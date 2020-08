Croyez-le ou non, la meilleure souris sans fil peut rivaliser avec ses homologues filaires. Contrairement à leurs prédécesseurs, ils ne sont plus confrontés à des problèmes de latence et de connectivité. Ainsi, en termes de vitesse et de performances, ils sont tout aussi efficaces et fiables que leurs homologues filaires. Cela en fait d’excellentes alternatives si vous voulez renoncer complètement à ces câbles embêtants.

Les meilleures options de souris sans fil sont tout aussi précises, fiables et réactives que n’importe quelle souris filaire du marché. Pour ajouter de la valeur, ils apportent leurs propres avantages à la table tels que la portabilité, la facilité de voyage et une configuration sans encombrement, ainsi que des extras astucieux comme la flexibilité et la portée. Combinez ceux-ci avec des performances impressionnantes pour suivre les jeux les plus rapides, et vous disposez de solutions polyvalentes pour vos besoins de pointage et de clic.

Nous avons rassemblé les meilleures souris sans fil que 2020 a à offrir pour vous permettre de sauter plus facilement dans le train en marche sans fil. Nous avons également inclus notre outil de comparaison de prix exclusif pour vous aider à trouver le meilleur prix disponible pour la souris dont vos rêves sans fil sont faits.

(Crédit d’image: Razer)

1. Razer Pro Click

DPI: 16 000 | Interface: Bluetooth | Boutons: 8 | Ergonomique: Droitier | Fonctionnalités: connectivité multi-hôte pour jusqu’à 4 appareils, 8 boutons programmables indépendamment, capteur optique avancé 5G

Superbe design

Ergonomie précise

Peut se connecter à plusieurs appareils

Pas de port USB-C

Pas particulièrement portable

Pourquoi opter pour le médiocre alors que vous pouvez avoir une souris de productivité à la fois étonnante, riche en fonctionnalités et extrêmement fonctionnelle? Si les macros sont votre vie – que vous fassiez beaucoup de montage vidéo ou que vous comptiez beaucoup sur la conception graphique – c’est la meilleure souris sans fil, avec 8 boutons entièrement programmables à votre disposition. Razer lui donne également un énorme 16 000 DPI pour l’expérience la plus fluide et la plus rapide, et gifle sur la connectivité multi-hôte car il sait que vous êtes une machine multitâche qui utilise plusieurs appareils à la fois. Bien sûr, en tant que professionnel ou créateur moderne que vous êtes, vous faites les choses avec style, et cette souris a également couvert cela avec son magnifique et élégant design blanc sur gris.

Lire la critique complète: Cliquez sur Razer Pro

(Crédit d’image: Razer)

2. Razer Basilisk X Hyperspeed

DPI: jusqu’à 16 000 | Interface: Dongle 2,4 GHz et Bluetooth | Boutons: 6 | Ergonomie: Droitier | Dimensions: 5,11 x 2,36 x 1,65 pouces (130 x 60 x 42 mm) | Poids: 83 g (2,9 oz) sans la batterie

Deux options de connexion

Batterie longue durée

Performance excellente

Pas de sauvegarde filaire

Pas d’indicateur DPI

Offrant des performances de jeu sans fil de premier ordre avec une précision et une réactivité impressionnantes, la Razer Basilisk X Hyperspeed est, sans aucun doute, la meilleure souris sans fil que nous ayons testée en 2020 jusqu’à présent. Mais, contrairement à leurs homologues filaires, les souris de jeu sans fil doivent cocher quelques autres éléments pour être vraiment bonnes, à savoir l’autonomie de la batterie, un prix abordable et une connectivité fiable. Dans ceux-ci, ce périphérique Razer excelle également. Cette souris de jeu peut fonctionner jusqu’à 450 heures avec une seule pile AA, par exemple. Et, bien que ce ne soit peut-être pas l’option la moins chère du marché, elle est certainement plus que raisonnable pour tous ceux qui s’intéressent sérieusement aux jeux.

Lire la critique complète: Razer Basilisk X Hyperspeed

(Crédit d’image: Logitech)

3. Logitech MX Master 3

Meilleure souris sans fil pour la productivité

DPI: 4000 | Interface: Récepteur USB, Bluetooth | Boutons: 7 | Ergonomie: Droitier | Dimensions: 4,9 x 3,3 x 2,0 pouces (124,9 x 84,3 x 51 mm) | Poids: 5,0 onces (141 g)

Riche en fonctionnalités

Conçu pour la productivité

Plus grande que votre souris moyenne

Le suivi du Logitech MX Master 2S prend les meilleures choses à propos de la souris et les améliore. Si vous possédez l’ancien modèle et que vous l’utilisez depuis quelques années, une mise à niveau vous sera très utile. Si vous ne le faites pas et que vous faites beaucoup de travail créatif et productif sur votre ordinateur, alors c’est peut-être la meilleure souris sans fil pour vous.

