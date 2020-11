Nous vous présentons la liste des sorties exceptionnelles du mois dans le monde des jeux vidéo.

Prêt à accueillir la nouvelle génération? Après des mois et des mois à parler de la nouvelle Xbox et PlayStation, le moment est venu d’accueillir à bras ouverts les nouvelles plateformes Sony et Microsoft, qui seront accompagnées d’une bonne poignée de grands jeux vidéo dont nous parlons dans cette nouvelle spéciale Top des versions Novembre 2020, le mois non seulement pour Xbox Series X et S ou PlayStation 5, mais aussi pour Assassin’s Creed Valhalla, Demon’s Souls, Yakuza: Like a Dragon, Hyrule Warriors: Age of Cataclysm ou Call of Duty: Black Ops Guerre froide parmi tant d’autres.

Beaucoup des grands jeux vidéo à venir ces jours-ci auront leurs propres versions sur Xbox Series et PlayStation 5, apportant des améliorations en termes de temps de chargement, de résolution d’écran et de performances générales. Les dates doivent déjà être bien marquées sur votre calendrier: le 10 novembre pour Xbox Series X et le modèle le plus économique, Xbox Series S; et la prochaine 19 novembre, une semaine plus tard que dans d’autres territoires, la PlayStation 5, qui sera accompagnée de titres tels que Spider-Man Miles Morales ou les susdits Demon’s Souls.

Pour vous faciliter les choses, nous vous laissons les liens vers la liste des jeux de lancement pour PS5, et bien sûr aussi, les jeux de lancement pour Xbox Series.

Les sorties de novembre

Oculus Quest 2 (PC) – 1er novembre

Bakugan: Champions of Vestroia (Switch) – 3 novembre

Jurassic World Evolution: Complete Edition (Switch) – 3 novembre

Chicken Police (PC, PS4, XOne) – 5 novembre

Collection XCOM 2 (iOS) – 5 novembre

DiRT 5 (PS4, XOne, PC) – 6 novembre

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (PC, XOne, PS4) – 6 novembre (Switch le 13 novembre)

ARK: Survival Evolved (XSeries X | S) – 10 novembre

Assassin’s Creed Valhalla (XOne, PS4, PC, Stadia, XSeries X | S) – 10 novembre

Borderlands 3 (XSeries X | S) – 10 novembre

Destiny 2 – Beyond Light (PS4, PC, XOne, Stadia) – 10 novembre

Devil May Cry 5 Special Edition (XSeries X | S) – 10 novembre

DiRT 5 (XSeries X | S) – 10 novembre

Enlisted (XSeries X | S) – 10 novembre

For Honor (PS5, XSeries X | S) – 10 novembre

Fortnite (XSeries X | S) – 10 novembre

Fuser (PC, PS4, Switch, XOne) – 10 novembre

Gears Tactics (XOne, XSeries X | S) – 10 novembre

Grounded (XSeries X | S) – 10 novembre

Maneater (XSeries X | S) – 10 novembre

NBA 2K21 (XSeries X | S) – 10 novembre

No Man’s Sky (PS5, XSeries X | S) – 10 novembre (19 novembre sur PS5)

Observer System Redux (PC, XSeries X | S) – 10 novembre

Planet Coaster (XSeries X | S, XOne, PS4) – 10 novembre

Samurai Shodown (XSeries X | S) – 10 novembre

The Falconeer (PC, XOne, XSeries X | S) – 10 novembre

Watch Dogs Legion (XSeries X | S) – 10 novembre

Xbox Series S – 10 novembre

Xbox Series X – 10 novembre

XIII (PC, XOne, PS4) – 10 novembre

Yakuza: Like a Dragon (XSeries X | S, PC, PS4, XOne) – 10 novembre

NBA 2K21 – (XSeries X | S) – 10 novembre (19 novembre sur PS5)

Bugsnax (PC, PS4, PS5) – 12 novembre

Godfall (PC) – 12 novembre (19 novembre sur PS5)

Just Dance 2021 (Stadia, XOne, Switch, PS4) – 12 novembre

Sackboy: A Big Adventure (PS4) – 12 novembre (PS5 le 19 novembre)

Spider-Man Miles Morales (PS4) – 12 novembre (PS5 le 19 novembre)

The Pathless (PC, PS5, PS4) – 12 novembre (PS5 le 19 novembre)

Call of Duty Black Ops Cold War (PC, XSeries X | S, PS4, XOne) – 13 novembre (19 novembre sur PS5)

Hellpoint (Switch) – 13 novembre

Kingdom Hearts: Melody of Memory (PS4, XOne, Switch) – 13 novembre

Onechanbara Origin (PC, PS4) – 14 novembre

Cinq dates (PC, Mac) – 17 novembre

Mortal Kombat 11: Ultimate (XSeries X | S) – 17 novembre (19 novembre sur PS5)

Mars Horizon (PC, XOne, Switch, PS5) – 17 novembre

Mortal Kombat 11: Ultimate (PS5, XSeries X | S) – 17 novembre

PAC-MAN Mega Tunnel Battle (Stadia) – 17 novembre

PlayStation 5 – 19 novembre

PlayStation 5 Digital Edition – 19 novembre

Demon’s Souls – 19 novembre

WRC 9 (PS5) – 19 novembre

Hyrule Warriors: Age of Cataclysm (Switch) – 20 novembre

Just Dance 2021 (XSeries X | S, PS5) – 24 novembre

Football Manager 2021 (PC, XSeries X | S, XOne) – 24 novembre

World of Warcraft: Shadowlands (PC) – 24 novembre

Vigor (PS4) – 25 novembre

Plus d’informations sur: les versions, PS5, Xbox Series X et Assassin’s Creed: Valhalla.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');