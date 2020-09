Une voiture n’est plus un luxe pour être une nécessité absolue. Avoir la liberté et l’autonomie d’aller où vous voulez et quand vous voulez est merveilleux. Pour beaucoup, avoir leur propre voiture est un symbole de pouvoir. OUI, le pouvoir d’aller n’importe où, faites les arrêts que vous voulez sans horaires ni restrictions. Cependant, il est essentiel de garantir le bon état du système de freinage de votre véhicule. Encore plus si vous prévoyez de faire de longs voyages. C’est pourquoi le remplacement des disques de frein avant et arrière est très précieux.

Se promener tranquillement et profiter d’être aux commandes sur la route est une expérience incroyable. Mais comme tous les plaisirs de la vie, celui-ci apporte aussi des responsabilités. Un véhicule vous transporte où vous voulez à tout moment.

Que sont les disques de frein?

Les véhicules ont un système de freinage, de sorte que la voiture s’arrête ou ralentit en appliquant une pression sur une pédale. Ce système est composé de plusieurs sous-éléments tels que: les disques de frein avant et arrière, les plaquettes de frein et la durite de frein. Un disque de frein est une pièce chargée d’arrêter ou de ralentir l’avancée d’un véhicule par frottement.

Comme nous l’avons mentionné, ceux-ci représentent un élément essentiel du système. Parce qu’ils garantissent le bon fonctionnement des freins du véhicule. Ce qui, à son tour, vous aide à voyager plus en toute sécurité.

Usure constante des disques de frein

Les disques de frein ont une durée de vie, non pas parce que les fabricants le souhaitent. Cela est dû à la nature de la pièce automobile, car elle est constamment utilisée et les technologies utilisées pour cela n’empêchent pas son usure.

Comme cela est bien connu, les disques de frein ont pour fonction d’absorber les forces de frottement. Cela provoque comme cause fondamentale, la décélération des roues du véhicule.

Lorsque les plaquettes de frein sont pressées contre elles, elles ont une usure minimale. Cependant, lors d’une utilisation constante, l’usure s’accumule.

Les températures élevées qu’atteignent ces disques provoquent la perte d’une partie de leur composition. La chaleur est si forte que ces pièces commencent à brûler, malgré l’existence de systèmes de ventilation.

En revanche, si un disque est trop dur, cela aurait pour conséquence que les plaquettes s’usent très rapidement.

La conception établie signifie que ceux-ci doivent être modifiés dans un rapport de 2: 1.

Dois-je tourner le disque de frein?

C’était une pratique très courante, le disque de frein était tourné afin d’éliminer les rainures et ainsi de lisser la surface.

Cependant, aujourd’hui, l’effort ne justifie plus le prix des disques de frein neufs.