Le Logitech MX Master 3 vous aidera à rendre votre flux de travail plus transparent, que votre travail implique l’ouverture de plusieurs onglets et applications de navigateur ou que Photoshop et Lightroom pour l’édition de photos. C’est un peu cher, mais cela en vaut également la peine compte tenu de la surabondance de fonctionnalités – des 7 boutons et cadrans à sa batterie de 70 jours à pleine charge, en passant par la connectivité à 3 appareils, la MagSpeed ​​Smartshift Wheel et Darkfield Tracking. De plus, la Logitech MX Master 3 est également 5 fois plus précise que votre souris classique.

(Crédit d’image: Corsair)

4. Corsair Dark Core RGB Pro

DPI: jusqu’à 18 000 DPI | Interface: SlipStream 2,4 GHz, Bluetooth, câble USB | Boutons: 8 | Ergonomie: Droitier | Dimensions: 5 x 3,5 x 1,7 pouces (127 x 89 x 43,2 mm) | Poids: 133 g (4,96 onces)

Faible latence

Logiciel très robuste

Utilisation confortable

Pas cher

Pas pour les joueurs à griffes

Plus difficile à utiliser lorsqu’il est câblé

La vitesse, la polyvalence et les performances sont au sommet de la liste de Corsair lors de la conception du Corsair Dark Core RGB Pro. Cette souris sans fil fait partie des meilleures souris de jeu que nous ayons testées en 2020, se démarquant de ses homologues filaires avec sa latence extrêmement faible, son ergonomie, sa précision et même sa plage de connectivité. Il possède également de nombreuses fonctionnalités intéressantes à son actif, notamment une poignée latérale commutable, un compartiment récepteur sans fil USB, trois modes de connectivité différents et un logiciel très robuste pour que vous puissiez personnaliser à votre guise.

Lire la critique complète: Corsair Dark Core RGB Pro

(Crédit d’image: Razer)

5. Razer Basilisk Ultimate

Beaucoup de souris pour votre argent

DPI: jusqu’à 20 000 | Interface: Dongle 2,4 GHz et câble Speedflex de 6 pieds | Boutons: 11 | Ergonomie: Droitier | Dimensions: 5,11 x 2,36 x 1,65 pouces (130 x 60 x 42 mm) | Poids: 107 g (3,77 onces)

Boutons en abondance

Excellentes performances réglables

Riche en fonctionnalités

Amèrement cher

Personnalisation trop complexe

En termes simples, le Razer Basilisk Ultimate peut faire beaucoup, et tout cela bien. Il s’agit d’une souris de jeu sans fil sérieuse avec des performances haut de gamme et une excellente autonomie de la batterie. Mais, il sait aussi s’amuser, avec son petit piédestal de chargement amusant qui – avouons-le – le rend beaucoup plus frais qu’il ne l’est déjà et de nombreuses autres fonctionnalités supplémentaires comme 14 zones d’éclairage personnalisables, décollage / atterrissage avancé personnalisation de la distance et résistance de la molette de défilement personnalisable. Pour tout cela, vous devez payer un prix élevé. Mais, hé, si vous avez de l’argent à dépenser, cela en vaut certainement la peine.

Lire la critique complète: Razer Basilisk Ultimate

(Crédit d’image: Apple)

6. Apple Magic Mouse 2

Meilleure souris sans fil pour les utilisateurs Mac

DPI: 1,300 | Interface: Bluetooth | Boutons: Multi-Touch | Ergonomie: Ambidextre | Dimensions: 4,47 x 2,25 x 0,85 pouces (113,5 x 57,1 x 21,6 mm) | Poids: 3,52 onces (99 g)

La surface multi-touch est excellente

Mince et léger

Ne peut pas utiliser lors du chargement

La Magic Mouse 2 d’Apple n’est peut-être pas parfaite – car vous ne pouvez pas charger et utiliser en même temps – mais c’est toujours une excellente souris sans fil, avec un design épuré, sans bouton, multi-touch et une esthétique élégante – disponible en gris sidéral et argent. En fait, cette fonction multi-touch à elle seule en vaut la peine, car elle vous permet d’exécuter des fonctions de type trackpad telles que le balayage et le défilement.

