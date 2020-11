Nous sommes en plein Black Friday, la semaine par excellence de la offres technologiques. En termes de mobiles, nous avons recommandé une bonne collection, ainsi que des accessoires. Et maintenant, nous avons décidé de collecter le meilleures réductions sur les écouteurs: filaire, Bluetooth, TWS, serre-tête …

Avez-vous besoin de changer d’écouteurs ou recherchez-vous des écouteurs de la plus haute qualité avec suppression active du bruit? Sony propose des offres juteuses le Black Friday, ainsi que Beats ou Xiaomi. Pour tous les budgets et avec plusieurs connexions: préparez-vous à écouter de la musique sur votre mobile comme vous ne l’avez jamais entendu auparavant.

Meilleurs écouteurs TWS

Écouteurs sans fil Xiaomi Mi True Basic. Les écouteurs TWS les plus basiques que nous allons recommander sont ceux qui ont exactement ce qualificatif: les écouteurs de base. Ne vous attendez pas à une qualité audio énorme, mais elles sont suffisantes pour offrir une écoute de musique décente. Pour 19,98 euros vous les avez sur Amazon.

Écouteurs OnePlus. Les premiers écouteurs TWS de OnePlus sont disponibles sur AliExpress au prix de 69 euros avec livraison depuis l’Espagne. Ce sont des écouteurs de conception AirPod, un étui de transport avec batterie, l’audio est de bonne qualité et ils sont disponibles dans une couleur bleue frappante. Les OnePlus Buds sont parfaits pour entrer dans l’univers TWS.

Huawei Freebuds 3. La forme classique de type AirPods est complétée par une grande qualité audio, un confort et des gestes sur les écouteurs. Les Huawei Freebuds 3 ont une annulation du bruit, bien que ce ne soit pas très efficace en raison de la conception. Et ils sont très bon marché: ils se trouvent sur Amazon à seulement 89 euros.

HUAWEI FreeBuds 3 – Casque sans fil à suppression active du bruit (puce Kirin A1, faible latence, connexion Bluetooth ultra-rapide, haut-parleur 14 mm, chargement sans fil), couleur blanche

Huawei FreeBuds Pro. L’un des meilleurs écouteurs véritablement sans fil qui, en plus, offre une excellente suppression active du bruit: pour 139 euros sur Amazon, ils sont une excellente option. Puissant, avec une grande qualité audio, parfait pour Android et iPhone et avec sa boîte de transport avec chargement sans fil: les Huawei FreeBuds Pro sont fortement recommandés.

Sony WF1000XM3. Annulation du bruit, excellente qualité audio, commandes de lecture sur chaque oreillette, étui de transport et bien plus encore – le Sony WF1000XM3 vaut bien un prix sur Amazon. Les vôtres sont pour 169 euros.

Les meilleurs écouteurs circum-auriculaires

Beats Studio 3 sans fil. Excellent prix pour des écouteurs qui ont presque tout: vous les avez pour 199 euros chez Amazon. Annulation active du bruit, puce audio Apple W1, étalonnage du son en temps réel, pliable, connexion Bluetooth ou filaire et un design très attrayant.

Beats Studio3 Wireless Noise Cancelling – Casque supra-auriculaire – Puce Apple W1, Bluetooth classe 1, annulation active du bruit, 22 heures de son ininterrompu – Blanc

Sony WH-1000XM3. «La suppression active du bruit était-ce», c’est ce que vous penserez lorsque vous branchez ces écouteurs à 229 euros sur votre Android. Les Sony WH-1000XM3 sont des écouteurs serre-tête pliables, avec une très haute qualité audio à la fois via câble et Bluetooth, un superbe design et toute la qualité que Sony imprime sur ses meilleurs équipements audio. Vous ne voulez pas du modèle 2018? Vous avez le dernier Sony WH-1000XM4 pour 259,99 € sur eBay.

Les meilleurs écouteurs intra-auriculaires

Sony MDRXB50APB.CE7. Écouteurs filaires de bonne qualité, à prix réduit et avec le sceau Sony. Ils ont un micro pour passer des appels mains libres et incluent un sac de transport: vous les avez pour 28,85 euros.

Tour de cou Xiaomi Mi Bluetooth. Écouteurs intra-auriculaires avec Bluetooth et tour de cou. Léger, avec des boutons pour contrôler la lecture, une bonne autonomie et un prix réduit: 37,89 euros sur Amazon.

Écouteurs Bluetooth Xiaomi Mi Neckband – Noir

Écouteurs à réduction de bruit Xiaomi Mi (Type C). Écouteurs filaires de bonne qualité qui offrent également une suppression active du bruit. Cette annulation n’est pas très efficace, il faut le dire. Bien que, en contrepartie, l’ensemble offre un bon rapport qualité-prix pour ceux qui ont besoin d’écouteurs avec une prise USB C. Ils sont sur Amazon à 38,99 euros.

