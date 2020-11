Télécommande PS5

Télécommande PS5 | Amazon

Contrôlez confortablement la console et la large gamme de divertissements sur la PS5. Naviguez et profitez des commandes multimédias intuitives de votre téléviseur. Vous pouvez allumer et éteindre la console, lire et mettre en pause le contenu ou augmenter et baisser le volume. PVous pouvez l’acheter ici.

Manette sans fil pour PS5 (DualSense)

Manette sans fil pour PS5 | Amazon

Manette DualSense pour PlayStation 5 avec retour haptique. Ressentez la réponse tactile capable de transmettre les actions du jeu avec deux déclencheurs qui remplacent les moteurs de vibration traditionnels. Lorsque vous le tenez entre vos mains, ces vibrations dynamiques sont capables de simuler toutes sortes de sensations, comme les éléments de l’environnement ou le recul d’armes différentes. Avec des déclencheurs adaptables avec différents niveaux de force et de tension. Haut-parleur et prise casque intégrés. Bouton Créer: vous pouvez capturer et diffuser vos moments les plus épiques du jeu. Achetez-le ici!

Caméra HD – PlayStation 5

Caméra HD – PlayStation 5 | Amazon

Avec la caméra PS5 HD, vous pouvez personnaliser la transmission de votre jeu. Il dispose de deux objectifs 1080p et d’un support intégré. Avec l’outil de suppression d’arrière-plan, vous pouvez également être le centre d’attention. Vous pouvez l’acheter ici.

SteelSeries Arctis 7P Wireless – Casque de jeu sans fil

SteelSeries Arctis 7P Wireless – Casque de jeu sans fil | Amazon

Conçu spécifiquement pour PlayStation 5 pour obtenir un son sans fil puissant de nouvelle génération et une compatibilité descendante pour PlayStation 4, ainsi que pour PC, Android et Nintendo Switch. Son Hi-Fi sans perte à 2,4 GHz; vous pourrez donc profiter de vos jeux sur PlayStation 5 sans décalage. Vous pouvez les obtenir ici

Clip de jeu mobile Orzly pour manette PS5

Clip de jeu mobile Orzly pour manette PS5 | Amazon

Support de téléphone pour manette PlayStation 5 Dualsense. Avec un design ergonomique. Le point de charnière à verrouillage unique est facile à utiliser et réglable. La pince de téléphone est rembourrée pour éviter les rayures et s’adapte à une large gamme de mobiles. Tu peux l’amener ici.

Chargeur de contrôleur PS5

Chargeur de contrôleur PS5 | Amazon

Station de charge rapide double USB avec indicateurs LED. Il dispose également d’une protection contre les surcharges. Vous pouvez l’acheter ici

Support vertical pour PS5

Support vertical pour PS5 | Amazon

Avec ce support, vous pouvez placer votre PS5 en position verticale. Il a un évent de refroidissement intégré, des pieds antidérapants. Un moyen pratique d’économiser de l’espace. Tu peux achetez-le ici.