Si vous êtes investi dans l’écosystème macOS, c’est la meilleure souris sans fil pour vous. De plus, il est fin et léger comme les MacBook d’Apple, donc si vous êtes en déplacement, il est facile de le glisser dans la petite poche de votre sac à dos ou de votre sac pour ordinateur portable. Ce n’est pas vraiment bon marché, mais cela en vaut la peine.

(Crédit d’image: Microsoft)

7. Microsoft Modern Mobile Mouse

DPI: 1000 | Interface: Bluetooth 4.0 | Boutons: 3 | Ergonomie: Ambidextre | Dimensions: 4,53 x 2,52 x 1,32 pouces (115,1 x 64 x 33,5 mm) | Poids: 91 g (3,21 oz)

Ambidextre

Abordable

Silencieux

L’ergonomie pourrait être meilleure

La souris mobile moderne de Microsoft est un achat facile. Il est élégant et minimaliste. Il a une finition douce qui vient dans différentes couleurs attrayantes pour convenir à la personnalité de chacun. Et c’est incroyablement abordable pour un peu moins de 50 $ la boisson. Mais cette souris amusante est plus qu’attrayante. Il offre également d’excellentes performances et une longue durée de vie de la batterie, conçu par Microsoft pour offrir un pointage de haute précision, tout en étant silencieux mais suffisamment audible pour vous donner ce retour satisfaisant. Si vous recherchez la meilleure souris sans fil pour vos besoins de productivité, vous avez un gagnant ici.

(Crédit d’image: Roccat)

8. Roccat Kain 202 AIMO

Simple mais très efficace

DPI: jusqu’à 16 000 | Interface: Transmission sans fil 2,4 GHz, câble micro USB vers USB de 1,8 m | Boutons: 6 | Ergonomie: Droitier | Dimensions: 4,88 x 2,56 x 1,69 pouces (124 x 65 x 43 mm) | Poids: 105 g (3,7 onces)

Bonne autonomie

La réponse du bouton est excellente

Facile à installer

Quelques boutons pour une souris de jeu

Pas de stockage pour le dongle sans fil

Roccat n’est pas étranger aux souris de jeu haut de gamme avec une esthétique cool pour démarrer, et le Roccat Kain 202 AIMO n’est clairement pas tombé loin de cet arbre. Des performances haut de gamme à bascule, un excellent retour tactile et une prise en charge logicielle, un bel éclairage RVB et un design impressionnant qui est aussi cool que confortable, c’est en quelque sorte la base parfaite des souris de jeu sans fil. Bien sûr, son prix est tout aussi luxueux que sa nouvelle coque blanc nacré, mais cette souris fait également beaucoup mieux que la concurrence dans de nombreux domaines. Donc, cela en vaut certainement la peine, même si vous devez casser cette tirelire.

Lire la critique complète: Roccat Kain 202 AIMO

(Crédit d’image: HyperX)

9. HyperX Pulsefire Dart

DPI: jusqu’à 16000 | Interface: 2,4 GHz sans fil, câblé | Boutons: 6 | Ergonomie: Droitier | Dimensions: 4,9 x 2,9 x 1,7 pouces (124,8 x 73,9 x 43,6 mm) | Poids: 150 g (5,3 oz)

Ça a l’air génial

Très confortable

Action de clic incroyable

Chargement sans fil Qi

La molette de défilement semble trop légère

À cheval sur les mondes du jeu et de la productivité, c’est ce que le HyperX Pulsefire Dart fait de mieux. Il s’agit d’une souris confortable, luxueuse et satisfaisante avec des côtés en similicuir intelligents pour améliorer encore votre expérience. En termes de performances, il est également efficace, que vous combattiez des ennemis dans Apex Legends et que vous vous battiez dans votre longue liste de tâches à accomplir. Même si le HyperX Pulsefire Dart ne contient pas les fonctionnalités vues sur des souris de jeu plus spécialisées, il est parfait si vous voulez un bon polyvalent.

Lire la critique complète: Fléchette HyperX Pulsefire

Tour d’horizon des meilleures offres du jour

Razer – Basilisk X Hyperspeed …

Logitech MX Master 3 Advanced …

CORSAIR – NOYAU FONCÉ RGB PRO …

Razer Basilisk Ultimate …

Apple Magic Mouse 2 – Argent

Roccat Kain 202 Aimo RGB …

HyperX Pulsefire Dart -…