Écrit par Carlos Rubio Mazas en fonds d’écran

Si vous nous posez des questions sur les meilleurs jeux vidéo de la merveilleuse PlayStation 2, l’un de ceux qui figurent parmi les cinq meilleurs de la liste c’est probablement Grand Theft Auto: San Andreas. Ce jeu Rockstar Games n’est pas seulement l’un des meilleurs de la série, mais c’était une révolution dans le monde des jeux vidéo.

Grâce à ses graphismes incroyables – pour l’époque -, une immense carte, sa totale liberté et l’infinité des missions et activités qui pouvaient être accomplies, Ce n’était pas étrange que nous passions des heures et des heures devant la télévision sans rien faire d’autre qu’explorer son monde plein de détails. Qu’il s’agisse de combattre avec des gangs rivaux, de semer la terreur avec notre lance-missiles ou de voler un combattant. Qui ne se souvient pas de tout cela?

Installez les meilleurs fonds d’écran Grand Theft Auto pour votre smartphone

Il y a des jeux vidéo qui resteront toujours dans la mémoire du plus grand nombre de joueurs et sans aucun doute San Andreas en fait partie.. On va contrôler le bon CJ, un bon gars loin du monde de la violence et de la drogue qui retourne dans sa ville natale à l’occasion du décès de sa mère. Une fois dans son quartier, il verra comment les membres du gang le contrôlent, il n’aura donc d’autre choix que de résoudre le conflit.

Eh bien, bien que le jeu ait ses années, on comprend que c’est toujours le bon moment pour s’en souvenir et accessoirement installez un autre fond d’écran sur notre téléphone mobile, tout comme nous pouvons le faire avec un autre jeu de la saga, Grand Theft Auto V.

N’oubliez pas que pour jouer à nouveau à San Andreas, nous avons plusieurs options. La première consiste à dépoussiérer notre ancienne PlayStation 2 et à prier pour qu’elle continue de fonctionner. L’autre est de l’acheter dans la boutique d’applications Google pour seulement 7,99 euros et profitez-en sur notre smartphone et notre tablette à tout moment, n’importe où.