Chacune des voitures a une fonction spéciale et toutes feront le nécessaire pour aider les habitants de Broom lorsqu’ils se trouvent dans une situation dangereuse.

Mya go

Mya Go aime tout faire. Non seulement elle adore faire de grandes choses comme faire voler un cerf-volant ou partir en vacances, mais elle est également enthousiasmée par les petites choses, comme faire la vaisselle ou aller au magasin.

Ongle série parfaite pour les filles d’âge préscolaire.

Zak Storm

Zak Storm est une série recommandée pour les enfants de 7 ans qui raconte les aventures d’un surfeur adolescent entêté et aventureux qui est entraîné dans le Triangle des Bermudes tout en surfant avec sa planche.

Une fois à l’intérieur, il est associé à une épée magique qui lui permet de se transformer en héros renégat pour combattre les nombreux dangers des Sept Mers dans le ventre du Triangle.

Quatre amis et demi

Quatre amis et demi est une série qui compte les aventures de détective de Charly, Estefi, Rabanito et leur ami en particulier, un petit chien de rue à fourrure nommé Precioso.

Tout le monde aime s’amuser et être ensemble, mais ce qu’ils aiment le plus, c’est résoudre des mystères.

Gormiti

Il y a longtemps, l’île de Gorm était menacée par les Darkans, mais à l’époque, les Gormiti gagnaient la guerre. Cependant, les Darkans sont revenus et quatre jeunes héros uniront leurs forces pour sauver le monde de cette terrible menace.

Série recommandée pour les enfants entre 4 et 8 ans.

Le petit royaume de Ben et Holly

La princesse Holly et l’elfe Ben vivent dans un petit royaume. Holly est une jeune apprenti fée dont les sorts ne fonctionnent pas toujours comme elle le souhaite.

De plus, il a la compagnie de son meilleur ami Ben qui construit des choses incroyables. Idéal pour les enfants d’âge préscolaire.

44 chats

44 Cats est une série pour les enfants d’âge préscolaire qui raconte l’histoire de Lampo, Milady, Pilou et Meatball: 4 chats qui ont un groupe musical appelé Buffycats.

Ils trouvent des solutions créatives aux problèmes quotidiens et aident d’autres chats dans le besoin.

Défi des champions Sendokai

Zak, Cloe, Kiet et Fenzy sont quatre garçons impopulaires sans talent pour le sport. Un jour, ils reçoivent des bracelets qui les transportent dans une autre dimension.

Là, ils rencontrent Maître Tänpo, qui explique que l’empire Zorn est en train de conquérir toutes les dimensions du Multivers.

Malheureusement, la planète Terre est en danger et pour la sauver, ils devront apprendre l’art de Sendokai jusqu’à ce qu’ils deviennent des guerriers et remportent le Grand Tournoi Multivers.

Club de clan

Club Clan est un espace de participation et de promotion de valeurs qui encourage l’interaction avec le public et enseigne les campagnes de sensibilisation que la chaîne mène chaque mois.

La série pour enfants Club Clan est née avec l’intention claire d’ajouter au succès de la chaîne son engagement envers la qualité et les valeurs dans l’enfance.

